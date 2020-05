Uber zapowiada drastyczne cięcia w zatrudnieniu i inwestycjach

Amerykański koncern poinformował, że zwolni dodatkowe 3 tys. pracowników i zrezygnuje z niektórych inwestycji, w tym w technologie AI. Firma zamierza skupić się na swojej podstawowej działalności, czyli przewozie osób i dostawie posiłków, i liczy na oszczędności rzędu 1 mld dolarów.

Uber poinformował, że w ramach szukania oszczędności, szykuje kolejne cięcia, w tym redukcję zatrudnienia o kolejne 3 tys. osób; miesiąc temu koncern zapowiedział zwolnienie 3,7 tys. zatrudnionych.

Oznacza to, że łącznie pracę w firmie straci ponad 6,7 tys. osób, czyli 23 proc. pracowników z 28,6 tys. łącznie zatrudnionych w firmie.

Zwolnienia nie dotkną kierowców, których Uber traktuje jako pracowników kontraktowych, odczują je jednak pracownicy etatowi z niemal wszystkich działów.

W ramach restrukturyzacji koncern zamierza też zamknąć lub skonsolidować 45 biur firmy, rozsianych po całym świecie. Ponadto, jak zapowiedział szef Ubera Dara Khosrowshahi w mailu do pracowników, koncern zrezygnuje z niektórych swoich inwestycji. Khosrowshahi nie sprecyzował, o które projekty dokładnie chodzi, ale eksperci spodziewają się, że cięcia mogą uderzyć m.in. plany firmy odnośnie zbudowania floty autonomicznych pojazdów. Z komunikatu wynika również, że Uber zdecyduje się prawdopodobnie zawiesić program, dotyczący rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Nadal nie wiadomo, co stanie się z uruchomioną jeszcze w październiku ubiegłego roku platformą Uber Works, która miała pomóc firmom w szukaniu pracowników tymczasowych.

Planowane cięcia mają przynieść firmie nawet 1 mld dolarów oszczędności rocznie i natychmiastowy zastrzyk gotówki w wysokości 210-260 mln dolarów.

Uber zapowiedział, że w najbliższym czasie zamierza skupić się na swojej podstawowej działalności, czyli transporcie osób oraz dostawie posiłków. Co prawda, jeszcze niedawno Uber informował, że w kwietniu dochody z przewozu osób spadły o 80 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, ale Khosrowshahi przyznał, że powoli widać wzrost popytu na tę usługę. Koncern spodziewa się również wzrostu obrotów Uber Eats - te w pierwszym kwartale roku wzrosły co prawda o połowę, ale spółka nadal odnotowuje straty w wysokości 313 mln dolarów. Koncern aktualnie prowadzi negocjacje co do zakupu firmy dostawczej GrubHub, transakcja ta pozwoliłaby Uberowi przejąć sporą część rynku.

Cięcia planują także inne firmy. Amerykański rywal Ubera, czyli przewoźnik Lyft, w ubiegłym miesiącu zapowiedział redukcję zatrudnienia o 17 proc. Etaty redukują także Airbnb, Booking.com czy TripAdvisor.