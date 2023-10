Tunel drogowy pod Mont Blanc został zamknięty na dwa miesiące

Tunel drogowy pod górą Mont Blanc został zamknięty na dwa miesiące. W tym czasie zostanie poddany pilnym pracom konserwacyjnym, m.in. wymianie elementów stropowych czy wentylatorów wymiany powietrza.

Tunel pod Mont Blanc, łączący francuskie miasto Chamonix z włoskim Courmayeur, został wybudowany 60 lat temu. Kilka razy w roku jest zamykany dla ruchu w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego urządzeń i stanu nawierzchni.

W maju tego roku podjęto decyzję o wyłączeniu z ruchu dwóch pasów i zamknięciu przeprawy drogowej. Początkowo planowano rozpoczęcie prac zaraz po zakończeniu sezonu urlopowego, jeszcze na początku września. Jednak na przeszkodzie stanęły duże osuwiska skał i ziemi, które wystąpiły po ulewnych deszczach w wysokich partiach Alp.

W związku z tym przesunięto termin remontu. Jednak klamka zapadła i od minionego poniedziałku do 18 grudnia tego roku tunel został zamknięty. Ekipy rozpoczęły wymianę elementów stropowych oraz wymianę wentylatorów. W końcowym etapie poprawiona zostanie nawierzchnia, wymienione znaki i tablice odblaskowe.

Dziennie przez tunel przejeżdżały w obie strony około 4 tysiące samochodów osobowych i ponad tysiąc ciężarówek, które jechały w odstępach kilku minut. To rozwiązanie wprowadzono w 2002 roku, gdy zakończono przebudowę tunelu po ogromnym pożarze, który wybuchł niemal w środku przeprawy, a w jego wyniku zginęło 39 osób.

Tunel, który ma 11,6 kilometra długości, zbudowano 60 lat temu, co pozwoliło usprawnić tranzyt z Francji do Włoch. Trasa z Lyonu do Turynu skróciła się o 50 kilometrów, a do Mediolanu o 100 kilometrów.

W związku z remontem samochody kierowane są do położonego nieopodal tunelu Frejus, jednak od kilkudziesięciu godzin na parkingach przed wjazdem tworzą się gigantyczne korki złożone z setek tirów i aut osobowych.