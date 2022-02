Transport i logistyka na wojnie. Potężny wstrząs dla branży

Nikt nie jest w stanie ocenić dziś finansowych i gospodarczych skutków rosyjskiej agresji i wojny na Ukrainie. Wiadomo, że jednym z największych przegranym będą firmy logistyczne i transportowe. Koszty przerwania naturalnego łańcucha dostaw liczone są w miliardach euro. Co się stanie z milionami ton towarów, które nie trafią do odbiorców?

Sankcje na torach

Jedwabny Szlak wiedzie z Chin przez Kazachstan, Rosję i Białoruś i kończy się w Polsce na stacji przeładunkowej na granicy polsko-białoruskiej w Małaszewiczach. Przez tę stację przechodzą ładunki (70-80 procent) kierowane następnie do odbiorców niemal w całej Europie.- W 2020 roku do Polski dotarło Jedwabnym Szlakiem 12,5 tysiąca pociągów z chińskich stacji nadawczych. W roku minionym, według wstępnych szacunków, odprawiliśmy około 15 tysięcy pociągów czyli 1,5 miliona kontenerów. Ruch kolejowy z Państwa Środka bardzo się zwiększył z chwilą znaczących podwyżek stawek frachtu z Dalekiego Wschodu. Dla wielu importerów ta forma transportu okazała się tańsza i równocześnie szybsza. Przy czym rozkład handlu prezentuje się tak, że 66 procent ładunku przyjeżdża z Chin, zaś pozostała część to jest eksport do klientów chińskich - powiedział WNP.PL rzecznik PKP Cargo, Krzysztof Losz.Na granicy polsko-białoruskiej nie obserwuje się obecnie ograniczenia ruchu towarowego, dostawy kolejowe i transport ciężarowy funkcjonują normalnie. Gdy jednak nowe sankcje, które zamierza wprowadzić Unia Europejską, zostaną rozszerzone na rosyjskie koleje, może to zredukować niemal do zera możliwość korzystania z tranzytu i całej infrastruktury kolejowe i pozbawić narodowego przewoźnika wpływów.Jeśli potwierdzą się informacje o udziale oddziałów armii białoruskiej w ataku na ukraińskie cele sankcjami objęte zostaną także białoruskie koleje. Oznacza to niemal natychmiastowe wstrzymanie tranzytu i pilne poszukiwanie alternatywnych możliwości przesłania kilku milionów kontenerów jeszcze w tym roku.Firma logistyczna Raben działająca na rynkach całej Europy ma także swoje oddziały i biura na Ukrainie. Cały czas trwają wewnętrze analizy, jakie decyzje będą najlepsze dla pracowników i całego biznesu . Nie wiadomo, co się stanie z towarami, które już są w ciężarówkach i czekają na odprawę graniczną oraz z pozostałymi czekającymi na wysyłkę u klientów lub w magazynach.Setki firm realizujących przewozy na kierunku wschodnim mogą z dnia na dzień stracić kontrakty. Gwałtowne załamanie ukraińskiej hrywny może także oznaczać bankructwa tysięcy podmiotów gospodarczych. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają w takiej sytuacji ubezpieczenia towaru.Jak mówią anonimowo przedstawiciele firm spedycyjnych, dziś od rana dzwonią reprezentanci firm leasingowych, którzy informują, że realizacja zleceń na Ukrainie, w obliczu trwających działań wojennych, ciężarówkami, których oni są formalnymi właścicielami, nie jest możliwa.ArcelorMittal importer ukraińskiej rudy, PKN Orlen oferujący paliwa i oleje powołały zespoły do bieżącego monitorowania sytuacji za naszą wschodnią granicą. Dynamika wydarzeń jest tak duża, że decyzje są podejmowane na bieżąco.Transport i logistyka nie bez przyczyny nazywane są krwioobiegiem gospodarki. Cała branża niezwykle boleśnie odczuje konsekwencje konfliktu militarnego na wschodzie Europy. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, jakie będą bieżące, ale także długofalowe konsekwencje biznesowe. Jakie będą straty i czy w chwili, gdy opadnie bitewny kurz i politycy zasiądą do negocjacji, możliwy będzie powrót do przedwojennego status quo.