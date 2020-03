Transport w Unii funkcjonuje już prawie normalnie, gorzej poza nią

Pandemia koronawirusa poważnie szkodzi europejskiemu transportowi, szczególnie drogowemu, który wykonuje blisko 80 proc. pracy przewozowej. Ale nie tylko z powodu barier na granicach i wprowadzonych przez kraje unijne przepisów o walce z wirusem, lecz także porwanych łańcuchów dostaw, czyli braku zleceń. Zarazem transport produktów spożywczych, środków medycznych i pierwszej potrzeby wzrósł do ponadprzeciętnych rozmiarów.

Jak wynika z naszej mini-sondy (efekt poniżej), kraje członkowskie dostosowały się na ogół do tych propozycji. Na wewnętrznych granicach UE nie ma już problemu.Oto opinia Macieja Wrońskiego, prezesa Transport i Logistyka Polska, w sprawie sytuacji w sektorze transportu drogowego:- Część naszych członków, pomimo licznych trudności, wciąż prowadzi działalność na poziomie zbliżonym do tego sprzed epidemii koronawirusa. Niestety, sygnały z rynku wskazują, że w najbliższych dniach nawet dla nich sytuacja może się pogorszyć.Inni ze względu na rodzaje obsługiwanych branż odczuwają już spadek obrotów. W najgorszej sytuacji są ci przewoźnicy, którzy pracowali wyłącznie dla sektora motoryzacyjnego lub zajmują się okazjonalnymi przewozami pasażerskimi. W tych firmach obroty spadły do zera.Ogólnie: w międzynarodowym transporcie wewnątrz unijnym nie ma większych barier, także w funkcjonowaniu "zielonych korytarzy". Nadal obsługiwane są stałe kontrakty i zlecenia zagranicznych kontrahentów, nawet zlecenia do Włoch. Dotyczy to szczególnie przewozu produktów rolno-spożywczych.Oczywiście jest dużo trudniej. Wśród utrudnień mogę wskazać problemy z kierowcami. Wynikają z różnych przyczyn takich, jak ich obawa przed zarażeniem się wirusem, niepowracający lub poddani kwarantannie kierowcy z Ukrainy, zatrudnieni w polskich firmach lub kończąca się ważność dokumentów uprawniających do pracy i do kierowania pojazdem.Paradoksalnie: najłatwiej pracodawca może poradzić sobie z obawą przed zarażeniem. Tu zarówno przewoźnicy, jak i nasi klienci dokładają starań, aby zapewnić maksimum środków ochronnych i profilaktycznych, a także ograniczyć do minimum kontakt z innymi osobami.Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, zwraca uwagę na nieco inne wątki:- Sytuacja w międzynarodowym transporcie wewnątrz UE w zasadzie już się unormowała; po wprowadzeniu "zielonych korytarzy" dla transportu towarowego i zniesieniu wypełniania Kart Lokalizacyjnych, ruch odbywa się na ogół płynnie.Ostatnio pojawiły się przeszkody we wjeździe na Węgry i wyjeździe z tego kraju ciężarówek. Jednostronnie wprowadzono tam przepis, że ciężarówka musi opuścić obszar Węgier w ciągu 24 godzin, pod groźbą 14-dniowej kwarantanny.Różnej skali problemy transporty drogowego występują w relacjach z krajami zewnętrznymi UE. Od 21 marca wydłużyły się do gigantycznych rozmiarów kolejki ciężarówek na przejściach granicznych z Turcją, która wprowadziła jednostronnie określone zasady wjazdu. Kierowcy z 10 krajów UE w ogólnie nie mogą tam wjechać, w tym np. z Niemiec. Polscy mogą, ale pod warunkiem albo poddania się 14-dniowej kwarantannie na granicy (ostatnio pojawiły się opinie tamtej strony, że to nie wystarczy...), albo przekazania naczepy z ładunkiem przewoźnikowi tureckiemu.Pierwsza możliwość ze względów praktycznych nie może być zastosowana. Drugi wariant wymagałaby od polskiego przewoźnika posiadania zaufanego partnera-przewoźnika w Turcji, z którym w drodze umowy cywilnoprawnej uregulowałby zasady przeprowadzania takich operacji.Po informacji w polskim MSZ, że Turcja nie planuje zmienić tych restrykcji na drodze dyplomatycznej wobec naszych kierowców, nasze Zrzeszenie zwróciło się do przedstawicieli kilku polskich resortów (MSZ, MR, MI, MSWiA), aby wprowadzić adekwatne rozwiązanie wobec kierowców tureckich, przekraczających polskie granice. Sądzimy, że taki krok zmieni postawę tureckich władz wobec naszych kierowców.- Nasza grupa realizuje na bieżąco zlecenia przewozów towarów, a szczególną troskę dokładamy do szybkiej dostawy produktów spożywczych – mówi Klaudyna Polanowska-Skrzypek, PR Manager, rzecznik prasowy Raben Polska.Ciężarówki tego przewoźnika poruszają się po krajach UE bez większych utrudnień - zapewnia. Nadal nie można wjeżdżać do pewnych gmin we Austrii i Włoch, które - ze względu na pandemię - są zamknięte dla ruchu.- Z wyjątkiem tych stref, nasi kierowcy wjeżdżają także np. do Włoch, oczywiście z zachowaniem różnych środków ochrony - zgodnie zarówno z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i Światowej Organizacji Zdrowia – dodaje Polanowska – Skrzypek.W jej ocenie, spółka odczuwa spadek popytu na przewozy wielu grup towarów, szczególnie półproduktów kooperacyjnych, ale notuje zarazem duży wzrost zleceń na przewozy żywności, innych środków spożywczych, środków medycznych itp.- Ta druga grupa towarów, wykazująca ponadprzeciętny przyrost, rekompensuje nam ubytek zleceń w przewozach towarów przemysłowych – stwierdza przedstawicielka Raben Polska.Na możliwe nowe problemy wskazuje Arkadiusz Gaik, prezes Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw Unia Owocowa:- Podczas dalszego rozwoju epidemii wirusa, mogą pojawić nowe wyzwania logistyczne. Chodzi m.in. o dostępność kontenerów czy ograniczenia lotów i frachtów lotniczych na skutek wprowadzonych ograniczeń przez wiele krajów UE oraz państwa trzecie, które mogą wpływać na import i eksport szybko psujących się owoców i warzyw w Polsce.Już obecnie sytuacja cały czas ulega zmianie. W naszej opinii brakuje płynności w podstawianiu ciężarówek, co wynika z kontroli granicznych w całej Europie. Zaczyna to również wpływać na to, że podczas rozładunku statków wiele towarów teraz musi być przechowywanych w portach. A to ma wpływ np. na import bananów, którego szczyt przypada zwykle przed Wielkanocą.Jeśli wystąpi niedobór ciężarek i nie skróci się czas tranzytu, czeka nas podwyżka cen transportu.