Transport morski nadal drożeje. To odbije się na cenach towarów

Bieżący tydzień znów zakończył się podwyżką stawek frachtu morskiego towarów przewożonych w kontenerach nadawanych na Dalekim Wschodzie. Koszty transportu morzem są już ponad 5-6 razy wyższe niż rok temu i zrównały się z kosztami alternatywnego rozwiązania, drogą kolejową.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Koleją też drogo

-

organizacja kolei leżących wzdłuż NJS)

Dodajmy, że dziś wzrost wykazały także notowania Ningbo Containerized Freight Index – o 3,6 proc. w skali tygodnia, do 3567,6 punktów. Wskaźnik wzrósł na piętnastu z dwudziestu jeden tras, w tym wzdłuż Morskiego Jedwabnego Szlaku (obejmuje Azję Południową, Wschodnią Afrykę i Europę), na sześciu nieco zmalał.W sytuacji rosnących stawek frachtu morskiego (i lotniczego) oraz problemów z terminami wysyłki okresowo wybawienie przyniósł transport kolejowy z Chin do Europy, tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem.Jak poinformowała dziś UTLC ERA (United Transport and Logistics Company - Eurasian Rail Allianceo ile jeszcze w 2016 r. przetransportowano tą trasą zaledwie 100 983 standardowych kontenerów, to w 2020 r. już 547 000. Odpowiadało to towarom o wartości 31,5 mld dolarów, czyli 5,5 proc. obrotów towarowych między Europą a Chinami.Patrz też: PiS o resecie w handlu z Chinami. Czas na nowe otwarcie W pierwszej połowie br. Chiny wysłały do Europy towary łącznie w ponad 200 tys. TEU, o 42 proc. więcej niż rok wcześniej, a Europa do Chin - 116,5 tys. TEU (o 80 proc. więcej), podaje UTLC. Tylko w maju na NJS uruchomiono 1357 pociągów, które przewiozły ładunki w 131 tys. TEU, o ponad 30 proc. więcej niż rok temu – wynika z kolei z danych chińskiej Krajowej Komisji Rozwoju i Reform.Niestety, sukces ten przerósł nie tylko oczekiwania, ale i możliwości infrastrukturalne. Powodem są bariery, jakie występują w kilku miejscach na NJS, w tym m.in. na stacjach załadunkowych w Chinach oraz przejściach granicznych między Chinami a Kazachstanem, w mniejszym stopniu – między Białorusią a Polską. Uzewnętrzniły się też braki wagonów do przewozu kontenerów oraz brak pustych powierzchni do składowania towarów w kontenerach.Powoduje to, że ten szybki – w porównaniu z morskim – transport, liczony w 12-14 dniach, z zachodnich Chin do Małaszewicz, co najmniej podwoił okres „transit time”. Bardzo szybko w tym roku wzrosły stawki frachtu kolejowego. O ile przed pandemią, na początku 2020 r. koszt transportu ładunku w kontenerze nadanym do Polski wynosił 5-7 tys. dolarów, o tyle obecnie już ok. 14 tys. dolarów.Według zachodnich spedytorów koszt transportu z Shenzhen do Hamburga wzrósł w końcu czerwca do 17 tys. USD/FEU (kontener 40-stopowy), do czego trzeba dodać kilkaset dolarów w przypadku dowozu towaru z dalszego punktu nadania. Oznacza to, że jest dwukrotnie droższy niż rok temu i przewyższył już koszt transportu morskiego liczonego wraz z dopłatami.