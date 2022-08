Turkish Airlines odrobiły straty sprzed pandemii

Linie lotnicze Turkish Airlines opublikowały bardzo dobre wyniki finansowe za II kwartał tego roku. W tym okresie przychody wzrosły do 7,58 miliarda dolarów, a zysk netto wyniósł 737 milionów. Dodatkowo tureckiemu narodowemu przewoźnikowi udało się wyprzedzić wszystkie klasyczne linie lotnicze i realizować w ciągu dnia średnio ponad 1500 lotów.

Linie lotnicze Turkish Airlines najbardziej skorzystały na otwarciu europejskich lotnisk po zakończeniu ograniczeń pandemicznych. Wyniki ogłoszone za II kwartał 2022 roku pokazują, że zaledwie w ciągu kilku miesięcy nastąpiło odbudowanie ruchu pasażerów do poziomu zbliżonego w 2019 roku.

W okresie od kwietnia do końca czerwca tego roku przychody Turkish Airlines wyniosły 7,58 miliarda dolarów, a zysk netto 737 milionów dolarów. Znacząco rozwijano siatkę połączeń. Obecnie średnio w ciągu dnia narodowy turecki przewoźnik wykonuje ponad 1500 lotów. To najwięcej ze wszystkich europejskich klasycznych linii lotniczych. Dla porównania w tym okresie Lufthansa realizowała 1200 lotów, a Air France 1065 połączeń. Jedynie dwie linie typu low cost czyli Ryanair i EasyJet miały dziennie więcej połączeń.

Dobra i sprawna obsługa na lotnisku w Stambule doprowadziła do tego, że na znaczeniu zyskują przesyłki cargo. Przychody z tego tytułu w pierwszym półroczu tego roku przekroczyły 2 miliardy dolarów.

Turkish Airlines praktycznie jako jedyne linie po inwazji na Ukrainę utrzymały, a następnie rozwinęły siatkę połączeń z rosyjskimi lotniskami. Pozwoliło to na przewiezienie na tym kierunku dodatkowo kilkuset tysięcy pasażerów miesięcznie. Sankcje nałożone na loty do Rosji wypromowały Stambuł na jedyne duże lotnisko tranzytowe dla tych, którzy zamierzają się dostać z Moskwy i Sankt Petersburga do państw Unii Europejskiej.

W komunikacie opublikowanym przy okazji kwartalnych wyników podano, że w lipcu 2022 roku przewieziono 7,8 miliona pasażerów czyli o 10 procent więcej niż w porównywalnym okresie rekordowego 2019 roku.

Zgodnie z dekretem ogłoszonym przez tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana do końca roku Linie Turkish Airlines zmienią nazwę na Turku HavaYollari

