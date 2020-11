Transport intermodalny od podszewki. Mimo pandemii - dobre widoki

Skala przewozów intermodalnych świadczy o nowoczesności gospodarki. Kontenerami wozi się przede wszystkim produkty przetworzone, a nie masowe (surowce). W Polsce pod tym względem nadal nadrabiamy dystans do Europy Zachodniej. Widać to w opublikowanym właśnie raporcie Głównego Urzędu Statystycznego Transport intermodalny w latach 2017-2019".

Przeładunki

Towary

Pandemia

Place składowe w terminalach morskich zajmowały 171,8 ha, a ich pojemność dla jednostek skonteneryzowanych wyniosła 96,3 tys. TEU. Systematycznie rosła liczba przyłączy elektrycznych dla kontenerów chłodniczych (w 2019 r. było ich 2,3 tys., tj. o 11,0 proc. więcej niż w 2017 r.).Czytaj także: Publiczne terminale, ale nie tylko. Potrzebne narzędzia wsparcia kolejowego cargo W 2019 r. zmniejszyła się powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych - o 20,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o 12,0 proc. w stosunku do 2017 r. Przyrosła natomiast liczba miejsc na placach parkingowo-manewrowych (w 2019 r. było ich o 14,2 proc. więcej niż w 2017 r.).W 2019 r. w terminalach lądowych łączna długość torów kolejowych wzrosła do 79,5 km (o 21,6 proc. więcej niż w 2017 r.), z czego niemal połowa przeznaczona była bezpośrednio do za- i wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia maksymalna długość składu obsługiwanego jednocześnie utrzymała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich (w 2019 r. - 34,9). Liczba torów kolejowych na terminalu w porównaniu z 2017 r. urosła o 28,1 proc.W analizowanych latach systematycznie rosła powierzchnia placów składowych - w 2019 r. zajmowała o 44,3 proc. więcej niż w 2017 r. i o 6,3 proc. niż w roku poprzednim. Powiększyła się tym samym pojemność placów składowych dla jednostek skonteneryzowanych wyrażona w tys. TEU (o 73,3 proc. w stosunku do 2017 r. i o 45,2 proc. względem 2018 r.). Wzrosła także liczba przyłączy elektrycznych dla kontenerów chłodniczych (o 46,1 proc. w porównaniu z 2017 r.).Czytaj także: NIK wskazuje dużą nierównowagę w polskim transporcie W 2019 r. w terminalach intermodalnych zlokalizowanych w Polsce kontenery ładowne (w przeciwieństwie do pustych) stanowiły 94,3 proc. wszystkich przeładunków. Największy udział w masie przeładowanych kontenerów miały kontenery 40-stopowe (66,7 proc.), a najmniejszy - kontenery 30-stopowe (1,5 proc).Liczba przeładowanych kontenerów 40’ w 2019 r. wzrosła o 85,6 proc. w stosunku do 2017 r. oraz o 21,1 proc. względem roku poprzedniego. Stopniowo zwiększał się również przeładunek kontenerów 45’ i większych. Największy udział w wartości TEU przeładowanych kontenerów w 2019 r. miały kontenery 40’ (76,5 proc.) oraz 20’ (15,8 proc.).Masa przywiezionych ładunków do terminali intermodalnych w 2019 r. wyniosła 37,0 mln ton i była o 18,6 proc. większa w porównaniu z 2017 r. Najwięcej ładunków przywiezionych było w kontenerach 40’ (66,4 proc.), a najmniej - w kontenerach 30’ (1,6 proc.).W 2019 r. masa wywiezionych ładunków z terminali intermodalnych wyniosła 37,2 mln ton, tj. o 25,8 proc. więcej niż w 2017 r. Najwięcej wywiezionych ładunków w 2019 r. znalazło się w kontenerach 40’ (67,0 proc.) oraz 20’ (27,3 proc.).Najczęściej przeładowywanym towarem w 2019 r. były produkty spożywcze, napoje i tytoń (47,5 proc. wszystkich przeładunków) oraz ładunki należące do kategorii pozostałe (18,9 proc.). W roku poprzednim najczęściej przeładowywano towary mieszane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem (23,9 proc.), a w 2017 r. - ładunki zaklasyfikowane jako pozostałe (50,5 proc.).Największy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił w kategorii produkty spożywcze, napoje i tytoń, a największy spadek dotyczył koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

Gdyby nie koronawirus, można by być spokojnym, że duże wzrosty uzyskane w roku 2019 będą kontynuowane. Wiosną jednak, w czasie pierwszego lockdownu, na co najmniej kilka tygodni doszło do zaburzeń w łańcuchach dostaw. Najpierw zamówione na ostatnią chwilę produkty zapełniły składy kontenerowe, a potem na niektórych zrobiło się pusto.



Na szczęście, zarówno z portów jak i z kolei napływają sygnały, że dramatu nie będzie. Co więcej: w II kwartale 2020 r. przewozy intermodalne koleją osiągnęły w Polsce blisko 5,5 mln ton a praca przewozowa prawie 1,8 mld tonokilometrów. To najwyższy wynik przewozów intermodalnych w historii. Reszta zależy od przebiegu pandemii.



Czytaj więcej: Rekordowe przewozy intermodalne w Polsce