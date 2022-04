Uciążliwości przy wyjeździe ciężarówek z Polski na Białoruś mogą być większe

Uciążliwości związane z wyjazdem ciężarówek z Polski na Białoruś mogą być jeszcze większe niż obecnie - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Co do korków na granicy, no cóż przecież wszyscy chcemy, żeby cokolwiek wjeżdża na Białoruś, było bardzo dobrze sprawdzone. Nie ukrywam, że liczymy się z tym, że te korki będą bardzo długie. Ostrzegamy przed tym i dajemy do zrozumienia, że będziemy kontrolować wszystko" - powiedział premier.

"Oczywiście te uciążliwości na granicy są, będą, mogą być jeszcze większe. Mówimy o tym bardzo wyraźnie kierowcom, że muszą się z tym liczyć" - dodał.

Premier zapewnił, że wszystkie ciężarówki, wszystkie tiry są sprawdzane. Nie znaleziono w nich żadnych substancji chemicznych czy części do broni, ani żadnych innych towarów, które mogą w jakikolwiek sposób służyć Rosji do prowadzenia wojny.

"Dzisiaj na Ukrainie jest wojna i najwyższym nakazem, najważniejszym dobrem jest to, aby pomóc naszym sąsiadom obronić swoją wolność" - powiedział premier.

Długie kolejki tirów czekających na wjazd na Białoruś to skutek zaostrzenia procedur w związku z sankcjami gospodarczymi UE i zakazem transportu do Rosji niektórych towarów po agresji tego kraju na Ukrainę. Służby celne nie tylko sprawdzają dokumenty, ale także fizycznie kontrolują ciężarówki wyjeżdżające na wschód i oceniają, czy faktycznie znajduje się tam deklarowany towar. Są do tego także wykorzystywane skanery RTG.

