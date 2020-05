Transportowcy mogą już składać wnioski o wsparcie. Pula to 1,7 mld zł

Przedsiębiorcy branży transportowej mogą składać wnioski o wsparcie w ramach dwóch instrumentów: leasingowego i pożyczkowego - poinformowała podczas środowej konferencji prasowej wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że wartość pomocy to 1,7 mld zł.

Emilewicz podkreśliła też, że dzięki uruchomionemu wsparciu spada dynamika wyrejestrowywania działalności gospodarczej, co - jak zaznaczyła - pozwala z optymizmem patrzeć na koniec roku. "Ta dynamika była bardzo duża w ostatnich dwóch tygodniach marca, w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia. Wiadomości za ostatni tydzień są bardzo optymistyczne, przedsiębiorcy przestali się wyrejestrowywać, przestali zawieszać swoją działalność" - powiedziała. Dodała, że w rejestrze tym jest ciągle ponad 2 miliony podmiotów.Z kolei obecny na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że uruchomiony w środę instrument wsparcia dla branży transportowej pozwoli wielu firmom przebrnąć przez kryzys. Wyjaśnił, że jednym z elementów pomocy oferowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu jest leasing operacyjny z karencją w spłacie do 12 miesięcy, będą też pożyczki obrotowe.Kwota leasingu - jak wskazał - może sięgać 5 mln zł netto, a okres finansowania trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy, co - jak wyliczono - w przypadku kosztów leasingu standardowego ciągnika siodłowego z naczepą może wzmocnić bieżącą płynność spółki kwotą ok. 111 tys. zł.Minister podkreślił, że w szczególnie złej sytuacji są firmy przewożące osoby zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, gdyż usługi turystyczne przestały funkcjonować, a na parkingach pozostaje tysiące autokarów.Adamczyk przypomniał, że przy przejazdach przez polskie granice kierowcy z firm transportowych nie podlegają 14-dniowej kwarantannie.