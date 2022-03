UE rozważa odcięcie rosyjskich statków od unijnych portów

Państwa UE rozważają zakaz zawijania rosyjskich statków do europejskich portów - poinformowała we wtorek agencja Reutera. Byłyby to kolejne, po lotniczych, sankcje mające na celu utrudnienie rosyjskich dostaw handlowych. Swoje porty dla rosyjskich statków zamknęła już Wielka Brytania.

Jak wskazała agencja, powołując się na źródła w Brukseli, państwa Wspólnoty rozważają wprowadzenie zakazu zawijania rosyjskich statków do unijnych portów.

Celem tego posunięcia jest dalsze zaostrzenie ograniczeń w ruchu morskim po zamknięciu dla Rosji przestrzeni powietrznej.

"Spowodowałoby to dalsze utrudnienia w rosyjskich dostawach handlowych" - stwierdzono.

Według Reutera ministrowie spraw zagranicznych państw UE rozważali zamknięcie europejskich portów dla rosyjskich statków już podczas niedzielnych rozmów. Rzecznik Komisji Europejskiej, cytowany przez agencję, zwrócił uwagę, że taki zakaz obecnie nie obowiązuje. "Ale nadal pracujemy nad kolejnymi sankcjami, które zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie" - dodał.

Jak wskazał duński resort spraw zagranicznych w komentarzu przesłanym Reuterowi, Dania "aktywnie pracuje" na rzecz podjęcia przez Wspólnotę europejską decyzji o zamknięciu unijnych portów dla rosyjskich statków. "Zdecydowaliśmy już zamknąć duńską przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy we współpracy z naszymi europejskimi partnerami" - przekazała agencja za duńskim MSZ.



Czytaj też: Włochy wstrzymują finansowanie rosyjskiego terminalu Arctic LNG 2

Reuters powołuje się także - bez podawania nazwisk - na przedstawiciela francuskiego rządu, który zapewnił, że "UE pracuje nad kolejnymi sankcjami, a zamknięcie portów dla rosyjskich statków jest możliwe". Informator agencji zaznaczył, że wszelkie dodatkowe kroki powinny mieć "proporcjonalnie większy wpływ" na Rosję niż na europejskie gospodarki. Z kolei reprezentant greckich władz miał wskazać, że Ateny "wprowadzą w życie każdą decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie".

Kanada też zamknie porty

We wtorek Kanada zapowiedziała, że "zamknie swoje porty dla statków należących do Rosji jeszcze w tym tygodniu" - podał Reuters. Dzień wcześniej kraj wprowadził zakaz importu gazu z Rosji.

Wielka Brytania jeszcze w poniedziałek zadeklarowała zakaz zawijania do brytyjskich portów dla wszystkich statków "będących własnością, eksploatowanych, kontrolowanych, czarterowanych lub zarejestrowanych przez Rosję bądź pływających pod rosyjską banderą". We wtorek postanowienie weszło w życie - przekazała agencja Reutera.

Wtorek jest szóstym dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Władze Federacji Rosyjskiej określają prowadzone działania jako "specjalną operację wojskową". W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl