Transport mocno odczuwa wojnę, a rok 2023 budzi nowy niepokój

Agresja Rosji na Ukrainę przyniosła zmiany w światowej logistyce i polskim sektorze transportu. Kompleksowe ich ujęcie to zadanie na lata... Już dziś można jednak wskazać najważniejsze trendy, przede wszystkim odnoszące się do rynku krajowego.

Wojna na Wschodzie nie zahamowała światowego handlu, wymagała jednak poważnego przeorganizowania łańcuchów dostaw. Nałożyło się to na zmiany wywołane wcześniej przez pandemię.

Przed dużym wyzwaniem stanęła polska kolej. Wszystko wskazuje, że się udało... W 2022 r. przewiozła ona 248,6 mln ton ładunków - najwięcej od 2018 r.

Polskie porty przeładowały rekordowe 133 mln ton, ale nie na skutek gwałtownego zwiększania ładunków do i z Ukrainy, ale wzrostu importu węgla i ropy naftowej. Ucierpiały za to przeładunki kontenerów.

Wojna wpłynęła też na transport drogowy, lecz nie w takim stopniu, jak można by wnioskować ze spektakularnych zdjęć ukazujących kolejki samochodów czekających na wjazd na Białoruś albo wyjazd z Ukrainy.

2023 rok, mimo że świat zachodni jest spokojniejszy o los Ukrainy, może być dla firm logistycznych - paradoksalnie - trudniejszy niż poprzedni - ze względu na spowolnienie gospodarcze w Polsce i na Zachodzie.

- Widać, że światowy handel wciąż rośnie, co oznacza, że trend globalizacji się utrzymuje. Ale w rzeczywistości obraz ten jest o wiele bardziej złożony, bo wprawdzie handel rośnie, ale w większym stopniu w ujęciach regionalnych - mówiła podczas niedawnej konferencji EEC Trends Halina Brdulak, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przewodnicząca Rady Klimatycznej przy United Nations Global Compact Network Poland. - Na mapie świata za sprawą polityki Chin wytworzyły się nowe, silne ośrodki produkcji, zlokalizowane głównie w Azji. To tam teraz odbywa się podział pracy - i to te ośrodki decydują nie tylko o rozwoju światowego handlu, ale także o kierunkach dostaw i szlakach towarowych.

Potwierdzają to rozmowy z firmami spedycyjnymi. Oprócz krajów azjatyckich (Tajlandia, Wietnam, Malezja, Filipiny, Singapur) wskazują na inne ważne węzły na nowej handlowej mapie świata: to Afryka Północna, Turcja, a nawet Ameryka Południowa, gdzie polskie firmy po zamknięciu rynków na Wschodzie próbują teraz wysyłać swoje towary.

Znaczenia nabiera także zjawisko nearshoringu, które siłą rzeczy doprowadza do skracania łańcuchów dostaw. Oczywiście, Zachód nadal nie może się obejść bez Dalekiego Wschodu, ale widać coraz większą dywersyfikację w zamówieniach.

Ten, kto może, nie ryzykuje już oparcia swojej produkcji na komponentach sprowadzanych w 100 proc. z Chin. Część z firm zamawia je w innym kraju, położonym bliżej.

Co ważne: mimo wzrostu kosztów prowadzenia biznesu (wzrost kosztów energii i pracy) Polska przyciąga nadal zagraniczne inwestycje, coraz częściej wpisujące się w trend nearshoringu. Dobrym przykładem jest tu budowa fabryki koreańskiej fabryki ANP (Advanced Nano Products) w Skarbimierzu w powiecie brzeskim na Opolszczyźnie.

O tym, że wojna nie zahamowała światowego handlu, świadczą też dane polskich firm z branży logistycznej - te wolumenowe i pierwsze dane finansowe. I jedne, i drugie były dobre. Dwa przykłady pierwsze z brzegu to rekordowe wyniki polskich portów, które przeładowały w 2022 r. 133 mln ton (+18 proc.) i wynik netto PKP Cargo 148,4 mln zł (w roku 2020 i 2021 spółka notowała stratę 224,3 mln zł i 225,3 mln zł).

Rynek przewozowy się powiększał, ponieważ jedne firmy zapełniały magazyny "wyczyszczone" przez pandemię, inne zaś budowały zapasy - na wypadek, gdyby wojna w Ukrainie zaostrzyła problemy gospodarcze w Europie i na świecie. Na wynik branży wpłynęło też zwiększenie importu drogą morską węgla i ropy naftowej. Zwiększenie, bo jeden i drugi surowiec przypływał do Polski już wcześniej.

Hamowania więc nie było, ale była zmiana na szlakach handlowych w stali globu wynikająca przede wszystkim z potrzeby omijania Rosji i Białorusi, a w skali kraju - przede wszystkim z konieczności rozwiezienia węgla, dostarczanego statkami do portów, pomocy Ukrainie w prowadzeniu przez nią handlu zagranicznego i uaktywnienia korytarza północ-południe, obsługującego pozbawione dostępu do morza kraje Europy Środkowej.

Sformułowanie „potrzeba omijania Rosji i Białorusi” nie jest przypadkowe, bo - w dużej mierze - zależało to bardziej od decyzji biznesowych firm niż polityki państw. Wielu tak postąpiło, czy to ze względów etycznych, czy z tego powodu, że towaru jadącego przez te kraje nie sposób ubezpieczyć. Część firm transportowych, korzystając z furtek w sankcjach, zostało jednak na dawnych szlakach.

Kolej przeorientowuje przewozy, nowe wektory w Polsce

Jak zwraca uwagę Jakub Jakóbowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, w swojej analizie konflikt na Ukrainie załamał, trwający ponad dekadę, trend szybkiego wzrostu eurazjatyckich przewozów kolejowych, które stały się istotnym - choć nie dominującym - kanałem wymiany handlowej między Chinami i Unią Europejską.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. ich wolumen obniżył się o około 35 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku (do ok. 370 tys. TEU). I chociaż wielkość przewozów odbudowuje się po gwałtownym spadku z pierwszych tygodni konfliktu, to maleje w nich udział towarów wysokowartościowych i eksport z UE do Chin tą drogą (jego wartość w okresie marzec-wrzesień zmniejszyła się o 65 proc.).

Co ciekawe: Małaszewicze na granicy polsko-białoruskiej nie tylko utrzymały dominującą pozycję, lecz także stały się właściwie jedynym punktem "wejścia" chińskich towarów drogą lądową do UE. Na znaczeniu straciły natomiast niemieckie huby logistyczne, które dotychczas w największym stopniu obsługiwały kolejowy handel produktami wysokowartościowymi (m.in. motoryzacyjnymi).

W praktyce wygląda to tak, że dziś w Małaszewiczach nie ma już kolejek, które jeszcze w roku 2021 były tam na porządku dziennym.

Transport kolejowy odegrał bardzo ważną rolę w pierwszych tygodniach wojny, gdy miliony Ukraińców, przede wszystkim kobiet z dziećmi, podjęło decyzję o wyjeździe z zaatakowanego kraju. Zapewne odgrywa też ważną rolę w dostarczaniu do Ukrainy pomocy militarnej, ale - z oczywistych względów - dziś nie czas, żeby o tym mówić.

Wiadomo, że przed fundamentalnym zadaniem przeorientowania swoich szlaków handlowych stanął największy polski kolejowy przewoźnik towarowy - PKP Cargo. Wcześniej woził węgiel - przede wszystkim z kopalń na Górnym Śląsku - i operował na kierunku wschód-zachód; w 2022 r. musiał się przestawić na wożenie węgla z portów i zwiększyć ruch na kierunku północ-południe.

- PKP Cargo jest znane z przewozów węgla, to nasz core business... Nie ocknęliśmy się nagle ze snu i stwierdziliśmy, że teraz, w nowych okolicznościach, zrobimy biznes na przewozach węgla. Musieliśmy tylko przemodelować kierunki transportów, a w zamian zyskaliśmy na elastyczności. PKP Cargo jest jak duży statek, którego zmiana kursu zawszę trochę trwa... Skala firmy hamowała niektóre biznesy. Dzięki doświadczeniu, które teraz zdobywamy, możemy się ich podjąć - powiedział w wywiadzie dla WNP.PL prezes spółki Dariusz Seliga.

Wszystko wskazuje, że owo "przemodelowanie" się udało. O wyniku netto PKP Cargo napisaliśmy przed chwilą. Dodajmy, że skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży sięgnęły w 2022 r. 5 mld 390,1 mln zł (+26,3 proc.) Przewieziona masa towarowa, według szacunków, utrzymała się na poziomie 100,6 mln ton, przy wzroście pracy przewozowej o 5,5 proc. do poziomu 27,008 mld tkm.

Bardzo dobre wyniki zanotowała też spółka PKP LHS, łącząca szerokim torem (o rozstawie szyn 1520 mm) polsko-ukraińskie kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Sławkowem w woj. śląskim (25 km od Katowic).

W 2022 roku przewiozła rekordowe 11,1 mln ton ładunków. Wynik ten uzyskano przy dotychczas najniższym udziale przewozów rudy żelaza i dominacji przewozów pozostałych ładunków, w tym, jak podkreślił prezes Zbigniew Tracichleb, pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

LHS do świetny przykład na to, jak mogłyby wyglądać przewozy kolejowe między Polską a Ukrainą, gdyby nie problem różnego rozstawu torów, co wymaga dobrze zorganizowanej infrastruktury przeładunkowej. Tej dramatycznie w 2022 r. zabrakło, bo przez lata przewozy kolejowe między oboma krajami nie rozwijały się.

Na tym tle należy odnotować otwarcie w połowie roku terminala przeładunkowego firmy Laude Smart Intermodal przy stacji kolejowej Zamość Bortatycze. Z szerokiego na wąski tor można tam przeładowywać 10 pociągów dziennie. Inwestycje zwiększające przepustowość przejść granicznych z Ukrainą prowadzi także państwo - najważniejsze z nich to Medyka-Mościska, które jest położone na sieci bazowej TEN-T.

Rosną przeładunki w portach, ale nie dzięki towarom z Ukrainy

Gdy okazało się, że Rosjanie nie są w stanie zdusić zbrojnego oporu Ukraińców, uświadomiono sobie, jak ważne dla zaatakowanego państwa są jego podstawy ekonomiczne.

W przypadku Ukrainy - eksport żywności, przede wszystkim zboża. Wydawało się, że popłynie ono przez Bałtyk, i że generalnie Gdańsk czy Gdynia staną się oknem Ukrainy na świat. Być może w przyszłości, bo Ukraińcy muszą zdywersyfikować szlaki transportowe, ale na pewno nie teraz.

- Rzeczywiście, wiosną przeładunki na rzecz Ukrainy mocno wzrosły, aby później ustabilizować się na poziomie 400-500 tys. ton miesięczne. Są dla nas ważne, ale nie spektakularne. Rekordowy wolumen Portu Gdańsk (68,2 mln ton, +28 proc. - red.) wynika z dużego zapotrzebowania polskiego rynku wewnętrznego, przede wszystkim na węgiel dla energetyki zawodowej i klientów indywidualnych oraz ropę naftową dla rafinerii - mówił w wywiadzie dla WNP.PL Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

W maju porty Szczecin i Świnoujście informowały o docierających tam ładunkach z Ukrainy, a na koniec roku okazało się przeładunki zboża spadły o 7,6 proc. rok do roku.

Ukraińskie zboże powędrowało w świat innymi środkami transportu i w puli mniejszej niż wydawało się potrzebne. Wiosną mówiono o możliwości miesięcznego transferu w wysokości 1,5 mln ton, jesienią okazało się jednakże, że jest to trzy raz mniej...

Według danych przedstawionych przy okazji wizyty w Polsce delegacji Komisji Europejskiej, w ramach korytarzy solidarnościowych przez terytorium Polski transportowano miesięcznie około 450 tys. ton zbóż i nasion roślin oleistych, tj. o ponad 50 proc. więcej niż w połowie roku i 16 razy więcej niż rok wcześniej (w grudniu 2022 r. wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podał, że od początku inwazji przez Polskę wyeksportowano w sumie ponad 2 mln ton ukraińskiego zboża). Jak niedawno podał wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wzrost przewozów ukraińskich produktów rolnych, licząc rok do roku, jest ponad 27-krotny!

- To ogromne osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że przez nasze państwo nie prowadziły tradycyjne szlaki eksportu ukraińskich produktów rolnych. Infrastruktura transportowa i graniczna również dostosowana była do zapotrzebowania z okresu pokoju - powiedział Rafał Weber, dodając, że - aby sprostać wyzwaniu związanemu w szczególności z eksportem produktów rolnych - w ciągu minionego roku Polska podjęła wiele działań zorientowanych na usprawnienie przepływu towarowego przez granicę z Ukrainą.

Obejmowały one między innymi rozdzielenie ruchu osobowego od towarowego w drogowym przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec, przekształcenie przejścia Dorohusk-Jagodzin w towarowe przejście graniczne oraz uruchomienie od 13 lutego br. na przejściu granicznym Malhowice-Niżankowice w powiecie przemyskim odprawy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przemieszczających się bez ładunku.

Mniejsze niż oczekiwano przeładunki ukraińskich ładunków w portach to przede wszystkim efekt tego, że - po pierwsze - udało się odblokować porty ukraińskie, po drugie: że wojna wojną, a w biznesie ważne są rachunki, a transfer via Bałtyk kosztuje więcej, bo do odbiorców ukraińskiego zboża, głównie w Afryce, jest dalej. A po trzecie - bo towar musi najpierw dojechać do portów, tymczasem na granicy nie jest łatwo i w kraju na torach ciasno w związku ze zwiększeniem przewozów węgla.

Inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła na przeładunki kontenerów w gdańskim Baltic Hub, największym głębokowodnym terminalu na Bałtyku, do którego docierają statki oceaniczne.

Po wybuchu wojny globalni armatorzy odmówili dostaw do Rosji, a później uruchomiono politykę sankcji wobec Rosji i Białorusi. W efekcie ustał tzw. transshipment, czyli dowożenie kontenerów mniejszymi statkami (feederami) z Gdańska do portów rosyjskich, a obroty Baltic Hubu zmalały w 2022 r. o kilka procent. Tylko o tyle, bo ubytek na kierunku rosyjskim udało się z rekompensować dostawami do Polski, krajów Europy Środkowo-Wschodniej i bałtyckich.

Charles Baker, dyrektor generalny Baltic Hub mówi oględnie, że ruch z/do Rosji przed wojną był na przyzwoitym poziomie, co - według naszych informacji - oznacza 500-600 TEU rocznie, a więc około ¼ przeładunków w terminalu.

Generalnie jednak w Gdańsku wierzą w rozwój transportu kontenerowego. W 2022 r. rozpoczęła się budowa trzeciego nabrzeża. Jeśli gospodarka nie spowolni zanadto, wszystko powinno być dobrze; a jeśli spowolni, to i tak inwestycja się nie zmarnuje, bo, jak mówi się w porcie, takie przedsięwzięcia planuje się na lata.

Problem na drogach nie tak bolesny, co spektakularny

Wojna na Wschodzie wpłynęła też na transport drogowy, ale nie w takim stopniu, jak można by wnioskować ze spektakularnych zdjęć pokazujących kolejki samochodów czekających na wjazd na Białoruś albo wyjazd z Ukrainy. A to z tego powodu, że przewozy na Wschód stanowiły tylko kilka procent pracy przewozowej polskich firm, które zarabiają przede wszystkim na Zachodzie, obsługując tam rynki wewnętrzne i bilateralne.

W naszym kraju działa 125 tys. firm zajmujących się transportem drogowym towarów, a kluczowe dla rozwoju branży jest 38 tys. posiadających licencję wspólnotową. Wojna trafiła ją jednak rykoszetem. Oto spowodowała drastyczny wzrost cen oleju napędowego, w krótkim okresie - z 6 do 8 zł. Osłabiła tez przedsiębiorstwa transportowe kadrowo, gdyż część zatrudnionych w Polsce ukraińskich kierowców wróciła do swego kraju (do lutego 2022 r. było ich około 105 tys. - to mniej więcej 1/5 kierowców pracujących dla polskich firm).

Wzrost kosztów branża rekompensowała sobie wzrostem stawek. Można było je podnosić, bo przez trzy kwartały występował duży popyt na transport. Niestety, w czwartym kwartale pojawiły się oznaki spadku koniunktury gospodarczej - i zarazem obawa, jak będzie wyglądał nowy rok.

A ten przyniósł wzrost napięcia w relacjach Polski z Białorusią - w związku ze skazaniem przez białoruski sąd Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości i dziennikarza, na osiem lat kolonii karnej.

9 lutego Polska - z uwagi na interes bezpieczeństwa państwa - ogłosiła zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach. W retorsji Białorusini zakazali wjazdu do swego kraju polskim przewoźnikom od strony Litwy i Łotwy. Z kolei Polska ograniczyła ruch dla białoruskich ciężarówek na przejściu Kukuryki-Kozłowicze, a wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, zapytany o możliwość całkowitego zamknięcia granic z Białorusią, powiedział, że w razie potrzeby Polska będzie na to gotowa...

Zamknięcie przejścia w Bobrownikach było bolesne nie tylko dla Białorusinów, ale także dla polskich przewoźników, obsługujących przewozy do tego państwa, trzeba przyznać, w kuriozalny sposób.

Otóż wiosną 2022 r. po wprowadzeniu zakazu wjazdu do Unii Europejskiej ciężarówek z Rosji i Białorusi, oba te kraje wprowadziły retorsje. Z tym że Białorusini w ten sposób, że pozwolili Polakom wjeżdżać do granicznych terminali po stronie białoruskiej i zostawiać tam naczepy, by w dalszą drogę mógł je zabrać białoruski ciągnik... Białoruskie retorsje były więc na pół gwizdka.

W interesie firm pracujących na wschodniej granicy, także na jej ukraińskim odcinku, występuje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które podkreśla, że na Białoruś polscy przewoźnicy wożą wyłącznie towary, które nie są objęte sankcjami.

Coraz więcej polityki w transporcie. Rok 2023 gorszy niż poprzedni?

Ostatnie 12 miesięcy dobitnie pokazało, że logistyka to biznes szczególnie czuły na sytuację polityczną, a tę po 24 lutego 2022 cechuje nieznane od dekad w Europie napięcie. Transport może stanowić narzędzie nacisku politycznego.

Ma też znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Na niedawnej konferencji na temat budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce i Europie Środkowej mówiono też m.in. o militarnym aspekcie przedsięwzięcia, a w samym wydarzeniu uczestniczyło dwóch wysokich rangą wojskowych: polski i amerykański.

Nowy rok, mimo że świat zachodni jest spokojniejszy o los Ukrainy, może być dla firm logistycznych - paradoksalnie - trudniejszy niż poprzedni - ze względu na spowolnienie gospodarcze w Polsce i na Zachodzie. Z kolei szansą dla branży może być stopniowa odbudowa Ukrainy i włączenie jej w zachodni krwiobieg gospodarczy i polityczny.

