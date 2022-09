Trudne chwile dla just-in-time. W logistyce idą duże zmiany

Problemy z rytmiczną dostawą surowców i komponentów zdarzają się na co dzień. Odpowiedzią na nie jest zmiana podejścia do gospodarki zapasami oraz coraz silniejsza cyfryzacja obszaru logistyki. Będziemy o tym mówić na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Świat ulega głębokiemu przemodelowaniu geopolitycznemu. Ma to znaczący wpływ na podejście do planowania i szeroko rozumianego zarządzania łańcuchem dostaw.

W sukurs działom logistyki przyszły narzędzia cyfrowe, od upowszechnienia komunikatorów internetowych do skomplikowanych rozwiązań analizujących wielkie zbiory danych.



Konferencja Nowy Przemysł 4.0 odbędzie się 4-5 października 2022 r. w Katowicach w ramach Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.

Na problemy w łańcuchach dostaw - wynikające najpierw z pandemii, a potem z wojny w Ukrainie - firmy odpowiedziały m.in. redefiniując podejście do praktykowanej z powodzeniem przed przylotem czarnych łabędzi zasady just-in-time, zakładającej redukcję zapasów w procesach produkcyjno-magazynowych.

Bon mot Henry'ego Forda o wyborze koloru modelu T jest znowu aktualny

- Just-in-time jest doskonałym modelem, który przez lata obowiązywał w obszarze przemysłu. To system zapobiegający marnotrawstwu w przedsiębiorstwie, gdzie produkujemy tylko to, co jest potrzebne, w dokładnie takiej ilości, jaka jest wymagana przez klienta i dostarczamy to w odpowiednie, ustalone wcześniej z klientem miejsce - mówi Michał Stępień, wiceprezes i dyrektor techniczny w ZPUE, firmie produkującej urządzenia dla elektroenergetyki.

- Niestety, w obecnych realiach ten model jest trudny do utrzymania. Łańcuchy dostaw wydawały się być odporne na wszelkie perturbacje, a globalizacja była jedynym kierunkiem. Pandemia i konflikt w Ukrainie sprawiły, że zostały zerwane, a ich odbudowa posuwa się w bardzo wolnym tempie. Właśnie dlatego od dwóch lat, a szczególnie od roku, zauważalne jest odchodzenie firm od metody just-in-time w stronę budowania zapasów na poczet ewentualnych przyszłych zamówień - dodaje.

Jak zauważa, świat ulega głębokiemu przemodelowaniu geopolitycznemu. Ma to znaczący wpływ na podejście do planowania i szeroko rozumianego zarządzania łańcuchem dostaw, bo tak naprawdę te dwa obszary, jak nigdy wcześniej, determinują możliwości realizacji zamówień.

- Henry Ford wspomniał, że każdy klient może kupić model T w dowolnym kolorze pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. Wydaje się, iż ten sposób postrzegania możliwości wyboru produktów, w kontekście dostępności komponentów, przez najbliższe kilka lat będzie ponownie obowiązywał na szerszą skalę aniżeli tylko kolor - ocenia Michał Stępień.

Z zachwianiem łańcucha dostaw musi sobie radzić Bakalland, przedsiębiorstwo z branży spożywczej sprowadzające do Polski towary aż z 38 krajów, często położonych w obszarach niestabilnych pogodowo, sejsmicznie i politycznie. W 2020 r. do tych zagrożeń doszła pandemia.

- Generalnie zmiana dotyczyła szybkości reakcji i wymagała przyspieszenia naszych systemów raportowania. W zdecydowanej większości raportów operacyjnych musieliśmy zmienić gradację: w skrajnych przypadkach z miesięcznej na dzienną! W efekcie szybszego uzyskania „widoczności” mogliśmy skrócić horyzont planistyczny, w stosunku do „bazowego”, pierwotnego poziomu harmonogramowania produkcji, a tym samym pozwalać sobie na większe zmiany w stosunku do ramowego planu - mówi Tomasz Szafarczyk, dyrektor operacyjny, członek zarządu Bakallandu.

Posiadanie zapasów i wywarzanie komponentów na własną rękę daje przewagę

Niektóre firmy, zdając sobie sprawę z tego, że dostawa części może stanąć pod znakiem zapytania, podjęły decyzję o ich wytwarzaniu we własnym zakresie.

- Przerwy w łańcuchu dostaw oraz rosnące ceny materiałów i komponentów udowodniły, że najlepiej poradziły sobie przedsiębiorstwa posiadające zapasy lub potrafiące te zapasy konwertować na brakujące pozycje, a także firmy elastycznie dostosowujące plan produkcji do dynamicznie zmieniających się terminów dostaw - mówi Piotr Kuś, wiceprezes, dyrektor generalny spółki Wielton.

W jego ocenie Wielton dobrze poradził sobie z utrzymaniem ciągłości łańcucha dostaw, czego najlepszym dowodem jest rekordowa produkcja i sprzedaż, szczególnie na rynku polskim.

- Działamy z wyprzedzeniem, przewidując trendy i możliwe turbulencje. We współpracy z dostawcami kontrolujemy źródłowe łańcuchy dostaw, dywersyfikujemy ryzyko poprzez multiplikację dostawców zamiennych. Z drugiej strony, jak wspomniałem, posiadamy także własne wypalarki laserowe i plazmowe, które wykorzystujemy do wypalania kształtów detali. Dzięki własnym zasobom byliśmy w stanie formatować różnego rodzaju arkusze blach, których dostępność we właściwych formatach w pewnym momencie była ograniczona. Dodatkowo pełen proces obróbki metalu pozwolił nam niejednokrotnie samodzielnie uzupełniać braki komponentów zakupowych - dodaje Piotr Kuś.

Firmę interesuje, co się stanie w przyszłości. Podpowiada to analiza danych

W sukurs przedsiębiorstwom przyszły narzędzia cyfrowe, od upowszechnienia komunikatorów internetowych, które niby były znane przed pandemią, ale mało kto z nich korzystał, do skomplikowanych rozwiązań analizujących wielkie zbiory danych, wykorzystujących Internet Rzeczy, technologię 3D czy coboty (roboty współpracujące z ludźmi). To ostanie różni logistykę, na której opierał się Przemysł 3.0, od logistyki, która ma być przyszłością obrotu gospodarczego w następnych dekadach. Ta pierwsza korzystała już wprawdzie z komputerów i internetu, ale dopiero umiejętność szybkiego pozyskiwania danych w bardzo wielu miejscach procesu produkcyjnego oraz w transporcie ładunku i zdolność ich przetwarzania przenoszą logistykę na wyższy stopień rozwoju.

Grupa Amica pracuje w modelu - wielu dostawców i wielu przewoźników, z setkami kontenerów, które są w ruchu w tym samym czasie.

- Zarządzanie takim strumieniem to nie jest kwestia wymiany mejla. Potrzebny był osobny system, który na bieżąco w cyklu dwa razy w tygodniu informuje nas o tym, w jakim miejscu znajdują się nasze kontenery. Przy czym nie chodzi tylko o informację „jest na morzu”, co kiedyś trwało 4 tygodnie, a obecnie 6 tygodni. My potrzebujemy dokładnej informacji, w którym miejscu na morzu jest dany kontener. Im bliżej jest portu, tym częściej chcemy mieć informacje na temat jego położenia i terminu przybycia. Tak więc system zarządzania informacjami dotyczącymi zapasów to jeden z tych, które nabrały szczególnego znaczenia. Prawdziwym wyzwaniem i bazą naszej transformacji cyfrowej jest jednak powiązanie wielu różnych informacji, systemu do zarządzania przedsiębiorstwem, czyli ERP, logistyki, prognozy popytu, w coś co nazywamy możliwością analizy różnych scenariuszy. Zbieramy dane do jednego narzędzia analitycznego, w którym mamy 7 modeli kosztowych, np. model kosztów logistycznych, produkcyjnych, osobowych, administracyjnych - wylicza Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej Grupy Amica.

Jak mówi, firmy nie interesuje już odpowiedź na pytanie, dlaczego coś się stało w przeszłości. Obecnie w oparciu o dostępne informacje szuka się odpowiedzi na pytanie: co będzie za kilka miesięcy. Nie tylko w kategorii zysków i strat, ale także przepływów finansowych, wartości kredytów, perspektyw spełnienia kowenantów bankowych.

- Logistyka w przemyśle jako gałąź gospodarki przestawia się na cyfrowe tory. W dobie pandemii firmy musiały gwałtownie przejść na cyfryzację - przynajmniej tę towarzyszącą logistycznym procesom w kontaktach z klientami i partnerami biznesowymi, choć w parze szła tu też często głęboka reforma systemu wewnątrz przedsiębiorstwa. Tego po prostu wymagali ich odbiorcy i elementarna sprawność działania - potwierdza Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Chcemy, by pracownik nie musiał dotykać części czy finalnego produktu

- Niemal każdego dnia dostaję propozycję zakupu i wdrożenia rozwiązania, które pozwala na śledzenie różnych etapów produkcji przemysłowej. Firmy piszą do mnie, przedstawiając oferty. Kluczowym aspektem jest tu dla mnie integracja promowanych, „uniwersalnych” systemów z sytuacją w poszczególnych zakładach. Takie systemy muszą pracować w sposób zintegrowany, płynny i niezakłócony, a to według mnie bardzo trudne do osiągnięcia - zaznacza Krzysztof Gablankowski, dyrektor Zakładu Elektroniki ZF Automotive Systems Poland Częstochowa.

Układ produkcji w częstochowskim zakładzie jest jeszcze dopracowywany: ciągle przychodzą nowe maszyny i urządzenia. Jedak cel jest wiadomy - pełne zautomatyzowanie logistyki wewnętrznej.

- Przygotowujemy się do tego, by jak najmniej być tu zależnym od pracy ludzi. Przenoszenie, transport komponentów i półwyrobów przy naszym procesie produkcyjnym niesie m.in. pewne ryzyko ich uszkodzenia. Dlatego planujemy dalszą automatyzację i robotyzację - tak, by komponenty całościowo dostarczać do maszyn i urządzeń (a także pomiędzy nimi) w sposób zautomatyzowany. I nie chodzi tylko o autonomiczny pojazd, który coś podwiezie, a potem ktoś weźmie się za przeładunek. Chcemy, by w takim stopniu, w jakim to możliwe pracownik w ogóle nie musiał dotykać konkretnej części czy finalnego produktu, co z natury rzeczy grozi upuszczeniem wyrobu czy innym uszkodzeniem mechanicznym. Dotykanie wyrobu gołymi rękami jest niedozwolone co do zasady. Oczywiście nasi pracownicy cały czas używają rękawic ESD (antystatyczne - przyp. red.) - mówi Krzysztof Gablankowski.

Coraz większą rolę odgrywają boty. W Famurze - znanym do niedawna przede wszystkim z produkcji dla górnictwa, a dziś przechodzącym zieloną transformację - część obowiązków w Dziale Zakupów i Logistyki powierzono „Rafałowi”: robotowi zaprojektowanemu specjalnie pod potrzeby spółki, który wspomaga proces zakupowy; opracowuje zapytania ofertowe na podstawie zapotrzebowań materiałowych i wysyła je do dostawców, zbiera też oferty i przygotowuje ich zestawienie.

Jak daleko zaszedł proces cyfryzacji logistyki? Jakie są największe przeszkody w jego wdrażaniu - chodzi o koszty czy mentalność pracowników i menedżerów? Jakie są szanse i zagrożenia? Kiedy kontakty między ludźmi sprawdzają się lepiej niż połączenia bezprzewodowe między maszynami? Na te pytania będziemy starali się odpowiedzieć podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Debata o logistyce odbędzie się w środę, 5 października, o godz. 9.00.

Wypowiedzi przedstawicieli polskiego przemysłu pochodzą z publikowanego na łamach WNP.PL i PulsHR.pl cyklu wprowadzającego w tematykę naszej konferencji. Natomiast słowa Tomasza Haiduka z wywiadu, który ukaże się w najbliższym wydaniu magazynu gospodarczego Nowy Przemysł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl