Ukraina walczy o pieniądze za zboże. Są nowe statki, kontrole na polskiej granicy 24/7

To wyzwanie, ale nie jest to niemożliwe - mówi WNP.PL o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki. Sześć kolejnych statków otrzymało pozwolenie na transport zboża z ukraińskich portów. Przynajmniej trzy punkty kontrolne importu pszenicy z Ukrainy do Polski działają 24 godziny na dobę.

Wspólne Centrum Koordynacyjne w ramach Inicjatywy ONZ pozwoliło sześciu statkom przybywającym na inspekcję przejść przez Morski Korytarz Humanitarny na Morzu Czarnym. Dwa z tych statków przeszły już inspekcję na Morzu Marmara i mogą udać się na załadunek do Czarnomorska w obwodzie odeskim. Kontrola pozostałych zaplanowana jest w najbliższych dniach.

Od zawarcia umowy w sprawie odblokowania eksportu ukraińskiej żywności drogą morską z ukraińskich portów wyszło łącznie 17 statków przewożących ponad 475 tys. ton produktów rolno-spożywczych.

- Nawet bez wsparcia Morza Czarnego eksport w lipcu był kilka razy większy niż np. w marcu. A teraz mamy to porozumienie o eksporcie z ukraińskich portów. To wyzwanie, to nie jest łatwe ale możliwe - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Taras Wysocki wiceminister rolnictwa Ukrainy.

Porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z portów ukraińskich zawarto 22 lipca. Ukraina i Rosja w osobnych umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech portów. Wcześniej eksport blokowała atakująca Ukrainę Rosja.

- Przede wszystkim musimy rozwiązać kwestie logistyki, ponieważ od początku wojny porty nad Morzem Czarnym były zablokowane, a teraz ciężko pracujemy nad ich otwarciem, więc głównym problemem jest stworzenie warunków żeby zboże produkowane na Ukrainie mogło być eksportowane do krajów, które potrzebują, przede wszystkim Afryka i Azja południowo wschodnia - podkreśla Taras Wysocki

Eksport ukraińskiego zboża do krajów zachodnich odbywa się głównie przez Polskę. Według oficjalnych szacunków więcej niż 60 proc. ukraińskiego zboża tylko przez Polskę przejeżdża, 10 proc. z pozostałych 40 proc. zostaje w Polsce. Taras Wysocki nie zgadza się jednak z protestami polskich rolników, którzy wskazują, że z powodu ukraińskiego zboża cierpi krajowy rynek.

- Międzynarodowe ceny pszenicy wzrosły o 40 proc. Przed wojną polscy rolnicy nie mogli otrzymać takich cen jak teraz. Oczywiście to jest złe bo spowodowane wojną, ale powtórzę jeszcze raz - cena polskiej pszenicy przed wojną była niższa niż teraz. Więc właściwie z powodu wojny ukraińskiej wojny polscy rolnicy mają wyższe ceny - tłumaczy Wysocki.

