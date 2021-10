Trochę chaotycznie i po omacku, ale intermodal robi swoje

Liczba kontenerów transportowanych pociągami rośnie nawet w czasie pandemii, ale wzrost wolumenu na niedostosowanych do jego obsługi trasach powoduje tłok, a w konsekwencji - opóźnienia, co prowokuje dodatkowe koszty operacyjne. O rentowności przewozów intermodalnych, ale także o strategii firmy mówi dla WNP.PL Dariusz Stefański, prezes PCC Intermodal.

- Obecnie nasz dział kolejowy wykorzystuje 15 lokomotyw szlakowych (elektrycznych) i manewrowych (spalinowych), z czego 6 jest naszą własnością, a pozostałe wynajmujemy. Pozwala nam to na samodzielną obsługę około 60 proc. naszych przewozów krajowych. Do realizacji pozostałych 40 proc. przewozów korzystamy z usług innych przewoźników kolejowych.Zakładamy, że inwestycje taborowe oraz rozwój działu kolejowego umożliwią nam obsługę około 80 proc. realizowanych przez spółkę połączeń intermodalnych. W zależności od sytuacji rynkowej oraz kosztów wynajmu/dzierżawy taboru kolejowego będziemy albo więcej kupować, albo więcej wynajmować - decyzja w tej mierze jest czysto ekonomiczna.- Pandemia potwierdziła, że rozwiązania intermodalne sprawdzają się w każdych warunkach - są ekologiczne i efektywne, odporne na chwilowe zachwiania gospodarczo-społeczne i umożliwiają sprawne, bezpieczne i terminowe dostawy ładunków. Sprawnie działająca siatka połączeń intermodalnych pozwala z kolei na optymalizację łańcucha dostaw i zabezpiecza przed czasowymi problemami na którejś z relacji przewozowych.Rynek przewozów kolejowych boryka się oczywiście z wieloma problemami i ograniczeniami, jak m.in. kongestie (korki - przyp. red.) i utrudnienia związane z prowadzonymi inwestycjami i modernizacją linii kolejowych czy niewspółmiernie wysokie koszty dostępowe - ale nie zmienia to faktu, że segment przewozów intermodalnych systematycznie się rozwija - i będzie się rozwijał, bo nie ma lepszej alternatywy dla europejskiego rynku transportowego.Klienci są coraz bardziej świadomi konieczności inwestowania w rozwiązania przyjazne środowisku i coraz częściej i chętniej przenoszą swoje ładunki z dróg na tory. Rozwiązania intermodalne potrzebują sprawnie i efektywnie działającej kolei, a kolej - aby mogła się rozwijać - musi sprostać wymogom nowoczesnych przewozów intermodalnych.Intermodal i kolej skazane są na życie w symbiozie, jeśli chcemy realizować w Europie politykę zrównoważonego rozwoju.Czytaj także: Intermodal napędza dynamikę na kolejowym rynku towarowym - Rentowność przewozów intermodalnych w znacznym stopniu zależy od efektywności przewozów kolejowych, które są głównym elementem kosztotwórczym. Prowadzone inwestycje oraz związane z tym utrudnienia, opóźnienia i kongestie powodują znaczny wzrost kosztów przewozów kolejowych, pogarszając tym samym ich rentowność.Obserwowany w ostatnich latach bardzo duży wzrost stawek frachtów morskich spowodował także wzrost stawek w przewozach intermodalnych, co umożliwiło w pewnym zakresie pokrycie wyższych kosztów kolejowych.Niestety, rentowność przewozów kolejowych w dalszym ciągu pozostaje na stosunkowo niskim poziomie i obawiam się, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie do czasu zakończenia prac inwestycyjno-modernizacyjnych na liniach PKP PLK oraz zmiany polityki państwa dotyczącej zasad określania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Stawki w Polsce należą do najwyższych w Europie, podczas gdy oferowane prędkości handlowe pociągów są jednymi z najniższych!Zainteresowanie przewozami intermodalnymi w okresie pandemii znacznie wzrosło - głównie ze względu na pogłębiający się problem braku kierowców i tym samym ograniczone możliwości realizacji długodystansowych przewozów drogowych.Intermodal w tym niestabilnym okresie okazał się niezawodną alternatywą, co wielu dotychczas niezdecydowanych klientów przekonało do korzystania z rozwiązań intermodalnych już na stałe. Zwiększające się wolumeny pozwalają lepiej wykorzystywać pojemność ładunkową pociągów, co z kolei poprawia efektywność operacyjną i - w efekcie - pozytywnie wpływa na rentowność części kolejowej.Niestety, wzrost przewozowych wolumenów na niedostosowanych do jego obsługi trasach kolejowych powoduje ich zatłoczenie i w konsekwencji opóźnienia i kongestie, szczególnie w rejonach przyportowych i przygranicznych, co z kolei prowokuje dodatkowe koszty operacyjne i w efekcie negatywnie wpływa na rentowność przewozów kolejowych.- Zajmujemy się przewozem intermodalnym ładunków w kontenerach, świadcząc nasze usługi z wykorzystaniem FAK (freight all kinds - red.), co oznacza, że niespecjalnie interesuje nas, jaki towar znajduje się w kontenerze (oczywiście pod warunkiem, że nie jest to towar niebezpieczny), ponieważ nie ma to wpływu na wysokość przewoźnego.W kontenerach wozi się dzisiaj praktycznie wszystko, a różne rodzaje kontenerów i różne metody pakowania dają właściwie nieograniczone możliwości w tym zakresie. Nie zauważyliśmy jakichś specjalnych zmian w strukturze przewożonych towarów, ale zapewne nie jesteśmy w tym wypadku najlepszym "barometrem", bo odpowiadamy za przewóz kontenera: załadowanego, zamkniętego i zaplombowanego przez załadowcę towaru.- Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia... Trudno oczekiwać, aby powstała jakakolwiek sensowna rządowa strategia na rzecz rozwoju transportu intermodalnego, jeśli na szczeblu administracji rządowej nie ma nawet jednoosobowego departamentu zajmującego się i odpowiedzialnego za rozwój tego segmentu rynku, więc tym samym nikt z nami na ten temat nie rozmawia.Od lat postulujemy i czekamy na to, by na szczeblu rządowym pojawilo się pełne zrozumienie dla działalności operatorów intermodalnych, by powstał chociaż niewielki departament, gabinet, stanowisko, które będzie reprezentowało interesy branży, gdzie będzie można zgłaszać problemy, ale także pomysły na ich rozwiązanie.Na razie nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jak czekaliśmy, tak czekamy, a intermodal rozwija się tak, jak się rozwija ... trochę chaotycznie i po omacku, ale robimy swoje.- Na razie nieliczne odcinki umożliwiają przejazd pociągów dłuższych niż 600 metrów, ale bardzo rzadko jest to wykorzystywane. O zwiększeniu długości pociągów będzie można pomyśleć w momencie, kiedy zarówno terminale przeładunkowe, jak i większość głównych szlaków przewozowych zostanie do tego przystosowana.Teraz głównym problemem jest długi i najczęściej nieprzewidywalny czas przejazdu pomiędzy terminalami przeładunkowymi. Aby można było realnie myśleć o uruchomieniu przewozów intermodalnych w korytarzu północ-południe lub - jak kto woli - w ramach tzw. Baltic-Adriatic Corridor, zwiększając tym samym obszar oddziaływania naszych portów na kraje sąsiednie, konieczne jest zapewnienie stabilnych rozkładów jazdy pociągów z zagwarantowaniem średniej prędkości handlowej na poziomie powyżej 60 km/godz.Niestety, obecnie przewozy te są niestabilne, a średnia prędkość handlowa nie przekracza 35 km/godz...- Wyobraźmy sobie, jak wyglądałby krajowy i europejski rynek przewozowy, gdyby nie było rozwiązań intermodalnych... Samo PCC Intermodal obsłużyło w roku ubiegłym około 290 tys. TEU, co oznacza, że po naszych drogach pojechało o około 180 tysięcy mniej ciężarówek. To ponad 600 ciężarówek dziennie! Tyle masy zniknęło z naszych dróg tylko dzięki jednej firmie intermodalnej. Trudno sobie wyobrazić, jak bez rozwiązań intermodalnych mielibyśmy poradzić sobie z transportem coraz większej masy towarowej, dodatkowo przy zwiększającym się niedoborze kierowców ciężarowych.Intermodal wydaje się idealną odpowiedzią i najlepszym rozwiązaniem na potrzeby rynku. To, jaka będzie dynamika wzrostu przewozów intermodalnych w najbliższych latach, zależy oczywiście od wielu czynników - od zapotrzebowania rynku, od możliwości i zdolności infrastrukturalnych, terminalowych, ale również liniowych - PKP PLK, oraz - a może przede wszystkim - od odpowiedniej polityki i właściwych mechanizmów wsparcia dla tego segmentu rynku przewozowego.Nie ulega jednak wątpliwości, że rozwiązania intermodalne są i będą potrzebne - istotne jest, aby były one nie tylko ekologiczne, ale także efektywne ekonomicznie i tym samym stanowiły trwały i istotny element zrównoważonego rozwoju.- Wielkie wyzwania stoją zarówno przed koleją, jak i przed przewozami drogowymi. Intermodal to połączenie najlepszych cech jednych i drugich. Kolej może nadrabiać dystans do przewozów drogowych, tylko i wyłącznie wspierając rozwój przewozów intermodalnych. Pytanie tylko, czy i jak szybko kolej potrafi dostosować się do wymagań z tym związanych.Czytaj także: Pali się czerwone światło, a my jedziemy do przodu. "Kiedyś nas rozliczą" jest na podium, jeśli chodzi o przewozy intermodalne w Polsce. W 2020 r. pod względem masy firma zajęła drugie miejsce z udziałem 11,51 proc. w rynku, a pod względem pracy przewozowej trzecie - 11,79 proc. rynku.Strategia biznesowa przewoźnika oparta jest na budowie siatki regularnych, krajowych i międzynarodowych połączeń intermodalnych. W swoim portfolio ma on zarówno regularne połączenia do terminali morskich (w Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Rotterdamie i Antwerpii), jak i codzienne połączenia intraeuropejskie (dostawy na bazie door-door). Pozostaje także aktywnym uczestnikiem przewozów kontenerowych Nowym Jedwabnym Szlakiem.Spółka przygotowuje projekty i wymaganą dokumentację dla kolejnych obiektów terminalowych, które chce wybudować w najbliższych latach. Jednocześnie rozbudowuje i modernizuje istniejące terminale. Liczy też, że w niedalekiej perspektywie będzie mogła uruchomić pierwsze regularne połączenia intermodalne w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk.