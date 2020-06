Tylu pasażerów, ile miejsc siedzących. Autokarowi przewoźnicy zaskoczeni i zadowoleni

Zadowolenie w środowisku przewoźników pasażerskich! Autokary międzymiastowe, międzynarodowe i turystyczne mogą wziąć tylu pasażerów, ile jest miejsc w nich siedzących. Wcześniejsze ograniczenie ich wypełnienia do 50 proc. przyprawiało szefów firm o biznesowy ból głowy. Wszystkie miejsca siedzące będzie można też zająć w pociągach PKP Intercity.

Potrzebny popyt

Pociąg, statek, samolot

FlixBus wznowił niektóre połączenia 28 maja. Michał Leman ocenia to posunięcie jako udane: - W przypadku linii międzynarodowych pomógł nam długi weekend w Niemczech. Wewnątrz Polski, czyli na trasie Warszawa-Zakopane i na krajowych odcinkach połączeń międzynarodowych, do Poznania, Krakowa, Rzeszowa, także mieliśmy sporo pasażerów. Rozpatrywaliśmy scenariusze ich wzmocnienia, ale nikt się nie spodziewał, że limit 50 proc. zostanie teraz zniesiony.Dyrektor polskiego FlixBusa likwidację restrykcji ocenia w kategoriach „dobre albo bardzo dobre”. Gdyby nie to, wznowienie połączeń na niektórych liniach na razie nie byłoby w ogóle możliwe. I tak trudno będzie osiągnąć ich rentowność, bo epidemia się nie skończyła...- Możliwość sprzedaży wszystkich miejsc w autokarze przyjęliśmy bardzo pozytywnie. To bardzo dobra wiadomość dla całej branży, która będzie miała realne przełożenie na rentowność połączeń - ocenia Maciej Acedański, prezes Polonusa, narodowego przewoźnika autokarowego, spółki należącej do Skarbu Państwa (zniosła limit od 1 czerwca).Polonus wznawiał działalność w trzech etapach: 25 maja uruchomiono połączenia lokalne na obszarze Piaseczna i Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie firma ma bazy operacyjne; 29 maja przywrócono pierwszą część kursów dalekobieżnych, a od dziś Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia działa już w pełnej gotowości operacyjnej.- Z każdym dniem zauważamy wzrost liczby pasażerów - zarówno w naszych autokarach, jak i w ogóle na Dworcu Zachodnim. To bardzo cieszy. W tym roku szczególnie zachęcamy do spędzenia wakacji w przepięknej Polsce. Dlatego już 27 czerwca uruchamiamy połączenia sezonowe nad morze i na Mazury. Tuż po otwarciu sprzedaży widać było ogromne zainteresowanie tymi kierunkami, co stanowi dla nas bardzo pozytywny sygnał - mówi Maciej Acedański. - Dokładamy starań, aby podróże autokarami Polonus były bezpieczne i komfortowe. Na pokładzie obowiązuje reżim sanitarny, m.in. obowiązek noszenia maseczki zakrywającej usta i nos. Dodatkowo pojazdy są regularnie dezynfekowane za pomocą profesjonalnych urządzeń do czyszczenia elektrostatycznego oraz ozonowania.O wysokich standardach bezpieczeństwa zapewniał też Michał Leman. Dlatego we flixbusach dwa fotele za kierowcą będą nadal obowiązkowo wolne - by zwiększyć odległość od pasażerów.Z końca ograniczeń jest zadowolony także Bogdan Kurys, wiceprezes Sindbada, dodając, że firma nowe rozwiązanie zastosuje w najbliższych dniach. Trzeba dobrze przeanalizować sytuację, ponieważ nie we wszystkich krajach europejskich restrykcje znikają w takim samym tempie. W Niemczech i Luksemburgu autokary mogą być wypełnione w stu procentach, a we Francji, krajach Beneluksu i Wielkiej Brytanii - nadal tylko w połowie.- W związku z tym, że możemy wziąć na pokład więcej pasażerów przygotowaliśmy obniżkę cen biletów o 50-100 zł - mówi Bogdan Kurys.Zmianę jednego z kluczowych aspektów przewozów autokarowych komentuje Marcin Gromadzki, Public Transport Consulting.- Obowiązujące od soboty rozporządzenie de facto znosi w całości dla przewoźników regionalnych i dalekobieżnych barierę administracyjną. Nie rozwiązuje jednak problemu braku wystarczającego popytu, aby móc skorzystać z prawa zapełnienia wszystkich miejsc siedzących - ocenia Marcin Gromadzki. - Publiczny transport zbiorowy w czasie pandemii został w pewien sposób "nastygmatyzowany". Poza tym mocno spadła mobilność społeczeństwa, a więc niezbędne jest silne i szybkie wsparcie zewnętrzne dla branży przewozów autobusowych.Zdaniem eksperta, należałoby powrócić do kwestii nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i - poprzez to uaktualnienie - dążyć do zwiększenia roli samorządów w kształtowaniu rynku przewozów autobusowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby jego organizatorów. Za model optymalny - wzorem państw sąsiednich - przyjmuje się dwa szczeble organizatorów przewozów innych niż komunikacja miejska, a mianowicie: powiatowy i województwa samorządowego.Niezależnie od zmian systemowych, których sensowne przeprowadzenie wymaga czasu, trzeba efektywniej zagospodarować środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.- Bardzo dobrym ruchem jest trzykrotne zwiększenie jednostkowej kwoty dopłaty z Funduszu poprzez ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do końca 2020 r., ale analogiczne rozwiązanie należałoby przyjąć na lata kolejne - proponuje.PKP Intercity także zwiększa limit zajętości miejsc. Od 1 czerwca można kupować bilety na wszystkie miejsca siedzące w pociągu.Spółka wprowadza od 4 czerwca obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich kategoriach pociągów: Twoich Liniach Kolejowych (TLK), InterCity (IC), Express InterCity (EIC) oraz, jak do tej pory, Express InterCity Premium (EIP). Jednocześnie przewoźnik zachęca pasażerów do planowania podróży, kupowania biletów i rezerwacji miejsc z wyprzedzeniem.Od 4 czerwca bilety jednorazowe będą wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia. Z kolei od osób podróżujących z biletem okresowym będzie się wymagać także rezerwacji miejsca na konkretne połączenie. Miejscówka do biletu okresowego będzie kosztowała 1 zł. Opłata ma sprawić, że pasażerowie nie będą rezerwowali miejsc „na zapas”, a tylko w jednym wybranym terminie.W PKP Intercity wierzą, że z nowymi przepisami przybędzie pasażerów. Ich liczba i tak już rośnie. W najgorszym momencie pandemii spadek wynosił 94 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a w minionym tygodniu (25-31 maja) - 73 proc., a więc ponad 20 pkt. proc. mniej.Statkami pasażerskimi w żegludze krajowej można przewozić, w tym samym czasie, jeżeli pozwala na to dokument bezpieczeństwa statku, nie więcej niż 12 pasażerów, a gdy statek - zgodnie z dokumentem jego bezpieczeństwa - może przewozić ponad 23 pasażerów, nie więcej niż połowę dopuszczalnej liczby pasażerów określonej w tymże dokumencie.Przypomnijmy też, że samolotami może lecieć w tym samym czasie nie więcej pasażerów niż połowa maksymalnej liczby miejsc przewidzianych dla nich w dokumentacji technicznej.