Trudne chwile przewoźników drogowych jeżdżących na Wschód

Gdyby doszło do zamknięcia granicy polsko-białoruskiej, będziemy się ratować przejściami litewsko-białoruskimi albo łotewsko-rosyjskimi. Ukraina jako kraj tranzytowy w ogóle w naszym przypadku nie wchodzi w grę - mówi Bartłomiej Łapiński, dyrektor zarządzający Raben East. - W przypadku tras do centralnej Azji będziemy rozważać szlak przez północne wybrzeże Turcji, Kaukaz, bądź nawet jeszcze bardziej na południe, przez Iran.

Przede wszystkim doskwierają nam zatory na granicy. Pojawiają się też problemy z pozyskaniem pojazdów na załadunek. Nasi białoruscy podwykonawcy zaczynają się obawiać, czy wyjeżdżając dziś z Białorusi, będą w stanie tam wrócić, jeśli napięcie wzrośnie i przykładowo zamknięta zostanie cała granica polsko-białoruska. Do tego dochodzi typowy w tym okresie roku problem z pozwoleniami na przewozy.Trzeba też wiedzieć, że Kuźnica Białostocka na czas remontu przejścia w Koroszczynie, od 18 października 2021 r., była jedynym miejscem, w którym wykonywano inspekcję weterynaryjną na granicy polsko-białoruskiej produktów jadalnych pochodzenia zwierzęcego tzw. HC. Po zamknięciu przejścia kontrole nie zostały przeniesione do żadnego innego punktu.- Że w zasadzie nie ma fizycznej możliwości wwieźć bezpośrednio do Polski wspomnianych produktów, które wymagają kontroli weterynaryjnej. Trzeba przekierowywać samochody przez kraje bałtyckie bądź, o ile ktoś dysponuje takimi pozwoleniami, zrealizować tranzyt przez Ukrainę.- My szacujemy ten koszt na naszych kierunkach poziomie 150-250 euro. Wszystko zależy to od formy rozliczenia z przewoźnikiem i od tego, jaki środek transportu wykorzystujemy. Przypomnę, że pracujemy z podwykonawcami, którymi są głównie firmy z krajów byłego ZSRR, a oni swoje koszty szacują właśnie w tym zakresie. Różnica może wynikać z kosztów pracy, aczkolwiek wewnątrz Unii standardem w rozliczeniach jest podobna wysokość kary umownej.- W mojej ocenie, nasze dalsze relacje nie ucierpiały bardzo mocno z powodu zatorów na granicy z Białorusią. Faktem jest jednak, że jeżeli ktoś dziś ponosi dodatkowe koszty, to jest to zdecydowanie przewoźnik, zwłaszcza mający stały kontrakt.- Dokładnie tak. Korek na przejściu, czas oczekiwania z nim związany, zazwyczaj pozostaje kosztem przewoźnika. Ten nierzadko bywa połączony z niezadowoleniem klienta, gdyż nie każdy rozumie, że jest to niezależne od nas. To jest nasze ryzyko, które można akceptować, ale powyżej pewnego pułapu pozostają tylko mniej lub bardziej mocne epitety, bo nic nie jest się w stanie zrobić.Jeżeli samochód stoi na odprawie eksportowej, na przejściu granicznym, czy odprawie importowej jeden lub dwa dni, to w kontekście całego przewozu jest to ryzyko wkalkulowane w ten biznes. Jeżeli stoi dłużej, pojawiają się problemy. Oddajemy część marży, jeżeli jest jej na tyle dużo, żeby zapłacić za dodatkowy dzień postoju albo ponosimy stratę, jeśli marża jest bardzo niska. Klient czy odbiorca nie są chętni, żeby zwracać za postój samochodu na granicy, o ile nie wynika on z ich winy. Służb celnych takie koszty nie interesują kompletnie.- My w takiej sytuacji będziemy się ratować przejściami litewsko-białoruskimi albo łotewsko-rosyjskimi. Ukraina jako kraj tranzytowy w ogóle nie wchodzi w grę w naszym przypadku. Ze względu na napiętą sytuację w stosunkach ukraińsko-rosyjskich staramy się nie zaglądać w tamte rejony graniczne. Przekraczanie granicy jest tam bardzo trudne. Słyszałem nawet, że przesyłki z Ukrainy jeżdżą do Rosji przez Polskę. Miewamy takie zapytania, ale nie wykonujemy takich transportów.Na pewno w przypadku tras do centralnej Azji będziemy rozważać szlak południowy, przez północne wybrzeże Turcji, przez Kaukaz, bądź nawet jeszcze bardziej na południe, przez Iran, jeżeli będzie taka konieczność.- Na razie, wszystko jeździ, tak jak jeździło, tylko że zajmuje to więcej czasu.- Tak, sytuacja wpłynęła oczywiście na stawki przewozowe. Gdy Kuźnica została zamknięta przez kilka dni, odczuwaliśmy to we własnej kieszeni. Później zrewidowaliśmy ceny tam, gdzie to było możliwe. Można powiedzieć, że w stawkach okazjonalnych dodatek wynikający z bieżącej sytuacji na granicy jest z góry wliczony. Gorzej, jeśli chodzi o kontrakty stałe. Inni przewoźnicy także wkalkulowują w stawki dodatkowe koszty.Czy to, co się dzieje, można uznać za force majeure - siłę wyższą, pozwalającą na zmianę warunków umowy? Naszym zdaniem tak, ale nie każdy uczestnik łańcucha dostaw tak uważa. Sprawa najczęściej jest dyskusyjna.- O ile z góry wiemy, że przykładowo kolejka na granicy wynosi 24 godziny, to do ceny transportu doliczymy tę dobę, w której samochód nie pracuje, tylko stoi.Czytaj także: Transport na Wschód może być alternatywą dla kierunków zachodnich