Transport towarów między UE a Rosją coraz częściej realizowany jedynie fińskimi tirami

Po tym jak UE zakazała wjazdu ciężarówek i naczep zarejestrowanych w Rosji, drogowy transport towarowy przez wschodnią granicę jest realizowany głównie przez fińskie firmy – podało w środę fińskie radio Yle.

Według fińskiej służby celnej mimo sankcji towarowych oraz ostatnich restrykcji natężenie transportu na wschodniej granicy na razie nie zmniejszyło się. Wiele towarów wciąż można między UE a Rosją przewozić. Są to m.in. niektóre produkty i sprzęt medyczny, optyczny czy wyroby chemiczne, a także np. produkty humanitarne. Coraz częściej taki transport - aż do miejsca przeznaczenia - prowadzony jest jedynie ciężarówkami i naczepami na fińskich tablicach rejestracyjnych - podkreślono w relacji.

Zgodnie z unijnymi sankcjami niedozwolony jest transport drogowy na terenie UE ciężarówkami oraz - zgodnie z zakazem wprowadzonym w czerwcu - także przyczepami oraz naczepami zarejestrowanymi w Rosji. Firmy rosyjskie nie mogą też przewozić towarów pojazdami wynajętymi od podmiotów unijnych.

Obecnie, jak wynika z szacunków fińskich celników, co czwarta ciężarówka wyjeżdżająca z Finlandii jest pusta. Jakieś towary znajdują się w około 60 proc. tirów. Jednak tylko połowę całego wolumenu transportu do Rosji stanowi własny fiński eksport; reszta to przewozy realizowane dla podmiotów z innych krajów.

"Przewożę gry planszowe, pewnie z Chin" - przyznał w rozmowie z Yle Aleksandr, kierowca z rosyjskiego Wyborga.

Na fińskiej wschodniej granicy pojawiają się też tiry zarejestrowane w krajach azjatyckich czy niektórych innych krajach UE. Obecnie jednak - jak podaje fińska służba celna - wolumen przewozów ciężarowych przez fińską wschodnią granicę jest jednak niewielki w porównaniu z okresem przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie i nałożeniem sankcji na Rosję.

