Trójmorze może zwiększyć bezpieczeństwo całego regionu

Linie kolejowe, droga Via Carpatia to w tej chwili najważniejsze elementy spajające Trójmorze. O atrakcyjności bloku może świadczyć fakt, iż chcą do niego dołączyć Grecja i Macedonia Północna. USA widzą w Trójmorzu element zwiększenia bezpieczeństwa całego regionu.

Jak podkreślał konsul generalny Węgier Tibor Gerencser, we wspólnym interesie krajów Trójmorza jest rozbudowa spajającej państwa infrastruktury drogowej, kolejowej, połączeń energetycznych. Szczególny nacisk konsul postawił na interkonektory gazowe. Węgrzy mają ich już sześć, ze wszystkimi sąsiadami. Bardzo ważne jest więc także, by w tych gazociągach był gaz. Węgry podpisały w tej kwestii umowę o współpracy z Rumunią, bo tam rozwija się wydobycie gazu.

O atrakcyjności współpracy w ramach Trójmorza może świadczyć fakt, iż chęć dołączenia do bloku objawiły ostatnio Grecja oraz Macedonia Północna.

Według Tibora Gerenscera inicjatywa Trójmorza nie przeszkadza dalszemu rozwojowi Grupy Wyszehradzkiej. To są bowiem inicjatywy komplementarne. Gdy powstanie szybkie połączenie kolejowe pomiędzy Warszawą i Budapesztem ,to będzie inicjatywa spajająca tak kraje grupy Wyszehradzkiej, jak i Trójmorza.

Dużym problemem do przezwyciężenia może być jednak rozdrobnienie językowe. To przecież 12 krajów i 12 różnych języków. Chyba więc i tu czeka nas dominacja angielskiego. Tym bardziej, że bardzo zainteresowane w promowaniu tej inicjatywy są Stany Zjednoczone. Amerykanie widzą w tym bloku możliwość zwiększenia bezpieczeństwa całego regionu. Waszyngton traktuje Polskę jako koordynatora pomocy powojennej Ukrainie.

Mówiła o tym Liliana Śmiech, wiceprezes Warsaw Institute. Podkreślała konieczność zwiększenia liczby połączeń na linii północ - południe. Bo choć wartko idzie budowa kolejnych odcinków Via Carpatia, to podróż pociągiem z Budapesztu zajmuje ponad 10 godzin.

Debata "Inicjatywa Trójmorza - idea i współpraca" to część XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC 2023) w Katowicach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl