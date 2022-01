TVP3 Wrocław: Dawny Pafawag z dużym zleceniem z Norwegii

Francuska firma Alstom produkująca wagony kolejowe w przygranicznym Görlitz zapowiedziała, że zwolni prawie połowę załogi. W tym samym czasie koncern ogłosił nabór pracowników w Polsce, m.in. we Wrocławiu, gdzie jest właścicielem dawnego Pafawagu. Wrocławska filia właśnie zyskała duże zlecenie z Norwegii - poinformował wroclaw.tvp.pl

"W fabryce w Görlitz pracuje ok. 900 osób, w tym kilkudziesięciu Polaków. W momencie, kiedy zakład zostanie zamknięty, stracą główne źródło dochodu. Wiele osób w tej chwili z Görlitz jest odsyłanych do Hennigsdorf bądź do Bautzen - do innych filii zakładu - informuje Bartosz Marosz z niemieckiego związku zawodowego +IG Metall+" - napisano na portalu wrocław.tvp.pl.

Fabryka koncernu jest też we Wrocławiu. Dokładnie rok temu dawny Pafawag od Bombardiera kupił właśnie Alstom. Niedawno ogłosił nabór pracowników.

"W ostatnim czasie we Wrocławiu pozyskaliśmy nowy projekt dla Norske Tog - są to koleje norweskie. Dotyczy on produkcji 30 pociągów sześciowagonowych, czyli mówimy o skali ok. 180 wagonów. W kontrakcie przewidziane są również kolejne opcje: na kolejnych 170 pociągów" - zapowiedziała w TVP3 Wrocław Monika Kościelna, dyrektor personalny Alstom w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wrocławska filia ma dostarczać do zakładu w niemieckim Salzgitter pomalowane i pospawane wagony. Start produkcji przewidziany jest na początek przyszłego roku.

