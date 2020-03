Trzech wykonawców zainteresowanych budową mostu w Zarszynie

Trzech wykonawców złożyło oferty w przetargu na budowę mostu przez potok Pielnica w Zarszynie (Podkarpackie) w ciągu drogi krajowej nr 28 – poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus. Teraz oferty będą analizowane.

W przetargu najniższą kwotę - ponad 6,1 mln zł zaproponowała firma Intop Tarnobrzeg.

Jak zaznaczyła Rarus, oprócz ceny, która stanowić będzie 60 proc. kryterium oceny oferty, zastosowano również dwa dodatkowe kryteria - okres gwarancji (20 proc.) i termin rozbiórki konstrukcji mostu tymczasowego (20 proc.).

Zamówienie obejmuje oprócz budowy nowego mostu także budowę objazdu tymczasowego. Wybrany wykonawca będzie musiał również rozbudować drogę krajową, jeśli chodzi o dojazdy do mostu oraz przebudować zjazdy. Jego zadaniem będzie także zabezpieczenie brzegów i wyrównanie dna potoków Siedleszczanka i Pielnica.

Termin realizacji zamówienia, jaki wyznaczyła GDDKiA to 15 czerwca 2021 r. Do terminu realizacji wlicza się okres zimowy - od 15 grudnia do 15 marca.

Droga krajowa nr 28 przebiega przez województwo małopolskie i podkarpackie. Biegnie od miejscowości Zator do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.