Tu nie ma korków. DCT Gdańsk inwestuje i poszerza wąskie gardło

- Z powodu ograniczeń infrastrukturalnych mamy obecnie jedno miejsce do cumowania i obsługi megastatków, a w praktyce – przyjęcia dwu wielkich kontenerowców tygodniowo. To wąskie gardło usuniemy wraz z budową trzeciego nabrzeża w 2024 roku, zwiększając jednocześnie potencjał przeładunkowy do 4,5 mln TEU – mówi Charles Baker, prezes DCT Gdańsk.

Będziemy więc pracować nad tym w nadchodzących miesiącach z liniami żeglugowymi oraz importerami i eksporterami, aby spróbować zrealizować ten ważny cel, który naszym zdaniem jest bardzo korzystny dla polskiego handlu międzynarodowego.Budując Baltic Hub 3, DCT zwiększy potencjał swojej infrastruktury, co odblokuje obecne wąskie gardła i nasi klienci otrzymają taki poziom pewności, który pozwoli planować długofalowo. Chcemy obsługiwać Polskę i kraje będące jej zapleczem w zakresie bezpośrednich usług przewozowych.Patrz też: DCT Gdańsk zbuduje Baltic Hub 3. Strategiczna inwestycja na Bałtyku Jednocześnie taka przepustowość wraz z bezpośrednimi połączeniami oceanicznymi zwiększą naszą zdolność do świadczenia usług w zakresie transshipmentu, czyli dalszej wysyłki towarów w tranzycie drogą morską do/z innych portów w regionie Morza Bałtyckiego.To połączenie spowoduje wzrost ruchu do Gdańska, a konkretnie do DCT Gdańsk. Dodatkowo pracujemy nad zwiększeniem naszej efektywności w usługach kolejowych, przyciągając dodatkowe pociągi do kolejnych lokalizacji w Polsce i poza jej granicami.- Dlatego uruchomienie stałego połączenia do USA jest jednym z naszych głównych celów. Zarazem serwisy do/z USA lub Ameryki Łacińskiej nie wymagają działalności BH3 - już teraz mamy możliwości ich obsługi.- Choć jestem w Polsce dopiero od kilku tygodni, wiem, że około jedna czwarta polskiego eksportu kontenerowego trafia do USA. Może to być więc około 6 tys. TEU (kontener 20-stopowy) tygodniowo. To wystarczający powód, aby szukać stałego połączenia transatlantyckiego z tamtymi portami.- Najprawdopodobniej największym wyzwaniem jest dostępność statków i czas rotacji, co po przearanżowaniu umożliwiłoby liniom żeglugowym realizację serwisów bezpośrednich.Dla linii żeglugowych obecna konfiguracja połączeń działa dobrze. Przy wielu innych czynnikach zakłócających światowe otoczenie żeglugowe, jak sądzę, zmiany krótkoterminowe mogą nie być im na rękę.Ale możemy być pewni, że pierwsza firma, która zdecyduje się na uruchomienie takich bezpośrednich połączeń, odniesie wielki sukces. A my będziemy ich wspierać.- W tej branży cały czas regularnie rozmawiamy zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi klientami. Oczywiście jasne jest to, że The Alliance jest jedynym z trzech dużych sojuszy, który obecnie nie obsługuje bezpośredniego połączenia Azja - Europa w żadnym polskim porcie.Realnie byłoby to bardzo trudne do osiągnięcia, dopóki nie zakończymy budować Baltic Hub3, ponieważ armatorzy użytkują statki o pojemności 20 tys. TEU. Ale nie mówimy, że jest to teraz niemożliwe. Pewne rzeczy mogą się zmienić, a linie żeglugowe mogą ponownie rozważyć dopasowanie wielkości statku do skali bezpośrednich serwisów na Bałtyku, co otworzy inne możliwości.- Nasz terminal już świadczy takie usługi, tj. przewozy ładunków do/z Czech, Słowacji i Białorusi. Jednak ich częstotliwość musi wzrosnąć, aby zwiększył się również wolumen ładunków. Historycznie były one obsługiwane w portach niemieckich, lecz DCT Gdańsk już udowadnia, że ​proponujemy klientom realną alternatywę, która jest wiarygodna i opłacalna.Jesteśmy przekonani, że możemy rozwijać działalność na tych sąsiednich rynkach i to robimy. Otworzyliśmy przedstawicielstwo na Czechy i Słowację, promujemy tam możliwość rozwoju przewozów kolejowych z/do DCT. I podkreślamy konkurencyjność naszej oferty, po to, by pozyskać większą liczbę ładunków dla naszych klientów oraz portu.Liczymy na możliwość rozszerzenia naszej działalności logistycznej poza Gdańsk. Być może zainwestujemy także w operatorów kolejowych i spółki infrastruktury kolejowej. Za wcześnie, aby mówić o konkretach, ale zarząd DCT jest oczywiście otwarty na nowe możliwości inwestycyjne poza Gdańskiem, które wspierają zarówno nasze nieustanne dążenie do zwiększenia ruchu w DCT, jak i nasz strategiczny cel, jakim jest odgrywanie bardziej aktywnej roli w organizacji łańcucha dostaw.- Konkurencyjność jest związana z naszą lokalizacją i zapleczem, do którego można dotrzeć sprawnie, niezawodnie i w bardziej opłacalny sposób w porównaniu z innymi lokalizacjami. Liniom żeglugowym oferujemy jeden z najwyższych poziomów produktywności w Europie Północnej, dzięki czemu mogą być pewni, że ich pobyt w porcie zostanie zrealizowany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.Mamy odpowiednie możliwości na nabrzeżu oraz placu, by w pełni odpowiedzieć na ich potrzeby. Nie mamy kongestii (korków) i jesteśmy w stanie dostosować się do zmian na rynku.W miniony weekend odnotowaliśmy rekord wymiany ponad 20 tys. TEU na jednym statku. Jest to znacznie więcej niż zwykle, ale udało nam się to zrobić ze świetną wydajnością.- Dla nich korzystanie z DCT Gdańsk jest opłacalną alternatywą, biorąc pod uwagę położenie Gdańska. Chodzi o ładunki z Europy Środkowo-wschodniej, skąd do Gdańska jest bliżej, dzięki czemu transport lądowy jest tańszy. A ponieważ mamy bezpośrednie serwisy łączące Azję z Europą, to proces tranzytu jest szybszy i istnieje mniejsze ryzyko opóźnień i utraty połączeń.Warto również wspomnieć, że DCT ani nie doświadczył kongestii, ani żadnych innych niepokojących następstw pandemii, z czym miały do ​​czynienia inne porty. Byliśmy w stanie zaplanować obsługę opóźnionych statków w sposób uporządkowany, tak aby mogły one przybyć i opuścić DCT, nawet odzyskując czas stracony w innych miejscach na ich trasach.DCT Gdańsk cieszy się doskonałą reputacją na rynku od momentu rozpoczęcia działalnościi będziemy nadal ciężko pracować, aby tak było, przygotowując się do uruchomienia Baltic Hub 3 w drugiej połowie 2024 roku.