Trzęsienie ziemi w PKP Cargo. Odchodzi prezes i prawie cały zarząd

Rada Nadzorcza PKP Cargo odwołała 18 października Czesława Warsewicza z funkcji prezesa zarządu spółki. Stanowiska stracili także: Leszek Borowiec, członek zarządu ds. finansowych, Witold Bawor, członek zarządu ds. operacyjnych i Piotr Wasaty - członek zarządu ds. handlowych. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła delegować zasiadającego w niej Władysława Szczepkowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Czytaj więcej: Czesław Warsewicz, PKP Cargo: w logistyce wyłania się nowy ład W ostatnich miesiącach Grupa PKP Cargo systematycznie obudowywała swoją pozycję biznesową po pandemii i po ośmiu miesiącach 2021 roku jej udziały rynkowe wyniosły 39,2 proc. według masy towarowej - to o około 0,7 pkt proc. więcej licząc rok do roku. Podobny wzrost dotyczy pracy przewozowej, gdzie udziały Grupy PKP Cargo w okresie styczeń-sierpień wyniosły ponad 42,4 proc.Grupa nie mogła się jednak pochwalić wynikami finansowymi. W pierwszym półroczu 2021 po raz kolejny zanotowała stratę. Szczegółowe dane przedstawiały się następująco: 2 mld 046 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami, wobec 1 mld 964,6 mln zł rok wcześniej (+ 4,14 proc.). EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od kredytów, obligacji, podatków i amortyzacji) 226,8 mln zł wobec 206,7 mln zł w 2020 r. (+9,72), a strata na działalności operacyjnej sięgnęła kwoty 128,3 mln zł wobec 182,0 mln zł (-29,51 proc.).W opinii spółki odpowiedzialne za stratę były przede wszystkim niskie ceny, które dominowały w dobie pandemii a walka konkurencyjna była naprawdę ostra.- Dostosowaliśmy strukturę kosztów do sytuacji na na rynku. Udało się nam poprawić wydajność - mówił Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo, informując, że zatrudnienie spadło o ponad 1600 osób.W sierpniu podczas konferencji wynikowej mówił, że na kolejne miesiące można patrzeć optymistycznie. Po pandemicznym pikowaniu gospodarka w Europie odbija się od dna. Zapewniał, że koniec roku uda się uzyskać lepszy wynik, ponieważ na rynku przewozów kolejowych kończy się okres niskich cen, co pomoże to zrównoważyć koszty spółki.Czytaj także: Koniec z niskimi cenami na kolei. Popyt większy niż podaż