UE przyjęła porozumienie ws. pakietu mobilności. Polska przeciw

Unijni ambasadorowie zatwierdzili w piątek porozumienie ws. nowych przepisów reformujących zasady funkcjonowania firm transportowych w UE. Polska w grupie dziewięciu państw była przeciw, ale nie wystarczyło to do zablokowania legislacji.

Poza Polską, przeciwko głosował przyjęciu nowych zasad wykonywania transportu międzynarodowego głosowało 8 krajów, a 2 wstrzymały się od głosu.

Środowisko polskich firm transportu międzynarodowego, które ma w UE największą flotę ciężarówek i autobusów, przekonuje, że zmiany spowodują zrost obciążeń biurokratycznych i kosztów działalności przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej.

Pakiet nowych przepisów zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników, co oznacza wprowadzenie zasady płacy minimalnej krajów, w których odbywa się praca.



Propozycje, znane jako pakiet mobilności, są odbierane jako znaczne utrudnienie funkcjonowania dla polskich przewoźników na Zachodzie, dlatego władze w Warszawie i polscy europosłowie próbowali je storpedować.



Ze źródeł UE wynika, że poza Polską w piątek przeciwko głosowały jeszcze: Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Cypr i Rumunia. Wielka Brytania i Belgia wstrzymały się od głosu. Nie wystarczyło to jednak, żeby zablokować przyjęcie porozumienia. Określa ono warunki pracy kierowców, zasady delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym i dostępu do rynku przewozów.

"Zasady, które dziś poparliśmy, są jasne, uczciwe i możliwe do wyegzekwowania. Poprawią one warunki pracy i warunki socjalne dla kierowców (...). Tworzymy bardziej zharmonizowane i stabilne warunki biznesowe dla firm transportowych, z których wiele to małe i średnie przedsiębiorstwa" - podkreślił w oświadczeniu Timo Harakka, minister transportu sprawującej prezydencję Finlandii.

Nowe rozwiązania



Pakiet wprowadza też ograniczenia dotyczące przewozów kabotażowych, czyli przewozów w innym kraju UE po dostawie transgranicznej. Wprawdzie udało się utrzymać obecny system wykonywania takich przewozów (trzy operacje w ciągu 7 dni), ale wprowadzono czterodniowy "okres schłodzenia", zanim ten sam samochód będzie mógł wykonywać kolejne takie przewozy w tym samym kraju. To z kolei będzie utrudniało funkcjonowanie przewoźnikom na rynkach zagranicznych.

Nowe reguły przewidują, że państwo członkowskie będzie mogło zastosować te same zasady transportu kombinowanego (np. z wykorzystaniem pociągu i ciężarówek) na swoim terytorium.

Delegowanie pracowników