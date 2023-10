Tureckie linie lotnicze stawiają na polskich pasażerów. Będzie więcej lotów

Tureckie linie lotnicze SunExpress Airlines są bardzo zadowolone z tego, że udało się w sezonie letnim uruchomić dwa nowe połączenia z Polski do Antalyi. Zainteresowanie ze strony pasażerów było tak duże, że także w zimie zostaną utrzymane loty z Warszawy i Krakowa.

Tureckie linie lotnicze SunExpress Airlines w maju uruchomiły po 9 latach starań regularne połączenie na trasie z Krakowa do Antalyi. W sezonie letnim w ciągu tygodnia oferowane były trzy loty. Równocześnie realizowano także loty z warszawskiego Okęcia.

W ocenie przedstawicieli spółki, zainteresowanie klientów było na tyle duże, że postanowiono zostawić w siatce połączeń na zimę dwa połączenia tygodniowo. Co jest ważne, wśród pasażerów lecących na wypoczynek do Turcji są nie tylko Polacy, ale także Czesi i Słowacy, co dodatkowo wzmacnia biznesowo tę trasę.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po 9 latach starań o otwarcie stałego połączenia z Krakowa do Antalyi udało nam się rozpocząć latanie. Polska jest dla SunExpress bardzo ważnym rynkiem, liczymy na zwiększenie liczby przewożonych pasażerów w przyszłym roku. Chciałbym podkreślić, że od letniego rozkładu w 2024 roku będziemy codziennie latać z Krakowa, a z Warszawy być może nawet w niektóre dni dwa razy dziennie. Dodatkowo do naszego rozkładu dokładamy połączenie z Warszawy do Izmiru - powiedział w rozmowie z WNP.PL manager do spraw siatki połączeń SunExpress Airlines Maksymilian Górski.

Linie lotnicze SunExpress powstały 30 lat temu, jako wspólne przedsięwzięcie biznesowe Lufthansy i Turkish Airlines, które mają po 50 procent udziałów w spółce. Początkowo realizowane były połączenia charterowe, jednak z czasem rozpoczęto rozwijać siatkę krajowych i międzynarodowych połączeń.

Obecnie realizowano są loty na 185 lotnisk w 30 krajach, w tym także na wewnętrznych trasach w Turcji.