Uchylono decyzję środowiskową ws. budowy nowej drogi startowej w Kraków Airport

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję środowiskową dla budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków Airport w tzw. wariancie północnym. Pas startowy jest najważniejszym zadaniem planu inwestycyjnego portu. Przeciw niemu protestują okoliczni mieszkańcy.

Rzeczniczka Kraków Airport Natalia Vince podała, że rozstrzygnięcie GDOŚ niewątpliwie wpłynie na harmonogram realizacji tej bardzo ważnej dla Małopolski i Krakowa inwestycji.

Według niej szerszy komentarz ze strony zarządu lotniska będzie możliwy po zapoznaniu się z treścią decyzji GDOŚ, która jak dotąd nie wpłynęła do Kraków Airport.

Niezależnie od przedłużających się procedur środowiskowych Kraków Airport konsekwentnie będzie dążyć do jak najszybszego zrealizowania wszystkich inwestycji ujętych w Planie Generalnym, w tym także nowej drogi startowej - podkreśliła Vince.

Decyzję środowiskową wydała we wrześniu 2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Kielcach. W wyniku odwołania postępowanie podjął Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który uchylił w całości decyzję RDOŚ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

#GDOŚ w Warszawie uchyliła także decyzję środowiskową, o czym dowiedzieliśmy się z zawiadomienia GDOŚ, do Spółki nie dotarła jeszcze jednak treść stosownej decyzji wraz z uzasadnieniem.

"Niezależnie od przedłużających się procedur środowiskowych Kraków Airport konsekwentnie będzie dążyć do jak najszybszego zrealizowania wszystkich inwestycji ujętych w Planie Generalnym, w tym także nowej drogi startowej, i już zostały podjęte w tej sprawie stosowne kroki w celu uzyskania ponownej decyzji środowiskowej" - podkreśliła Vince.

Budowa nowej drogi startowej jest najważniejszym elementem przyjętego w 2017 roku tzw. planu generalnego (master planu) dla lotniska Kraków Airport. Wśród przedsięwzięć zapisanych w tym dokumencie są także m.in.: rozbudowa płyty postojowej dla samolotów w części zachodniej, budowa nowego terminala cargo, rozbudowa terminala pasażerskiego, rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowa parkingu wielopoziomowego. Wszystkie te inwestycje mają kosztować około 1,5 mld zł i zostać zrealizowane w ciągu najbliższej dekady.

Nowy pas startowy będzie miał 2,8 tys. metrów długości i 60 metrów szerokości, co pozwoli na wykonywanie lotów transatlantyckich. Zarząd lotniska chce go zbudować w tzw. wariancie północnym, biegnącym prawie równolegle do istniejącego pasa, z odchyleniem o około 4 stopnie.

Planom budowy nowego pasa startowego sprzeciwiają się mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z lotniskiem, takich jak m.in. Rząska, Szczyglice i Balice. Ich zdaniem planowana budowa nowej drogi startowej spowoduje większy hałas i sprawi, że samoloty będą startowały i przyziemiały bezpośrednio nad ich domami. Oceniają, że lepszym rozwiązaniem byłby remont obecnego pasa startowego.

Władze portu argumentują, że inwestycja jest konieczna, aby mógł się on nadal rozwijać. Według nich remont obecnego pasa startowego nie może być brany pod uwagę, bo spowodowałoby to całkowite zamknięcie lotniska na co najmniej pół roku.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa w całym zeszłym roku obsłużył 2 mln 593 tys. pasażerów, czyli o 69 proc. mniej niż rok wcześniej.

