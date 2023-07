Tych lotnisk lepiej unikać w wakacje. Polski port jest chlubnym wyjątkiem

Ze względu na to, że liczba pasażerów europejskich lotnisk wraca do poziomu przedpandemicznego nie wszystkie potrafią poradzić sobie z rosnącym ruchem, zwłaszcza w sezonie letnim. Przedstawiamy 10 najgorszych i najlepszych portów lotniczych tych wakacji.

Firma AirHelp zajmująca się prawami pasażerów prześledziła, na których europejskich lotniskach było najwięcej ponad 15-minutowych opóźnień lotów, a także przypadków odwołania lotów w czerwcu tego roku. Wzięła pod uwagę ponad 5000 lotów.

Najgorzej wypadło londyńskie lotnisko Gatwick, gdzie aż 54 proc. lotów była opóźniona lub odwołana. Najlepiej z kolei poradziły sobie Helsinki, gdzie wskaźnik ten wyniósł 18 proc.

I tak w najgorszej dziesiątce za Gatwick, plasują się:

Lotnisko Lizbona Humberto Delgado (51,04 proc. lotów była opóźniona lub odwołana),

Lotnisko Kopenhaga Kastrup (50,88 proc.),

Lotnisko Paryż Charles de Gaulle (50,60 proc.),

Lotnisko Antalya (47,34 proc.),

Lotnisko Istambuł Sabiha Gokcen (46,85 proc.),

Lotnisko Rzym Fiumicino Leonardo da Vinci (44,05 proc.),

Międzynarodowe Lotnisko Manchester (43,78 proc.),

Lotnisko Mediolan Malpensa (43,66 proc.),

Międzynarodowe Lotnisko Frankfurt (42,99 proc.).

Z kolei po Helsinkach najlepsze europejskie lotniska to:

Międzynarodowe Lotnisko Dusseldorf (22,26 proc. lotów była opóźniona lub odwołana),

Lotnisko Oslo Gardermoen (23,09 proc.),

Lotnisko Chopina w warszawie (23,35 proc.),

Międzynarodowe Lotnisko w Wiedniu (27,22 proc.),

Lotnisko Madryt Barajas (28,38 proc.),

Lotnisko Barcelona-El Prat (28,45 proc.),

Lotnisko Sztokholm Arlanda (30,54 proc.),Lotnisko Istambuł Havalimani (32,15 proc.),Lotnisko Berlin Brandenburg (34,17 proc.).

Niektóre z najbardziej ruchliwych portów znalazły się w połowie stawki, jak na przykład lotnisko Schipol w Amsterdamie, które w 2019 roku obsłużyło 72 mln pasażerów, gdzie 36 proc. lotów było spóźnionych lub odwołanych. W przypadku londyńskiego Heathrow, które w 2019 roku miało 81 mln pasażerów, było to aż 40 proc.

W Hiszpanii możemy spodziewać się kolejek w portach lotniczych ze względu na rosnącą liczbę turystów

Od końca kwietnia europejskie lotniska notują większy popyt na loty ze strony pasażerów ze Stanów Zjednoczonych, który jest wyższy o 20 proc., w porównaniu do 2019 roku. Jednocześnie rosną też ceny biletów i te z Europy do USA są najwyższe od 6 lat.

Znaczny wzrost zagranicznych turystów notuje zwłaszcza Hiszpania. W maju odwiedziło ją aż 8,2 mln osób, co oznacza 18 – procentowy wzrost wobec 2022 roku. To dla Hiszpanii rekord, co oznacza, że można spodziewać się sporego tłoku na lotniskach.