Tramwaje Śląskie wybierają wykonawców prac w Świętochłowicach i Zabrzu

Wykonawców dwóch modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wybiera samorządowa spółka Tramwaje Śląskie. W Świętochłowicach remont ma objąć 2,5 km ul. Łagiewnickiej, w Zabrzu 3,1 km linii nr 3 w dzielnicy Mikulczyce.

W Świętochłowicach przygotowywany jest remont ul. Łagiewnickiej w dzielnicy Chropaczów - od ul. Barlickiego do granicy Bytomia, obejmujący wymianą torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej, a także przebudowę układu komunikacyjnego drogi (nową jezdnię, odwodnienie, chodniki, drogę dla rowerów i oświetlenie).

Tamtejszą jednotorową linią tramwajową kursuje linia nr 17, łącząca Chorzów, przez centrum Świętochłowic i dzielnice Chropaczów oraz Lipiny, z pętlą tramwajową w dzielnicy Chebzie w Rudzie Śląskiej. W obecnym zamówieniu przewidziano do przebudowy 2,5 km tej linii.

Finansująca wymianę infrastruktury tramwajowej spółka TŚ współpracuje z lokalnym samorządem, który sfinansuje zamawianą w tym samym przetargu przebudowę układu komunikacyjnego ul. Łagiewnickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu.

W trwającym od marca br. przetargu na to zamówienie, na którego sfinansowanie Tramwaje przeznaczyły 39,6 mln zł brutto, spłynęło osiem ofert. Najtańszą, za 39,9 mln zł brutto, złożyła spółka Silesia Invest.

Na część drogową inwestycji świętochłowicki samorząd pozyskał wsparcie z rządowych funduszy. Do Świętochłowic trafiła największa w skali woj. śląskiego dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) - 12,6 mln zł do projektu określonego na 25,1 mln zł. Kolejne 5 mln zł na ten cel Świętochłowice otrzymały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

W podobnym terminie Tramwaje Śląskie rozpoczęły samodzielny już przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego w Zabrzu od pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego, łącznie z pętlą. Obecnie kursuje tamtędy linia nr 3 z dzielnicy Mikulczyce, przez centrum miasta, do dzielnicy Makoszowy.

Przewidziany do przebudowy odcinek jest jednotorowy, o długości 3,1 km (wyjątkiem jest pętla). Wiedzie w ciągu ulic Mikulczyckiej, Hagera oraz Tarnopolskiej, w części torowiskiem wydzielonym (tam ma być zastosowany nowy tor z podkładami strunobetonowymi) w części w śladzie jezdni (szyny w kanałach płyt torowych).

Z prac wyłączono odcinek wzdłuż ul. Przystankowej (o długości ok. 450 metrów, obecnie jest tam mijanka). Z dokumentacji przetargowej TŚ wynika, że zabrzański samorząd planuje tam budowę centrum przesiadkowego - projekt nowego układu torowo-drogowego wzdłuż ul. Przystankowej ma być częścią tej inwestycji.

W tym przetargu spłynęło osiem ofert. Najtańszą, za 27,8 mln zł brutto, złożyła firma NJN Damian Kłosek z Knurowa. Operator tramwajów zarezerwował dotąd pod tym kątem 17,9 mln zł brutto.

Tramwaje Śląskie prowadzą inwestycje w Świętochłowicach i Zabrzu w ramach unijnego projektu, obejmującego całą sieć tramwajową w GZM. Składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnej dotacji). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę kilku kilometrów nowych linii oraz zakup 55 tramwajów.

