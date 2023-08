Ukraina: zlikwidowaliśmy 280 międzynarodowych tras autokarowych, w tym 140 do Polski

Podjęliśmy decyzję o zlikwidowaniu 280 tras autokarowych, w tym 140 do Polski i 140 do Rosji. Większość wykreślonych rejsów do Polski nie uzyskała wymaganych zezwoleń strony polskiej - powiadomiło we wtorek ministerstwo infrastruktury Ukrainy.

Spośród 140 zlikwidowanych połączeń do Polski 118 zamknięto z powodu braku zezwoleń, natomiast w 22 przypadkach zwrócili się o to sami przewoźnicy - powiadomiono na profilu resortu na Facebooku.

Ministerstwo nie sprecyzowało, jak wiele z tych rejsów było rzeczywiście realizowanych, a ile istniało jedynie formalnie, ponieważ informacja o nich nie została w porę zaktualizowana.

"Nasz resort rozpoczyna wdrażanie zakrojonych na szeroką skalę zmian w zakresie międzynarodowych przewozów autokarowych. Pierwszym krokiem jest weryfikacja wszystkich tras (realizowanych do krajów trzecich). (...) Po sprawdzeniu rejsów do Polski, podobne działania zostaną podjęte także w przypadku tras wiodących do innych państw" - zapowiedział zastępca ministra infrastruktury Serhij Derkacz.

Budować CPK czy wyrzucić projekt do kosza? Zapytaliśmy o to polityków różnych partii podczas Debaty Wyborczej. Zobaczcie odpowiedzi

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl