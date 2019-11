Uber stracił licencję w jednym z najważniejszych miast, a konkurencja nie zaspała

Indyjska firma oferująca usługi transportu osób Ola rozpoczyna działalność w Londynie - podał serwis CNBC. Wcześniej w tym tygodniu licencję na prowadzenie działalności w stolicy Wielkiej Brytanii stracił amerykański gigant Uber.

Firma Ola, wspierana przez SoftBank, który jest też inwestorem Ubera, poinformowała, że rozpoczęła już rejestrację kierowców w Londynie i zamierza rozpocząć świadczenie usług przejazdów współdzielonych "w najbliższych tygodniach". O planach firmy poinformowano dzień po tym, gdy londyński regulator nie przedłużył licencji na działalność Uberowi.

Według pragnącego zachować anonimowość źródła CNBC pełne wdrożenie usług Ola planuje na połowę stycznia 2020 roku.

O tym, że Ola będzie zamierza działać w Wielkiej Brytanii, informowano w połowie ubiegłego roku. Dla przedsiębiorstwa założonego w 2010 roku tamtejszy rynek jest pierwszym w Europie. Wcześniej firma świadczyła usługi jedynie w Indiach, gdzie dysponuje bazą 125 mln zarejestrowanych użytkowników i ponad miliona kierowców w 110 miastach. Na początku 2018 roku rozpoczęła działalność także w Australii.

W poniedziałek władze miejskie Londynu nie przedłużyły Uberowi licencji na świadczenie usług przewozu pasażerów, ze względu na zastrzeżenia co do bezpieczeństwa. Jak wyjaśnił Transport for London, zmiany w aplikacji Ubera umożliwiały nieupoważnionym kierowcom załadowanie zdjęć na konta innych kierowców, co oznacza, że mogli odbierać pasażerów podszywając się pod nich. Takie przypadki miały miejsce podczas co najmniej 14 tys. przejazdów pod koniec 2018 i na początku 2019 r. Ponadto zwolnieni lub zawieszeni kierowcy nadal mogli tworzyć swoje profile w aplikacji Ubera i przewozić pasażerów, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Firma natychmiast zapowiedziała, że złoży apelację, a do czasu jej rozpatrzenia będzie świadczyła usługi.

Uber stracił licencję na świadczenie usług w Londynie we wrześniu 2017 r., ale później dwukrotnie została ona warunkowo przedłużona. Po raz drugi TfL przedłużył ją we wrześniu tego roku - na zaledwie dwa miesiące, choć maksymalny termin wydawania licencji przez regulatora to pięć lat. Termin przedłużenia upłynął w niedzielę.

Dla Ubera pracuje w Londynie około 45 tys. kierowców. Brytyjska stolica jest jednym z pięciu najważniejszych rynków dla tej firmy. Według jej danych, 24 proc. przychodów generowanych jest w pięciu miastach, oprócz Londynu są to San Francisco, Los Angeles, Nowy Jork oraz Sao Paulo w Brazylii. W Wielkiej Brytanii oprócz Londynu Uber świadczy usługi przewozu osób jeszcze w 18 innych miastach.