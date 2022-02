Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa poinformowała o odblokowaniu tranzytu dla towarowych przewozów kolejowych z Azji do Polski przez terytorium Ukrainy. Zakaz przewozów przesyłek obowiązywał od 30 listopada ub. r.

Jednocześnie Koleje Ukraińskie dokonały zmian w ograniczeniu dotyczącym zakazu załadunku towarów w wagony własności UZ kierowanych do Polski - zaznaczyła.

Zakaz nałożony przez UZ przyjmowania do przewozów wszystkich przesyłek nadawanych z 15 wybranych krajów (m.in. Chiny, Rosja, Kazachstan) do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy obowiązywał od 30 listopada ub. r.

"Zarząd Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa informuje, że od 10 lutego Ukraina odblokowała tranzyt pociągów z Azji do Polski przez swoje terytorium. Jednocześnie Koleje Ukraińskie dokonały zmian w ograniczeniu dotyczącym zakazu załadunku towarów w wagony własności UZ (Koleje Ukraińskie - red.) kierowanych do Polski" - podała spółka PKP LHS.

Przedstawiciele PKP S.A. i PKP LHS argumentowali, że działania UZ oznaczały przerwanie międzynarodowych łańcuchów dostaw prowadzących przez Ukrainę do Polski. "Jesteśmy jedynym krajem europejskim dotkniętym takim bezterminowym zakazem" - mówił członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Andrzej Olszewski podczas konferencji prasowej 18 stycznia br.

Dzień po konferencji Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" PKP LHS zorganizowała pikietę przed Konsulatem Ukrainy w Lublinie, podczas którego kolejarze domagali się zniesienia ograniczeń nałożonych na polskie przewozy towarowe.

31 stycznia z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odbyło się w tej sprawie spotkanie Ministrów Infrastruktury Polski - Andrzeja Adamczyka i Ukrainy Oleksandra Kubrakowa w obecności Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakuba Kumocha oraz Szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka.

"Strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski" - napisano w oświadczeniu opublikowanym po spotkaniu na stronie Kancelarii Prezydenta.

Z danych ukraińskiego urzędu statystycznego wynika, że w ciągu dwóch ostatnich lat Polska stała się drugim partnerem handlowym Ukrainy, ustępując pod względem wartości wymiany handlowej jedynie Chinom. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 r. import z Ukrainy do Polski osiągnął wartość 4,4 mld dolarów, co przekracza blisko dwukrotnie eksport Ukrainy do Rosji, a trzykrotnie eksport do innych sąsiadów Ukrainy, takich jak Węgry i Słowacja.

