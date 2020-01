Ukraina: Prezydent: katastrofa samolotu w Iranie to tragedia dla całego świata

Katastrofa samolotu ukraińskich linii lotniczych UIA w Iranie jest tragedią dla Ukrainy i całego świata. Obecnie najważniejszym zadaniem jest ustalenie jej przyczyn - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w orędziu opublikowanym w czwartek rano.

"Ranek 8 stycznia 2020 roku zapisał się jako czarna karta w historii Ukrainy i całego świata. Przekazuję szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim 11 obywateli Ukrainy, którzy zginęli w katastrofie" - powiedział szef państwa, wymieniając nazwiska zabitych rodaków.

W katastrofie zginęło 176 osób: 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 obywateli Ukrainy, w tym dwóch pasażerów i dziewięcioro członków załogi, a także dziesięciu obywateli Szwecji, czterech obywateli Afganistanu, trzech Niemców oraz trzech Brytyjczyków.

Zełenski zadeklarował pomoc rodzinom ofiar tragedii i ogłosił czwartek dniem żałoby narodowej. Przekazał także kondolencje bliskim ofiar z innych krajów.

"Niewątpliwie priorytetem dla Ukrainy jest ustalenie przyczyn katastrofy. Z pewnością poznamy prawdę. W tym celu zostanie przeprowadzone szczegółowe i niezależne śledztwo zgodnie z normami prawa międzynarodowego" - zapewnił.

Prezydent poinformował, że do Iranu w czwartek nad ranem wyleciał samolot z ukraińskimi specjalistami, którzy mają uczestniczyć w śledztwie, prowadzonym w miejscu, gdzie rozbił się boeing linii Ukraine International Airlines.

Przekazał jednocześnie, że przeprowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem Iranu Hasanem Rowhanim na temat współpracy w badaniu okoliczności wypadku ze stroną ukraińską. "Apeluję do wspólnoty międzynarodowej, przede wszystkim do Kanady, o przyłączenie się do śledztwa w sprawie katastrofy ukraińskiego Boeinga 737" - powiedział.

Zełenski zapowiedział kontrole ukraińskich linii lotniczych i zalecił, by Ukraińcy na razie powstrzymali się od wizyt w Iranie i innych krajach regionu. "Do czasu ustalenia wszystkich przyczyn katastrofy ukraińskie linie lotnicze mają zakaz lotów w przestrzeni powietrznej Iranu i Iraku" - podkreślił.

Szef państwa zaznaczył też, że zarówno przed jak i po katastrofie na lotnisku w Teheranie lądowały i startowały samoloty międzynarodowych linii lotniczych i wskazał, że zakaz lotów nad Iranem wprowadziły tylko Stany Zjednoczone.

Zełenski zwrócił także uwagę na dyskusje, które toczą się na temat tragedii i poprosił obywateli, by zaczekali na oficjalne wnioski w tej sprawie.

"Proszę wszystkich o to, by w sytuacji, gdy Ukraina żyje w warunkach wojny informacyjnej, wstrzymać się od manipulacji, spekulacji, teorii spiskowych i domysłów na temat tragedii" - powiedział ukraiński prezydent.

Samolot Boeing 737-800 należący do linii lotniczych Ukraine International Airlines rozbił się w środę rano wkrótce po starcie z międzynarodowego portu lotniczego Teheran-Imam Khomeini. Maszyna miała wylądować w Kijowie o godzinie 8 czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce).

Z Kijowa Jarosław Junko