Transportowy boom na niebie. Będzie szybciej, łatwiej i dużo drożej

Do końca 2022 roku wartość globalnego handlu pomiędzy firmami ma wzrosnąć o 30 proc. w porównaniu z rokiem 2020, osiągając poziom 35 bilionów dolarów. Aż 70 proc. Europejczyków kupujących online wybiera zagraniczne e-sklepy. Jednocześnie szybko rośnie sprzedaż internetowa – według prognoz, już w 2023 roku globalna wartość e-commerce może wynieść aż 6,5 biliona dolarów. To ostatni moment, by lotnicze cargo pod względem technologicznym zbliżyło się do klientów, dla których na co dzień transportuje ładunki...

Unijne wyzwania

- To dobry start do dalszych optymalizacji. Chcielibyśmy w szerszym zakresie wykorzystywać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Nasza sieć lotnicza już dziś przewiduje wypełnienie samolotów na podstawie danych rzeczywistych. Dzięki analityce planujemy, w jaki sposób możemy zoptymalizować pracę całej sieci lotniczej. To pozwala nam lepiej i jeszcze elastyczniej ją wykorzystywać, gdyż nie ma ona stałych połączeń. Ponadto sztuczna inteligencja poprawi też proces planowania doręczeń i kwestię ostatniej mili, czyli kierowanie przesyłek nie tylko do doręczeń kurierskich, ale też np. punktów Service Point lub automatów. Sztuczna inteligencja pozwoli nam także na predykcje i natychmiastowe działania – tłumaczy szef polskiego DHL Express.Prezes Buraś dodaje też, że globalny DHL Express większą uwagę będzie poświęcał w kolejnych miesiącach sytuacji w regionie Azji i Pacyfiku. Z szacunków przewoźnika wynika, że eksport i import towarów w Azji w 2021 r. urośnie odpowiednio do 14,7 proc. i 9,4 proc. powyżej poziomu z 2019 r.- Gdy Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze wejdzie w życie w styczniu 2022 r., przyczyni się do wzmacniania globalnych powiązań, ożywienia gospodarczego i dobrobytu w regionie. Do 2022 roku DHL Express zainwestuje około 750 milionów euro, by wzmocnić infrastrukturę naziemną i sieć lotniczą w regionie Azji i Pacyfiku. Chcemy zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na ekspresowe usługi logistyczne i wspierać naszych klientów w skalowaniu ich biznesu i rozwoju na całym świecie – mówi Tomasz Buraś.Pojawienie się wariantu omikron powoduje, że na rynku oferowanie przestrzeni ładunkowej do przewozów cargo będzie nadal ograniczone - i w związku z tym stawki przewozowe będą utrzymywały się na wysokim poziomie.- Ponadto w 2022 roku firmy, zgodnie z nowym trendem „just in case”, będą odbudowywały zapasy magazynowe - tak, żeby uruchomić produkcję i ograniczyć ryzyko kolejnych przestojów. Część koncernów będzie pracowała nad przeniesieniem produkcji podzespołów do Unii Europejskiej, skracając w ten sposób łańcuch dostaw i czyniąc produkcję bardziej przewidywalną. To proces, który potrwa kilka lat, w perspektywie długoterminowej dla branży transportowej będzie on jednak oznaczał spadek popytu, a zatem także stawek przewozowych – przewiduje Olga Palec-Furga, dyrektor generalna polskiego oddziału R-BAG, jednego z największych operatorów lotniczych usług cargo w Europie Środkowo-Wschodniej.Szczególnie początek 2022 roku przyniesie spore zmiany w branży TSL. Od lutego wejdzie w życie Pakiet Mobilności regulujący stawki wynagrodzenia dla kierowców; w efekcie wzrosną ceny usług transportowych drogą naziemną.- Deficyt pracowników i presja płacowa, a do tego rosnące ceny paliwa przyczynią się do wzrostu kosztów działalności firm transportowych, które finalnie zostaną przeniesione na konsumentów. To kolejny - poza ewentualnymi kolejnymi zatorami, lockdownami oraz ogólnym wzrostem wolumenu handlu zagranicznego - czynnik, który może przełożyć się na większe zainteresowanie klientów ekspresowymi przesyłkami realizowanymi drogą powietrzną – prognozuje Buraś z DHL Express.