Trzeci kwartał daje PKP Cargo nadzieję na jeszcze lepsze jutro

Grupa PKP Cargo w trzecim kwartale 2020 roku uzyskała 1 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA wyniosła 226,9 mln zł, a EBIT osiągnął wartość 36,6 mln zł. Jak powiedział prezes Czesław Warsewicz, to pierwszy zysk na poziomie operacyjnym od roku, uzyskany także dzięki dopłatom z tarczy antykryzysowej.

Czytaj także: Nowe połączenia operatorskie PKP Cargo - Doskonale wstrzeliliśmy się z naszą ofertą w potrzeby rynku, bo gestorzy ładunków coraz chętniej korzystają z możliwości przewozu swoich towarów w kontenerach. To również przykład konsekwencji, gdyż nie przerwaliśmy prac nad ofertą pociągów operatorskich mimo pierwszej fali pandemii, gdy były okresy spadku także przewozów kontenerów. Nie działaliśmy jednak pod wpływem chwili, gdyż patrzymy na rynek w długofalowej perspektywie i wiadomo było, że koniunkturę na przewozy intermodalne cechuje stała tendencja - dodaje prezes Czesław Warsewicz.Praca przewozowa wykonana w segmencie przewozów intermodalnych w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 1,16 mld tkm, co oznacza wzrost o 5,7 proc. r/r. Wyraźnie widać, iż Grupa PKP Cargo konsekwentnie realizuje proces przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego.W sumie w trzecim kwartale 2020 roku praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP Cargo wyniosła 5,99 mld tkm wobec 6,67 mld tkm w analogicznym okresie 2019 roku. Warto zauważyć przy tym, że pomimo epidemii PKP Cargo International notuje tylko nieznaczny ubytek pracy przewozowej (-3,2 proc. r/r).W segmencie przewozów intermodalnych spółka może się natomiast pochwalić aż 11,8-procentowym wzrostem w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku - tym samym intermodal stanowi już prawie 37 proc. udziału w pracy przewozowej czeskiej spółki z Grupy PKP Cargo; dla całej grupy ten wskaźnik zbliża się do 20 proc., a w przyszłości ma wynieść docelowo 40-50 proc.- Odrabiamy straty, ale oczywiście nie uda się do końca roku zniwelować tych powstałych w pierwszych dwóch kwartałach - podkreśla Czesław Warsewicz.Druga fala COVID-19 nie powinna być tak groźna dla kolejowych przewozów towarowych jak pierwsza, bo choć wprowadzone zostały w Polsce i innych krajach obostrzenia sanitarne, to jednak nie uderzyły one w przemysł, nie spowodowały przerwania łańcuchów dostaw obsługiwanych przez kolej - uważa prezes Warsewicz.I dodaje, że nie ma podstaw, aby firma starała się o ewentualną pomoc państwa w postaci kolejnej traczy antykryzysowej, acz analizuje regulacje prawne w tej mierze. Jeśli się pojawią, PKP Cargo z nich skorzysta.Czytaj także: PKP Cargo i PKP Energetyka będą współpracować w obszarze zielonej energii Rano, po ogłoszeniu wyników, Santander Biuro Maklerskie wydało rekomendację „kupuj”, podnosząc docelową 12-miesięczną cenę akcji z 12,00 zł do 14,20 zł.„Zagrożenia biznesowe dla firmy pozostają dobrze znane i niezmienione. Obserwowane ostatnio ożywienie na krajowym rynku przewozów masowych jest korzystne, ale może okazać się niewystarczające, aby zmniejszyć presję konkurencyjną, szczególnie w mniej perspektywicznych segmentach rynku (silnie obsługiwanych przez PKP Cargo). Wciąż widzimy ryzyko spadku przychodów jednostkowych. Niemniej jednak niedawne zaostrzone zarządzanie kosztami, inicjatywy biznesowe mające na celu optymalizację bazy aktywów (skupione m.in. na redukcji zatrudnienia) i co najważniejsze potencjalne zmiany strukturalne w polityce wynagrodzeń mogą zmienić średnio- i długoterminowy obraz” - napisano w rekomendacji.Pozytywny sygnał z PKP Cargo odebrała giełda. Około godz. 15.30 akcje kosztowały 12,84 zł, a kurs wzrósł o 3,55 proc. Obrót był jednak mały.