Udany test nowego szlaku tranzytowego do Azji. Omija Rosję

Przetestowano towarowe połączenie drogowe z Litwy i Polski do Chin z pominięciem Rosji i Turcji. Transport naczepy Korytarzem Środkowym trwał 21 dni. Na niektórych etapach odbywał się bez kierowcy.

Coraz ważniejszą alternatywą wobec Korytarza Północnego wiodącego przez Rosję staje się Korytarz Środkowy (Trans-Caspian International Transport Route - TITR).

Koszt transportu naczepy z Wilna do miejscowości Kuryk w Kazachstanie uwzględniający paliwo, promy, opłaty portowe i celne, ale bez wynagrodzeń kierowców, wyniósł około 7000 euro.

- Wysyłanie naczep to optymalne rozwiązanie w warunkach niedoboru kierowców i skomplikowanych procedur granicznych. Pozwala to też zaoszczędzić na wydatkach do 30 proc. w porównaniu z trasami przez Turcję - mówi Aset Asavbayev, sekretarz generalny Stałego Sekretariatu Międzyrządowej Komisji TRACECA (Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia).

Atak Rosji na Ukrainę i wzajemne obłożenie się Unii Europejskiej i Rosji sankcjami spowodowały, że przewoźnicy drogowi obsługujący połączenie Europy z Chinami musieli poszukać innego niż rosyjski szlaku. Coraz więcej z nich korzysta z trasy przez Bałkany i Turcję, a ostatnio pojawiła się nowa możliwość transportu naczep przez Bałkany i Kaukaz z pomięciem Turcji. Szlak ten przetestowano w ramach programu TRACECA (Transport Corridor Europe - Caucasus - Asia - międzynarodowy program transportowy, w który zaangażowane są UE oraz 13 państw Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej).

Z Wilna przez Warnę i Batumi do Chorgos na granicy z Chinami

Podróż do Chin rozpoczęła się w Wilnie. Kierowca z ładunkiem jechał przez Polskę, Słowację, Węgry do Rumunii, a stąd do portu w Warnie. Dłuższy czas oczekiwania - trzy godziny - wystąpił na granicy rumuńsko-bułgarskiej. Następnie procedury celne kierowca przeprowadził w bułgarskim porcie i oczekiwał na prom do Batumi. Czas oczekiwania wynosił 42 godziny. Sam kurs promu z Bułgarii do Gruzji to 67 godzin.

Jednak jak podkreślono w informacji prasowej, kierowca nie musi opuszczać Unii Europejskiej i jego podróż kończy się w Bułgarii. Naczepy transportowane są promem, bez kierowcy. W Batumi transport przejmuje gruziński podwykonawca, który jedzie następnie z Azerbejdżanu do portu Alyat, położonego na południe od Baku.

Najtrudniejszym etapem tej podróży jest granica gruzińsko-azerbejdżańska, gdzie oczekiwanie w kolejce trwało nawet 68 godzin. Sama trasa Batumi-Baku to nieco ponad 15 godzin (bez uwzględnienia kolejki na granicy). Z Azerbejdżanu naczepa trafiła na prom płynący przez Morze Kaspijskie. Podróż przez ten akwen trwała około 18 godzin. Z Alyat do Kuryk w Kazachstanie promy kursują częściej niż przez Morze Czarne, dlatego czas oczekiwania to tylko 5 godzin. Z Kuryk kazachstański przewoźnik odbierał naczepę i zmierzał do Ałmaty, skąd już tylko cztery godziny do terminalu Chorgos na granicy z Chinami.

Łącznie podróż naczepy trwała 21 dni. Koszt transportu z Wilna uwzględniający paliwo, promy, opłaty portowe i celne do Kazachstanu (Kuryk), ale bez wynagrodzeń kierowców to około 7000 euro.

- Wysyłanie naczep to optymalne rozwiązanie w warunkach niedoboru kierowców i skomplikowanych procedur granicznych. Ta metoda transportu pozwala zaoszczędzić na wydatkach do 30 proc. w porównaniu z alternatywnymi trasami przez Turcję, w momencie gdy użyty jest jeden ciągnik siodłowy. Korzyścią jest fakt, że nie musimy angażować się w procedury wizowe dla kierowcy i płacić mu diety i wynagrodzenia za czas spędzony na promach. W dzisiejszych czasach logistyka i metody dostaw wymagają zmian, adaptacji i rozwoju nowych kierunków. Niewątpliwie nowe podejścia mogą budzić obawy wśród przewoźników, ale kwestie bezpieczeństwa ładunku i naczep są rozwiązywane w ramach zawartych umów partnerów programu - zaznacza Aset Asavbayev, sekretarz generalny Stałego Sekretariatu Międzyrządowej Komisji TRACECA, cytowany w komunikacie.

Uwaga na pogodę i różne reżimy prawne w państwach. Przyda się doświadczony partner

Aset Asavbayev wskazuje także, że na tempo przemierzenia testowanej trasy wpływa pogoda, aczkolwiek w jego opinii w przypadku Morza Kaspijskiego nie jest to krytyczny czynnik.

- Zwykle jesienią i zimą można odnotować około 70 dni z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Na Morzu Czarnym dodatkowo czas transportu reguluje sztywny harmonogram kursowania statków i promów - podkreśla Aset Asavbayev.

Przedstawiciele agencji celnej Bunasta zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie szlakiem przez Korytarz Środkowy.

- Po wybuchu wojny w Ukrainie nasiliło się poszukiwanie nowych tras, szczególnie ze strony przewoźników z krajów Unii Europejskiej. Szlak przez Turcję czy promem przez Morze Czarne to z jeden strony ciekawa alternatywa, ale też istotne wyzwanie logistyczne i formalne. Przewoźnik pokonuje w tej opcji wiele reżimów prawnych - zaczynając od Unii Europejskiej, przez lokalne przepisy w Turcji, Gruzji i Azerbejdżanie, po przepisy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dlatego jest istotne, aby zaangażować w ten proces podmioty posiadające doświadczenie w procedurach celnych na tych rynkach - radzi Jurgis Adomavičius, prezes międzynarodowej agencji celnej Bunasta.

Bunasta jest jedną z największych agencji celnych w Litwie. Firma powstała w 2012 r., od 2016 r. istnieje Bunasta Polska. Firma posiada swoje oddziały również na Łotwie, w Wielkiej Brytanii i Kazachstanie.