Transport drogowy przeciwko dyktatowi prądu i wodoru w napędach samochodów

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) apeluje o dopuszczenie po 2035 neutralnych klimatycznie źródeł zasilania samochodów, które umożliwiać będą wykorzystanie technologii opartych na silnikach spalinowych.

TLP wskazuje, że Polska wraz z Niemcami i Włochami podejmują próbę zmiany przyjętych wcześniej ustaleń, zgodnie z którymi od 2035 roku na terytorium UE „obowiązywać będzie zakaz rejestracji nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych z napędem spalinowym”.

TLP popiera działania "na rzecz bardziej elastycznej walki ze zmianami klimatycznymi, poprzez dopuszczenie po 2035 roku neutralnych klimatycznie źródeł zasilania pojazdów samochodowych, które umożliwiać będą wykorzystanie dotychczasowych technologii opartych na silnikach spalinowych".

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” (TLP) wskazuje, że na ostatniej prostej, podczas prac nad pakietem Fit for 55, Polska wraz z Niemcami i Włochami podejmują próbę zmiany przyjętych wcześniej ustaleń, zgodnie z którymi od 2035 roku na terytorium UE „obowiązywać będzie zakaz rejestracji nowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych z napędem spalinowym”.

Zbliżona sytuacja, wskazuje TLP, ma dotyczyć także pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, gdyż 90 proc. z nich ma być de facto od 2040 roku zeroemisyjna (Komisja Europejska proponuje, żeby do tego roku emisję z ciężarówek ograniczyć o 90 proc.).

Pakiet Fit for 55 oznacza dla przedsiębiorców dodatkowe bardzo duże koszty

Kwestionowane ustalenia akceptują de facto, jak komentuje TLP, "jedynie pojazdy elektryczne lub wodorowe, co nie pozwoli w przyszłości na rozwijanie innych technologii i wykorzystanie samochodów z silnikami dostosowanymi do spalania neutralnych klimatycznie paliw i gazów".

Oznacza to, ocenia TLP, „poważne - niekoniecznie pozytywne - skutki społeczno-gospodarcze dla wielu gałęzi europejskiej gospodarki, których najwyraźniej chcą uniknąć Rządy Polski, Niemiec i Włoch”.

- Pakiet Fit for 55 oznacza dla przedsiębiorców dodatkowe i do tego bardzo duże koszty. I o ile największe firmy będą w stanie uwzględnić je w swoich budżetach jednocześnie podejmując odpowiednie działa w celu przekierowania tych kosztów na zleceniodawców, to przedsiębiorcy należący do sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie będą miały do takich działań odpowiedniej zdolności finansowej. Przez co grozić im będzie usunięcie z rynku - ocenia Piotr Magdziak z polskiej rodzinnej firmy Magtrans, cytowany w komunikacie.

TLP wskazuje ponadto, że „planowane rozwiązania pogorszą konkurencyjność przedsiębiorstw z mniej rozwiniętych peryferyjnych regionów Unii Europejskiej wobec firm z bogatszych państw zachodniej Europy".

Zaznacza, że w polskim transporcie drogowym na to zagrożenie dodatkowy wpływ ma ograniczenie rządowego wsparcia jedynie do komunikacji miejskiej i indywidualnego transportu drogowego.

Droższy będzie także nisko- i zeroemisyjny tabor, nawet o 100 proc.

- Branża transportowa ma dużą zdolność adaptacji, niemniej na jednolitym unijnym rynku, gdzie wszyscy przewoźnicy mają zbliżone koszty pracy, zakupu paliwa i niezbędnych usług, sytuacja, w której państwo polskie nie udziela wsparcia na poziomie zbliżonym do tego, co otrzymują od swoich rządów przewoźnicy niemieccy lub francuscy, prowadzić będzie do stopniowego pogarszania konkurencyjności naszych przedsiębiorstw na arenie międzynarodowych przewozów drogowych- mówi Kinga Przytocka-Krupa, dyrektor zarządzający FF Fracht, cytowana w komunikacie.

Według Mariusza Derdziaka, dyrektora ds. rozwoju biznesu Citronex Trans Energy też cytowanego w komunikacie tylko samo wprowadzenie systemu ETS zwiększy całkowity koszt transportu o 20 proc.

- Nie jest to koniec podwyżek, bowiem droższy będzie także nisko i zero emisyjny tabor i tu szacuje się wzrost kosztów jego nabycia nawet o 100 proc., co znów przełoży się na kolejny tym razem 30 proc. wzrost cen usług transportowych - mówi Mariusz Derdziak.

Dlatego TLP, jak stwierdzono, „w pełni popiera działania polskiego rządu i jego sojuszników na rzecz bardziej elastycznej walki ze zmianami klimatycznymi, poprzez dopuszczenie po 2035 roku neutralnych klimatycznie źródeł zasilania pojazdów samochodowych, które umożliwiać będą wykorzystanie dotychczasowych technologii opartych na silnikach spalinowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej służącej do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych i gazowych”.

Wątpliwości dotyczą nie tyle celów polityki klimatycznej, co jej narzędzi

- Uznajemy konieczność walki z globalnym ociepleniem i nie jesteśmy przeciwnikami samochodów elektrycznych i wodorowych - deklaruje Maciej Wroński, prezes TLP.

Jego zdaniem "elektryki" sprawdzą się doskonale w komunikacji miejskiej, lokalnej dystrybucji oraz przewozach ostatniej mili obsługującej e-commerce i w podobnych przewozach na krótszych dystansach.

Natomiast, jak uważa, w transporcie ponadregionalnym i transgranicznym trzeba zapewnić możliwość użytkowania także innych pojazdów, wykorzystujących neutralne klimatycznie źródła energii, na przykład biogaz lub paliwa syntetyczne pozyskiwane z odpadów.

TLP w swoim wystąpieniu zaadresowanym m.in.do premiera Mateusza Morawieckiego i minister klimatu i środowiska Anny Moskwy apeluje o uwzględnianie w unijnej polityce klimatycznej m.in. wpływu na klimat całego łańcucha produkcji związanego z wytworzeniem pojazdów, źródeł ich zasilania i samej produkcji energii, a nie tylko emisji CO2 na drodze i konieczności skoordynowanego i jednolitego w skali UE wsparcia dla przedsiębiorców wdrażających innowacyjne rozwiązania w transporcie oraz modernizujących swoje floty pojazdów na bardziej przyjazne dla klimatu i środowiska.

TLP apeluje też do innych organizacji pracodawców i przedsiębiorców, o wsparcie działań tworzącej się nowej koalicji państw członkowskich UE "w sprawie uchylenia bezwzględnego zakazu rejestracji pojazdów z napędem spalinowym".

- Dzisiaj wielu przedsiębiorców i wiele organizacji obawia się przedstawienia swojego stanowiska w sprawie pakietu Fit for 55, gdyż kwestia ta budzi bardzo duże społeczne emocje. Niemniej trzeba dziś odważnie mówić i pisać o swoich wątpliwościach. Wątpliwościach dotyczących nie tyle celów polityki klimatycznej, co raczej narzędzi jakie mają służyć osiągnięciom tych celów. Bo jutro może być już za późno - komentuje Maciej Wroński.

