Trudny tranzyt ukraińskiego zboża. Są nowe pomysły, które mogą zmienić reguły gry

Deklaracja ws. portu zbożowego w Porcie Gdańsk to pierwsza po wybuchu wojny zapowiedź dużej inwestycji, która mogłaby wesprzeć tranzyt ukraińskich produktów.

- To świetna wiadomość. Nowy port na pewno ułatwi przepływ ukraińskiego zboża - komentuje zapowiedź polskiego ministra rolnictwa Bogdan Kostetsky, współwłaściciel ukraińskiej firmy konsultingowej Barva Invest.

Wyjaśnia też, dlaczego Ukraińcy sprzedawali zboże w Polsce. Jak mówi, zrobili to z desperacji, walcząc o życie, ale także z powodu kosztów logistyki. Dlatego tak ważna jest ich minimalizacja, jak również techniczna organizacja przewozów.

Zdaniem Ukraińców tranzyt przez Polskę opłaca się obu stronom. Tymczasem jednak, jak wskazuje Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal, od kilku tygodni widać wzrost przewozów ukraińskich ładunków w kierunku portów Morza Czarnego. Ukraina robi to, nie oglądając się na ryzyko i zagrożenie rosyjskimi atakami.

Niezależnie od kontekstu politycznego, techniczna organizacja przewozów jest dziś główną sprawą do załatwienia. Logistyka w trudnych czasach przypomina równanie z wieloma niewiadomym.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus 9 października poinformował, że państwowa Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna podpisała umowę z Portem Gdańskim na terminal zbożowy.

Na razie niewiele wiadomo o szczegółach. Informacji na ten temat nie ma wśród aktualności z ministerstwa ani na stronach Portu Gdańsk i RSSI. Z wypowiedzi ministra wynika, że terminal usprawni transport zboża, m.in. z Ukrainy, a tworzenie kolejnych korytarzy solidarnościowych jest bardzo ważne, bo brak dostaw produktów rolnych do krajów afrykańskich jest korzystny dla Rosji.

Nowy port wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na przeładunki zboża

Dopóki nie poznamy skali inwestycji, trudno odnieść się do opinii, że będzie to „pierwszy polski port zbożowy”, która przewija się w mediach. Terminale zbożowe działają z powodzeniem w Gdańsku, w Gdyni czy w Świnoujściu. Ukraińskie zboże w tranzycie jest też transportowane przez Szczecin i Kołobrzeg.

W każdym razie Ukraińcy przyjęli tę informację z nadzieją, tym bardziej, że w ich ocenie wolumeny zboża, które jest transportowane przez Polskę, są „dobre, ale nie wystarczające”. Takiego sformułowania użył wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Vysotskyi podczas Agro & Food Security Forum w Warszawie zorganizowanego przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

- To świetna wiadomość. Nowy port na pewno ułatwi przepływ ukraińskiego zboża w odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie, które się na pewno pojawi. To właściwa inwestycja we właściwym czasie - powiedział w rozmowie z WNP.PL ukraiński analityk rynku zboża Bogdan Kostetsky, współwłaściciel ukraińskiej firmy konsultingowej Barva Invest, dodając, że tranzyt zboża z Ukrainy to też okazja do zarobku dla ukraińskich i polskich przewoźników oraz dla inwestorów nowego portu.

Jego zdaniem nowy port w Gdańsku, ale także pozostałe polskie porty, nadają się bardzo dobrze do obsługi przede wszystkim zachodniej Ukrainy, bowiem spod Łucka, który jest dużym centrum produkcji rolnej, na Pomorze Gdańskie jest 700 km, a do Odessy 900 km, abstrahując od tego, że dziś, na skutek wojny, największy ukraiński port głębokowodny jest zablokowany.

Trasa via Polska, ze względów na koszty frachtu, jest predestynowana do wysyłki zboża na zachód Unii Europejskiej. Dostawy do Afryki lepiej obsługiwać przez Morze Czarne, w dzisiejszych warunkach przez ukraińskie porty naddunajskie i rumuńską Konstancę.

Właśnie sprawa kosztów transportu ma zasadnicze znacznie dla handlu ukraińskim zbożem. Nie chodzi tylko o to, żeby Ukraina wysyłała płody rolne w świat, ale także o to, żeby na tym zarabiała. Do tego potrzebna jest, jak powiedział minister Vysotskyi, tańsza logistyka. Nie znaczy to, że polskie firmy mają tracić. Zysk ma zapewnić skala obrotu.

- Ukraińcy oczekują, że strona polska przeliczy korzyści z tranzytu ukraińskich produktów - mówi Yuriy Shchuklin, właściciel firmy Vantazh+ (po ukraińsku: ładunek), dodając, że rachunek na pewno będzie dla polskich firm interesujący i że Ukraińcy mogą zaproponować całą gamę rozwiązań technicznych ułatwiających tranzyt towarów.

Licencje, kaucja, kompensata kosztów transportu - to są sposoby na rozwiązanie sporu

Na razie, po wprowadzeniu unijnego embarga na sprzedaż ukraińskiego zboża w Polsce i przedłużeniu go na własną rękę przez polski rząd, odbywa się to w oparciu o przepisy celne i procedurę SENT (monitorowania towarów), ale, zdaniem ekspertów, najlepiej byłoby wprowadzić licencję na tranzyt, a ładunki obłożyć kaucją. To likwidowałoby luki w przepisach, które dziś prawnicy potrafią bez problemu znaleźć.

Ciekawy pomysł ma też Bogdan Kostetsky. Jego zdaniem Bruksela postąpiła nieroztropnie, znosząc embargo na sprzedaż ukraińskiego zboża do pięciu krajów wschodniej części UE (oprócz Polski to Słowacja, Rumunia, Węgry i Bułgaria) i tym samym dając do ręki argument przeciw Ukrainie. O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie embarga i wprowadzenie mechanizmu kompensaty kosztów transportu zboża z Ukrainy na Zachód, np. do Niemiec czy Hiszpanii, która przez lata była jego dużym odbiorcą.

Właśnie kosztami logistyki, ale także desperacją ludzi walczących z wrogiem zewnętrznym o przeżycie i blokadą Morza Czarnego Kostetsky tłumaczy to, że Ukraińcy zaczęli sprzedawać swoje zboże w Polsce, chociaż przecież było wiadomo, że polski rynek jest, jak na skalę ukraińskiej produkcji rolnej, stosunkowo mały, a co więcej, polscy rolnicy zbierają dość własnego zboża.

Spójrzmy na wolumeny, które Ukraińcy wyeksportowali do krajów UE w okresie od marca 2022 r. do lipca 2023 r. Według wyliczeń Barva Invest w sumie było to (licząc pszenicę, jęczmień i kukurydzę) 30,9 mln ton. Największym odbiorcą ukraińskiego zboża była Rumunia - 9,8 mln ton, na drugiej pozycji znalazła się Hiszpania - 6,4 mln ton, a na trzeciej Polska z 3,6 mln ton (większość to kukurydza - 2,6 mln ton).

Ile z tego zostało w naszym kraju, a ile przyjechało z Zachodu, trudno powiedzieć. Porty nie monitorują źródła pochodzenia ładunków. Wiedzą tylko, z jakimi firmami umawiają się na jego przeładunek (mają wielu kontrahentów z Ukrainy). Wiadomo za to, że 3,6 mln ton to mniej więcej 10 proc. rocznej produkcji zboża w Polsce (w 2022 r. wyniosła ona 35,3 mln ton).

Logistyka jest równaniem z wieloma niewiadomymi. Ukraiński zwrot na południe

W swoich działaniach Ukraińcy znajdują po polskiej stronie wielu partnerów. Jednym z nich jest firma Laude Smart Intermodal. Jej prezes Marcin Witczak jest zdania, że zaoferowanie Ukrainie konkurencyjnego cenowo, a przede wszystkim dużego wolumenowo przewozu zbóż to realne i efektywne dla wszystkich stron rozwiązanie.

- Musimy się skupić na udrożnieniu kanałów logistycznych i pozwolić zbożom ukraińskim jechać dalej. Jestem przekonany, że możemy rozmawiać i szukać rozwiązań win-win. Natomiast blokowanie nie służy żadnej ze stron - pisze na LinkedIn Witczak.

I rzeczywiście, niezależnie od kontekstu politycznego, techniczna organizacja przewozów jest dziś główną sprawą do załatwienia. Logistyka w trudnych czasach przypomina równanie z wieloma niewiadomymi, a przepustowość kraju nie zależy jedynie od liczby kilometrów autostrad, torów kolejowych i terminali, ale przede wszystkim od organizacji na nich ruchu towarowego.

Jak jest to ważne w perspektywie kosztów, pokazuje cennik operacji na morzu. Ponadplanowy przestój na redzie statku, który czeka na spóźnioną dostawę koleją czy samochodami, może kosztować nawet 100 tys. euro dziennie. Dlatego tak ważne jest zgranie kalendarza.

Z tym jest coraz lepiej. Jak mówi Aleksandra Adamska-Ziętek, pełnomocnik zarządu ds. przewozów intermodalnych Linii Hutniczo-Szerokotorowej, w pierwszym okresie po wybuchu wojny kolej miała do czynienia nie z eksportem ukraińskich towarów, ale z ich „ewakuacją”.

To określenie bardzo dużo mówi. Trzeba było porzucić robione z ukraińską koleją plany miesięczne i działać ad hoc. Teraz już do nich wrócono, co przynosi dobre skutki. Przeładunki zboża odbywają się przede wszystkim w terminalu w Szczebrzeszynie, który ma moc przeładunkową 12 pociągów dziennie, ale w praktyce przeładowuje 7-8 pociągów i to z różnymi towarami, bo wprowadzenie np. 6 pociągów ze zbożem w ciągu jednej doby zapchałoby obiekt.

Bardzo duże znaczenie ma podstawienie na torze europejskim (1435 mm) wagonów do odbioru zboża. Co ciekawe, najszybciej wracają one z Pomorza Zachodniego. To dalej niż Gdańsk i Gdynia, ale ze względu na mniejszą skalę przeładunków krócej czeka się na obsługę w porcie.

Polskie porty może odciążyć w najbliższym czasie, na mocy międzyrządowego porozumienia, port w litewskiej Kłajpedzie, który może przeładować 10 mln ton rocznie, a przeładowując tylko 4 mln ton, ma spore rezerwy (dla porównania tegoroczny wynik Portu Gdynia - który przeładowuje najwięcej zboża na Bałtyku - prognozuje się na 6,5 mln ton - wzrost z 4,7 mln ton w ubiegłym roku).

Do Kłajpedy ukraińskie zboże pojedzie m.in. pociągami LTG Cargo, które przygotowywało się do tego jeszcze przed wybuchem wojny, ponieważ dotychczasowy transport przez Białoruś ze względu na nałożone na ten kraj sankcje stał się niemożliwy.

Ale tu znowu pojawiają się techniczne problemy. Na Litwie są szerokie tory, a na granicy polsko-litewskiej nie ma terminala zbożowego. Nie ma go też na Litwie. Do sprawy trzeba więc było podejść sposobem. Zboże z Ukrainy pojedzie przez Polskę w kontenerach, bo te można przeładować w terminalach intermodalnych w Kownie i Šeštokai.

To pokazuje, jakiego główkowania wymaga współczesna logistyka. Jednak sama improwizacja zdecydowanie nie wystarczy. Łańcuch dostawy zboża trzeba sensownie ułożyć, zarówno pod względem technicznym, jak i finansowym, pamiętając o problemach takich jak występujące cały czas trudności proceduralne na granicy polsko-ukraińskiej, wynikające np. z ograniczonego czasu pracy celników.

Tymczasem, jak zauważa Marcin Witczak, od kilku tygodni widać w Ukrainie wzrost przewozów ładunków w kierunku portów Morza Czarnego.

- Ukraina postanowiła, nie oglądając się na ryzyko i zagrożenie rosyjskimi atakami, uruchomić przewozy przez trzy porty czarnomorskie i maksymalnie dużo zboża, ale także innych produktów, np. rudę, eksportować z własnych portów. To przełom i odważne działanie rządu Ukrainy. Ten krok może zdecydowanie zmienić reguły gry w logistyce przewozów zboża. Jestem przekonany, że to również czas na odważne decyzje w Polsce. Decyzje, które przełożą się na inwestycje w infrastrukturę i długoterminową, realną ofertę przewozów dla Ukrainy. Ofertę, która będzie atrakcyjna również przy otwartych szlakach czarnomorskich - komentuje Marcin Witczak.

Taką decyzją może się okazać ta w sprawie budowy portu zbożowego. Długo trzeba było na nią czekać, m.im. ze względu na podstawowe pytanie, czy Ukraińcy po zakończeniu wojny nadal będą chcieli prowadzić tranzyt przez Polskę. Wydaje się, że dla zachodniej Ukrainy, po rozwiązaniu problemów z przejściami granicznymi, to dobre rozwiązanie. Tym bardziej że relacje w biznesie są już nawiązane i to nie na chwilę. Jedna z ukraińskich firm umówiła się z Gdańskim Terminalem Masowym GBT na przeładunki przez trzy lata.

Na razie jednak nie możemy zapominać, że odpowiedź na wiele pytań o ukraińską przyszłość, jak mówi Bogdan Kostetsky, zależy od ilości amunicji.