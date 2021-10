Transport przemysłowy będzie autonomiczny. Trzeba uwierzyć, by na tym zarobić

- Czujemy się w Polsce świetnie w eksporcie siły roboczej, a nie w wartości intelektualnej. Wiara, że możemy zbudować spółkę, która to zrobi i zbierze profity, nie jest rzeczą powszechną. Mamy wielu świetnych inżynierów i niezbyt dużo odpowiedniej klasy menedżerów - ocenia Jacek Królik, prezes firmy VersaBox, która swoimi robotami chce podbić nie tylko polski rynek.

Inwestorzy słabej wiary

- VersaBox jest scale-upem. Rozwinięcie firmy przemysłowej wymaga czasu i pieniędzy, a to oznacza, że musi być finansowane przy relatywnie wysokim ryzyku przez fundusze venture capital. I o ile nie brakuje w Polsce funduszy, które są gotowe finansować takie przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju, kiedy zaangażuje się pieniądze stosunkowo małe, o tyle budowanie skali, wyjście z Polski w Europę czy świat wymaga ogromnych nakładów finansowych. Ujawnia się pewna luka naszego systemu inwestycyjnego. W Polsce firmie trudno zrobić rundę inwestycyjną o wartości dziesiątek milionów euro, a takie pieniądze są mniej więcej wymagane - wskazuje Jacek Królik. - Polskie fundusze inwestycyjne nie są wyposażone w odpowiednie ilości środków, ale chyba nie są też skłonne podejmować tego rodzaju ryzyka.Czytaj także: Fundusz Krzysztofa Domareckiego inwestuje w firmę specjalizującą się w robotyce - Czujemy się w Polsce świetnie w eksportowaniu siły roboczej, przez np. centra outsourcingowe pracujące dla międzynarodowych korporacji, a nie w eksportowaniu wartości intelektualnej. Wiara, że możemy zbudować spółkę, która to zrobi i zbierze profity z tego faktu, nie jest rzeczą powszechną. Mamy wielu świetnych inżynierów, niezbyt dużo odpowiedniej klasy menedżerów, i to też jest bariera w ekspansji naszych firm - ocenia.Co do rozwoju rynku IoT, automatyzacji i autonomizacji urządzeń produkcyjnych jest jednak optymistą. Przemawia za tym wiele argumentów.Więcej w materiale wideo