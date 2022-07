Tysiące bagaży utknęły na francuskim lotnisku

Pomimo tego że strajk personelu technicznego i pomocniczego na paryskim Lotnisku Roissy-Charles de Gaulle szczęśliwie został zakończony, nadal kilka tysięcy sztuk bagażu czeka w magazynach na odbiór. 1 lipca tego roku samoloty odlatywały z pasażerami, ale bagaż zamiast do luków trafiał do gigantycznych hangarów.

Pracownicy techniczni i pomocniczy działający w spółce usługowej Aeroports de Paris 1 lipca przeprowadzili strajk ostrzegawczy domagając się podwyżki płac. W praktyce oznaczało, że od wczesnych godzin rannych nie działał automatyczny system sortowania bagażu oraz zablokowane były taśmociągi. Pasażerowi, którzy podczas odprawy nadali swoje walizki, nie wiedzieli, że zamiast do luków w samolotach trafią one do lotniskowych hangarów.

W ciągu zaledwie kilku godzin ponad 17 tysięcy sztuk bagażu nie zostało wyekspediowanych. Pasażerowie dopiero po przylocie dowiadywali się, że wszystko czeka na nich na paryskim lotnisku.

Linie lotnicze Air France w trybie pilnym uruchomiły stronę dla klientów składających reklamacje, ale ta zawiesiła się po kilkudziesięciu minutach. Na adresy podane w rezerwacjach wysyłane były e-maile z informacją o możliwości uzyskania odszkodowania i dodatkowego zwrotu kosztów zakupu podstawowych artykułów higienicznych.

Negocjacje w sprawie zakończenia strajku zakończyły się powodzeniem, a zaproponowana podwyżka stawek godzinowych plus dodatkowe świadczenia za pracę w nocy i w dni wolne przynajmniej częściowo rozwiązały sytuację. Niestety to wpłynęło tylko w niewielkim stopniu na rozładowanie bałaganu z bagażami.

Część walizek została przesłana następnymi rejsami, ale nadal na właścicieli czeka ponad 7 tysięcy sztuk. Niektóre zdążyły wykonać loty w dwie strony. Były bowiem takie przypadki gdy pasażer już zdążył wrócić do domu, a jego bagaż trafił pod wcześniej wskazany w reklamacji adres w Nowym Jorku lub Montrealu.

Chaos wakacyjny na europejskich lotniskach trwa w najlepsze i dopóki nie zostaną przyjęci nowi pracownicy obsługi lotniskowej pewnie szybko się nie skończy.

