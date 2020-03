Transportowcy dostaną wsparcie w spłacie rat leasingowych

Ok. 4 tys. firm transportowych, których obroty spadły w wyniku pandemii koronowirusa, może dostać roczną karencję na spłatę rat leasingowych - powiedział w piątek PAP wiceprezes ARP Paweł Kolczyński.

Na pytanie, kiedy przedsiębiorcy, będą mogli składać wnioski o wsparcie, Kolczyński powiedział, że obecnie opracowana jest procedura, która umożliwi szybie i bezpieczne składanie formularzy przez internet. - A przede wszystkim czekamy na zakończenie procesu legislacyjnego pakietu antykryzysowego i przekazanie 1,7 mld zł z budżetu państwa - powiedział.Zaznaczył, że biorąc pod uwagę obowiązującą ścieżkę proceduralną, przepisy umożliwiające wdrożenie programu refinansowania leasingu powinny wejść w życie w połowie kwietnia. Dodał, że już w tym momencie do dyspozycji przedsiębiorców są specjaliści z ARP Leasing oraz sześciu Centrów Obsługi Przedsiębiorców ARP, jak i centrali ARP w Warszawie.18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł. Pięć filarów pakietu tworzy: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej.