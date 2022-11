Trwają rozmowy ostatniej szansy, w tle strajk austriackich kolei

W Wiedniu rozpoczęły się rozmowy ostatniej szansy pomiędzy związkowcami i dyrekcją austriackich kolei (OBB) w sprawie podwyżek płac.

W przypadku ich fiaska zapowiedziano na poniedziałek strajk generalny.

W ramach ogłoszonego sporu zbiorowego przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w strukturach austriackich kolei, Oesterreich Bundesbahn (OBB) domagają się podwyżek płac i waloryzacji części dodatków stażowych. Wcześniej przeprowadzono referendum w sprawie ogłoszenia pogotowania strajkowego.

Pracownicy domagają się podniesienia miesięcznej pensji dla wszystkich zatrudnionych o 400 euro.

Łącznie we wszystkich jednostkach państwowej kolei pracuje około 50 tysięcy osób. W ocenie dyrekcji, takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia ponieważ firmy na nią nie stać, a możliwości podniesienia cen biletów w 2023 r. są ograniczone. Dodatkowo gdyby zastosować ujednolicone rozwiązanie najniżej uposażeniu otrzymaliby podwyżki na poziomie niemal 25 proc.

Dyrekcja zaproponowała alternatywne rozwiązanie w postaci wzrostu płac od grudnia tego roku o 8 proc. czyli mniej więcej o skalę rocznej inflacji oraz wypłatę w połowie miesiąca jednorazowej premii w wysokości 1000 euro.

Negocjacje płacowe rozpoczęły się w miniony piątek, trwały także w sobotę. W niedzielę we wczesnych godzinach porannych ogłoszono fiasko rozmów i rozpoczęto przygotowania do wstrzymania w najbliższy poniedziałek ruchu pociągów na trasach krajowych, międzynarodowych i regionalnych.

Jednak kilka minut po godzinie trzynastej strony wróciły do stołu obrad i teraz wszyscy czekają na rozwój sytuacji.

Informacja kolejowa PKP, a także służby na polskich dworcach informują o możliwych utrudnieniach w ruchu pociągów z Polski do Austrii. Pasażerowie proszeni są o weryfikowanie na bieżąco informacji o możliwości odwołaniu pociągów. Dotyczy to między innymi połączenia nocnego z Krakowa do Wiednia oraz ekspresów z Przemyśla do Grazu, z Gdyni do Wiednia i kilku pociągów z Warszawy przez Katowice do Wiednia.

