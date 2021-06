Tramwaje Śląskie zamawiają szlifierkę torów i pojazd ratunkowy

Szlifierkę torów i pojazd ratunkowy z żurawiem zamawia obsługująca komunikację tramwajową w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii spółka Tramwaje Śląskie. Szlifierka ma sprzyjać cichszej jeździe tramwajów po torach; żuraw ma usuwać skutki ew. wykolejeń tramwajów.

Dotąd Tramwaje Śląskie nie miały własnej szlifierki. Przekłada się to dotąd często na znaczny hałas jazdy nawet nowego taboru na względnie nowych torowiskach. Rozwiązaniem ma być tzw. pojazd dwudrogowy, który przyjeżdża nad torowisko jak pojazd drogowy, a następnie jedzie po szynach, szlifując je.

Zgodnie ze specyfikacją przetargu dopuszczane są różne rozwiązania: agregat reprofilujący szyny zabudowany na konstrukcji pojazdu ciężarowego, zespół pojazdów pełniących funkcję maszyny do reprofilacji szyn (jedna jako ciągnik agregatu szlifierskiego, transportujący część wyposażenia), a także pojazd z zabudowanym agregatem dopuszczony do poruszania się po drogach jako maszyna drogowa na krótkie dystanse (z możliwością holowania lub przewozu przez inny pojazd).

W drugim przetargu zamawiany jest specjalny ratowniczy żuraw samochodowy, przeznaczony do utrzymania płynności ruchu tramwajowego, szybkiego i sprawnego usuwania skutków awarii i wypadków z udziałem niskopodłogowych, przegubowych tramwajów wieloczłonowych. Także ten pojazd musi mieć możliwość wjazdu na torowisko tramwajowe.

Konstrukcja żurawia musi m.in. umożliwiać podnoszenie członu tramwajowego na min. 30 cm od główki szyny, aby wtoczyć pod zestaw kołowy wózka tramwajowego wózek awaryjny, wysięgnik żurawia musi też umożliwiać manewrowanie pod siecią trakcyjną. Wymagany udźwig to 20 ton przy wysięgu 5-6 metrów.

W przetargu na szlifierkę torów termin otwarcia ofert wyznaczono dotąd na 12 lipca br.; termin dostawy pojazdu wyznaczono na 15 miesięcy od zawarcia umowy. Termin otarcia ofert w przetargu na pojazd specjalistyczny ratunkowy to 6 lipca; ten pojazd należy dostarczyć w ciągu 12 miesięcy.

To już kolejny zakup pojazdów specjalistycznych w ramach "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego". To największy w historii Tramwajów Śląskich projekt inwestycyjny, współfinansowany przez Unię Europejską w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska.

W I etapie tego projektu TŚ kupiły już trzy pojazdy specjalistyczne, które zostały dostarczone przez producentów na początku ub. roku i od tego czasu pełnią służbę. Dwa pojazdy sieciowe wyprodukował kosztem 2,94 mln zł brutto Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, a jeden pojazd torowy zbudowała za 0,91 mln zł brutto spółka Rafko Kuc.

W III etapie unijnego projektu ujęto - prócz szlifierki torów i specjalistycznego pojazdu ratunkowego (żurawia) - trzy kolejne specjalistyczne samochody, tzw. pogotowia torowego. Tramwaje Śląskie zamówiły je po przetargu w połowie maja - przewoźnik ma je otrzymać od firmy Copma Polska w ciągu roku, płacąc 3,09 mln zł brutto.

Trzeci etap unijnego projektu TŚ obejmuje także przedsięwzięcia infrastrukturalne: przebudowę torowisk tramwajowych w Katowicach: na ul. Obrońców Westerplatte - od ul. Korczaka do ul. Wańkowicza, torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Złotej do ul. Dębowej, wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Reńców od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej oraz na ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte - od wiaduktu DK79 do Baterpolu.

Całkowita wartość trzeciego etapu projektu wynosi blisko 76 mln zł, z czego ponad 61 mln zł to środki kwalifikowane, a dofinansowanie unijne wyniesie niemal 40 mln zł.

Głównym celem "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego" jest usprawnienie systemu komunikacji publicznej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W latach 2017 i 2018 dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymały dwa wcześniejsze etapy prac. W przypadku etapu I wynosiło ono pierwotnie ok. 393 mln zł (później zostało zwiększone do ok. 462 mln zł), zaś dla etapu II - ok. 98 mln zł.

Część zadań infrastrukturalnych w ramach I i II etapu została już zrealizowana, część prowadzona jest aktualnie, kolejne będą realizowane w następnych latach. Zrealizowano już dostawy kupionych w ramach zadań taborowych w etapie I nowych niskopodłogowych tramwajów (TŚ oczekują jeszcze na pojazdy zamówione w prawie opcji).

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach).

