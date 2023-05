Tureckie linie lotnicze obierają kurs na Rosję

Tureckie linie lotnicze ograniczają loty do państw europejskich i kierują swoje samoloty na rynek rosyjski, informuje holenderski dziennik „De Telegraaf”. Gazeta wskazuje, że Rosjanie zakładają również w Turcji linie lotnicze i latają do Unii Europejskiej.

Gazeta przypomina, iż rosyjskie linie lotnicze nie mogą latać do Turcji samolotami wyprodukowanymi w Europie lub Ameryce i obecnie ta luka jest wypełniana przez tureckich przewoźników.

"Odbywa się to kosztem przepustowości lotów do Europy, albowiem tureckie linie lotnicze zmniejszają ich liczbę do państw europejskich, a zwiększają do Rosji" - czytamy w holenderskim dzienniku.

Okazuje się również, że coraz częściej rosyjskie firmy czarterują samoloty od firm tureckich, a Rosjanie nawet zakładają w Turcji linie lotnicze i latają do Unii Europejskiej. Tak twierdzi Atilay Uslu, dyrektor generalny i założyciel linii lotniczej Corendon, która operuje głownie w Niderlandach oraz Turcji.

"Turecka linia lotnicza w Niemczech z oryginalnie rosyjskimi Boeingami 777 przewozi ludzi do Turcji" - mówi gazecie Uslu i wskazuje, że jedynie "na papierze" szefem przewoźnika jest Turek.

Z informacji tureckiego dziennika "Hurriyet" wynika, iż w tym roku Turcję może odwiedzić nawet 7 mln Rosjan.









