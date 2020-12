Tramwaje Śląskie otrzymają 40 mln zł unijnej dotacji na kolejny etap inwestycji

Tramwaje Śląskie otrzymają 40 mln zł unijnej dotacji na realizację kolejnego etapu największego w historii tej spółki projektu inwestycyjnego. Umowę w tej sprawie przedstawiciele Tramwajów Śląskich podpisali z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

Jak poinformował rzecznik Tramwajów Śląskich Andrzej Zowada, umowa dotyczy etapu III "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego". Ze względu na trwającą pandemię, umowa podpisana została drogą elektroniczną.

Trzecia część projektu obejmuje cztery zadania związane z przebudową infrastruktury tramwajowej na terenie Katowic oraz trzy dotyczące zakupu specjalistycznych pojazdów technicznych. Chodzi o kupno trzech pojazdów torowych, szlifierki torowej i pojazdu specjalistyczno-ratunkowego.

Całkowita wartość trzeciego etapu projektu wynosi blisko 76 mln zł, z czego ponad 61 mln zł to środki kwalifikowane, a dofinansowanie unijne wyniesie niemal 40 mln zł. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

"Mamy ogromną satysfakcję z tego, że mimo iż zmuszeni byliśmy do zmiany zakresu rzeczowego etapu trzeciego naszego projektu inwestycyjnego, zdołaliśmy go dobrze przygotować i uzyskać akceptację ze strony organów europejskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze przetargi na realizację zadań z tego etapu" - zapowiedział, cytowany w przesłanym PAP komunikacie, prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

W ramach trzeciego etapu spółka planuje przebudowę torowisk tramwajowych w Katowicach: na ul. Obrońców Westerplatte - od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza, torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej, wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej oraz na ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od wiaduktu DK79 do Baterpolu.

Jak podkreśliła p.o. dyrektora CUPT Joanna Lech, dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na modernizację infrastruktury tramwajowej to kolejny krok, aby jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do korzystania z transportu publicznego.

"Dzięki inwestycji Katowice zyskają nie tylko prawie trzy kilometry zmodernizowanych linii tramwajowych, ale również nowe, przebudowane przystanki, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczymy, że inwestycja zachęci mieszkańców do porzucenia samochodów i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej" - dodał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Głównym celem projektu jest usprawnienie systemu komunikacji publicznej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu tramwajowego. W latach 2017 i 2018 dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko otrzymały dwa wcześniejsze etapy prac. W przypadku etapu I wynosiło ono pierwotnie ok. 393 mln zł (później zostało zwiększone do ok. 462 mln zł), zaś dla etapu II - ok. 98 mln zł.

Część zadań infrastrukturalnych w ramach I i II etapu zostało już zrealizowanych, część prowadzona jest aktualnie, a kolejne będą realizowane w następnych latach. Trwają także dostawy kupionych w ramach zadań taborowych w etapie I nowych niskopodłogowych tramwajów - podała spółka.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

TŚ należą do 12 miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 47 proc. udziałów mają Katowice, ponad 11,5 proc. - Sosnowiec, przeszło 9,5 proc. - Bytom, a po ponad 8 proc. - Chorzów i Zabrze. Pozostałymi udziałowcami są: Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.