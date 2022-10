Transport będzie trudniej zdekarbonizować niż energetykę

Choć świat ma stać się neutralny klimatycznie do 2050 r., emisje z transportu gwałtownie rosną. Do 2035 r. kraje UE mają zaprzestać produkcji pojazdów z napędem spalinowym. W Polsce branża na razie nie myśli jednak o zmianie floty...

Branża transportowa w Polsce na razie nie planuje dekarbonizacji - jest tak zapóźniona technologicznie, że działa na podstawie papierowych dokumentów.

Szacuje się, że do 2050 roku ponad połowa globalnej floty pojazdów nadal będzie mieć napęd spalinowy. Aby móc dekarbonizować transport, trzeba zmienić modele konsumpcji oraz mobilności - i rozwijać kolej.

To główne wnioski z sesji „Zrównoważony transport" podczas konferencji PRECOP27 w Katowicach.

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że wzrost emisji sektora transportowego w Polsce od 1990 roku wyniósł aż 214 procent. Żaden inny sektor gospodarki nie odnotował tak znaczącego przyrostu.

Jedna z uczestniczek sesji, profesor Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej i członkini Rady Programowej przy UN Global Compact Network, uważa, że dekarbonizacja transportu wymaga rozwiązań systemowych, a na razie nie są one dostępne, bo branża nie jest nawet objęta systemem handlu emisjami.

- Branża transportowo-logistyczna w Polsce urosła w latach 2020-2021 o 30 proc.; rośnie wynagrodzenie kierowców. Wynika to z faktu, że nie ponosi kosztów klimatycznych - podkreśliła.

Dekarbonizacja transportu wymaga dialogu ze społeczeństwem i zmian ewolucyjnych

Z kolei profesor Robert Tomanek, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwrócił uwagę, że jeśli chcemy rewolucjonizować transport, to polityka w tej kwestii musi być spójna i konsekwentna.

- Nie może być tak, że działania zmieniają się wraz ze zmieniającym się rządem czy ministrem - zaznaczył.

Ponadto jego zdaniem zmian nie da dokonywać się bez dialogu ze społeczeństwem i wyjaśniania, dlaczego transport trzeba dekarbonizować.

- Do transformacji branży potrzebne są polityki publiczne, a zmiany muszą zachodzić ewolucyjnie. Na razie jednak brak mechanizmów, które oddolnie wspierają budowę świadomości klimatycznej – powiedział profesor Tomanek.

Dodał, że dekarbonizacja transportu pozostaje kwestią wtórną, bo transport obsługuje określone modele konsumpcji i mobilności - i to one muszą ulec zmianie, gdyż nawet jeśli wymienimy pojazdy na elektryczne, nadal będą one zajmować przestrzeń, powodować korki, a ich ruch - poprzez ścieranie się materiałów, z których są wyprodukowane - powodować groźne dla zdrowia ludzkiego cząsteczki zanieczyszczające powietrze. W jego opinii powinniśmy redukować liczbę pojazdów na drogach.

Podobnego zdania była profesor Brdulak, która zasugerowała, że należy zrewidować nasze modele konsumpcyjne.

- Mówimy ciągle o wzroście gospodarczym, a ja jestem zwolenniczką ekonomii umiaru - zaznaczyła.

Elektryfikacja transportu może być największym wyzwaniem w transformacji energetycznej

Inny uczestnik sesji Krzysztof Niemiec, wiceprezes firmy Track Tec, przyznał, że elektryfikacja transportu może być największym wyzwaniem globalnej dekarbonizacji.

Ostrzegł, że nawet jeśli od 2035 roku w Europie zaprzestanie się produkcji samochodów spalinowych, to w 2050 roku, kiedy świat powinien być już neutralny klimatycznie, połowa floty będzie nadal miała napęd spalinowy...

Adrian Mirowski, prezes firmy Snarto, która dostarcza rozwiązań technologicznych dla logistyki, także patrzy na dekarbonizację transportu mało optymistycznie.

- To jedna z najbardziej zapóźnionych technologicznie branż w Polsce, a biznes logistyczny na razie nawet nie myśli o zmianie floty na elektryczną. Dla polskich firm, z którymi współpracujemy, samochodami niskoemisyjnymi są te jeżdżące na LPG albo diesla. Firmy zagraniczne deklarują, że do 2030 zelektryfikują swoją flotę. Jednak dla wielu osób z branży to mało osiągalne - powiedział.

Według Mirowskiego trudno będzie szybko dekarbonizować transport - ze względu na długość cyklu życia pojazdów.

- Niektóre samochody ciężarowe, które dziś jeżdżą po drogach, mają po 20 lat. Co zatem zrobimy za 30 lat z tymi, które będą cały czas sprawne? Nie da się ich wszystkich po prostu wymienić, więc zapewne będą wysyłane do krajów biedniejszych - skonstatował.

Mirowski zwrócił także uwagę, że w Polsce branża logistyczna jest jedną z najbardziej zacofanych, a nasze prawo nie pozwala, by funkcjonowała ona w sposób zdigitalizowany - i wszystkie dokumenty służące do jej obsługi są papierowe.

Przypomniał też, że w Polsce samochody wożą powietrze, bo co piąte auto jeździ puste - znajduje się w nim tylko kierowca.

Kolej na razie nie jest w Polsce alternatywą dla transportu samochodowego

Polacy podróżują przede wszystkim samochodami, a kolej jest wciąż mało popularna.

- O wiele więcej osób podróżuje koleją w Czechach, Niemczech czy Szwajcarii - mówił Krzysztof Niemiec.

Podkreślił, że aby uległo to zmianie, potrzeba dużych inwestycji - tak, aby zwiększyć jej prędkość i sprawić, by stała się ona atrakcyjnym transportem aglomeracyjnym, będącym alternatywą dla korków.

Według niego elektryfikacja transportu nie obędzie się też bez wsparcia państwa.

-Tylko ludzie z pieniędzmi będą mogli sobie pozwolić na auta o napędzie elektrycznym czy wodorowym; reszta będzie potrzebować wsparcia państwa, żeby sobie je kupić - ostrzegł.

Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zwrócił z kolei uwagę, że przy obecnych cenach wodoru przestawienie transportu miejskiego na to paliwo jest nieopłacalne ekonomicznie, a elektryfikacja transportu nie obniży emisji.

- Sama zmiana napędu w pojazdach nie zmniejszy emisji CO2, bo polski miks energetyczny jest oparty na węglu - powiedział Kwitek.

Prelegenci przypomnieli także, że w 2027 roku ma wejść w życie ETS2, czyli także transport ma zostać objęty systemem handlu emisjami. Zasugerowali, że zanim do tego dojdzie, należałoby przeanalizować dokładnie skutki ETS1, czyli systemu, który obowiązuje obecnie.

- Jeżeli ETS2 będzie wprowadzony w tak krótkim czasie, to może przełożyć się na bunt społeczny i zniechęcenie do walki ze zmianami klimatu – powiedział.

- Ludzie mogą wspierać politykę klimatyczną, ale jeśli będzie ona wymagać zmiany ich stylu życia, to wsparcie może okazać się niewystarczające... - ostrzegł profesor Tomanek.

Co więcej: muszą mieć alternatywę. Podobnie jak i biznes, który jest obsługiwany właściwie przez transport drogowy.

- Biznes nie chce jeździć koleją, centra logistyczne w Polsce właściwie nie są obsługiwane przez kolej. Dlatego musi ona być bardziej aktywna, stworzyć infrastrukturę, aby się to zmieniło i aby zachęcić biznes. Żeby rozwinąć kolej do tego stopnia, by właśnie chciał korzystać z niej biznes, to przy obecnym tempie jej modernizacji potrzebujemy 20 lat - dodał Krzysztof Niemiec.

Zobacz zapis wideo debaty "Zrównoważony transport"

