Ukraina blokuje kolej, Polska ostro reaguje. "Bezprecedensowa decyzja"

Wymierzona przez Koleje Ukraińskie w Polskę blokada tranzytu kolejowego wywołało ostrą reakcję PKP. - Oczekujemy niezwłocznego wycofania się ze szkodliwych działań - napisano w komunikacie.

W transportem drogowym w tle

Jak wskazuje PKP, uruchomione na początku 2020 roku przewozy z Chin przez Ukrainę do Polski wzrosły dynamicznie w drugim roku funkcjonowania. W roku 2020 uruchomiono 40 pociągów, a w roku 2021 to już 124 pociągi. Plan przewozowy na grudzień 2021 r. obejmował 87 pociągów z Chin oraz 6 pociągów do Chin. Dynamiczny rozwój tych przewozów został całkowicie zatrzymany wprowadzeniem blokady tranzytu przez Koleje Ukraińskie.- Koleje Ukraińskie są naszym kluczowym partnerem handlowym. Przez 20 lat działalności PKP LHS zainwestowała ponad miliard złotych w modernizację taboru i rozbudowę infrastruktury. To dzięki rozwojowi przewozów do Sławkowa rośnie również skala przewozów i przychody Kolei Ukraińskich. Mamy nadzieję, że nasi ukraińscy partnerzy odblokują tranzyt, bo to oni są jego głównym beneficjentem - mówi Zbigniew Tracichleb prezes zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o.Czytaj także: Spółka PKP LHS wybrała wykonawcę analiz dotyczących elektryfikacji i przedłużenia linii - Rozwój międzynarodowych połączeń na Nowym Jedwabnym Szlaku stanowi ogromną szansę dla Ukrainy. To nowe ładunki, nowe miejsca pracy, nowe szanse dla ukraińskich przedsiębiorstw, wreszcie wpływy do budżetu Państwa i Kolei Ukraińskich. Uwzględniając długość trasy na Ukrainie wynoszącą ok. tysiąca kilometrów i długość przewozów w Polsce wynoszącą maksymalnie 400 km, można stwierdzić, że to Koleje Ukraińskie są głównym beneficjentem przewozów tranzytowych kierowanych do Polski. Wprowadzane z dnia na dzień ograniczenia są niezrozumiałe również dla chińskich i europejskich partnerów handlowych i nie powinny być stosowane we współpracy handlowej - mówi Władysław Szczepkowski, p.o. prezes zarządu PKP Cargo.Jak podkreśla komunikat PKP, w świetle wyżej wymienionych przesłanek ograniczenia wprowadzone przez stronę ukraińską pozbawiają nie tylko przychodów same koleje, paraliżują realizację kontraktów handlowych, ale szkodzą również rozwojowi przewozów kolejowych jako ekologicznego rodzaju transportu w ogóle. Z tych powodów PKP oczekuje niezwłocznego wycofania się przez Koleje Ukraińskie ze szkodliwych działań i odwołania wprowadzonych ograniczeń przewozowych.Wiele wskazuje, że Ukraina, rozgrywając kartę kolejową, chce zwiększenia liczby zezwoleń na przejazd ukraińskich samochodów ciężarowych przez terytorium naszego kraju do 200 tys. Napisała o tym w grudniu "Rzeczpospolita". W 2021 r. było ich 160 tys. Problem w tym, że na rynku transportu drogowego obowiązuje zasada proporcjonalności. A o tę trudno w przypadku Ukrainy. Ukraińskie firmy transportowe są bardzo zainteresowane wjazdem do Polski, nie działa to jednak w drugą stronę. Ukraina z powodów napięcia w stosunkach z Rosją nie jest na głównym szlaku polskiego transportu drogowego na Wschód.Podobnie jest z zresztą w przypadku transportu kolejowego. Kierunek ukraiński stanowi(ł) tylko wsparcie dla głównego potoku ładunków, który do Polski i UE wjeżdża przez Małaszewicze, gdzie średnio odprawia się kilkanaście par pociągów na dobę.Czytaj także: Kaliningrad zyskuje na problemach Polski i odbiera nam kontenery