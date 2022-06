Ukraińskie zboże surowo weryfikuje możliwości transportowe Polski

Rosja rozmawia z Turcją na temat odblokowania transportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Dla Ukrainy jest to jednak ryzykowne rozwiązanie. Ukraińcy obawiają się, że Turcja jest zbyt słaba, by zagwarantować bezpieczeństwo na szlaku morskim. Dlatego niezwykle istotna jest wciąż alternatywa w postaci transportu przez granice lądowe. Ile ziarna może przejechać przez Polskę?

Zdaniem ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, w czerwcu i lipcu Polska jest w stanie przewieźć do 1,5 miliona ton zboża z Ukrainy miesięcznie.

Więcej optymizmu w ocenie zdolności transportach naszego kraju jest w słowach Marcina Witczaka, prezesa Laude Smart Intermodal. Ocenia je nawet na 5 mln ton.

Jednym z problemów na zachodniej granicy Ukrainy są kontrole fitosanitarne, które paraliżują płynny ruch wagonów. Unia Europejska apeluje o ich uproszczenie.

W czasie niedawnych konsultacji międzyrządowych szefowie MSW Polski i Ukrainy podpisali w Kijowie deklarację współpracy przy usprawnieniu kontroli granicznych.

W środowej (8 czerwca) porannej rozmowie radia RMF FM wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, powtórzył znane już z jego wcześniejszych wypowiedzi słowa, że w najbliższych dwóch miesiącach Polska jest w stanie przewieźć do 1,5 miliona ton zboża z Ukrainy miesięcznie, dodając, że jak na razie, mimo deklaracji, Unia Europejska nam w tym nie pomogła.

- Wydała komunikat 12 maja, że będzie koordynować pomoc. Ja czekam na konkretne działania, naczepy samochodowe, wagony, urządzenia przeładunkowe mobilne. To by nam się bardzo przydało - zaznaczył wicepremier.

Kontrole fitosanitarne blokują transport

Fakt, koncepcja tzw. Solidarity lanes, w wolnym tłumaczeniu „Dróg solidarności”, rodzi się w bólach, ale nie chodzi w niej o zastąpienie operatorów logistycznych, tyko o pomoc w nawiązaniu kontaktów i zaprojektowaniu nowych połączeń między Ukrainą a portami Unii Europejskiej.

A jest to niezbędne. W ukraińskich elewatorach zalega 20-25 mln ton to zboża. Według komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w celu uniknięcia zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego Ukraina powinna eksportować miesięcznie 5 mln ton zboża. Autorzy koncepcji Solidarity lanes mówią, że celem operacji jest osiągnięcie minimum 3 mln ton eksportu miesięcznie, a najlepiej 4 mln ton. Dopiero wtedy w elewatorach zrobi się dość miejsca na tegoroczne zbiory. Tymczasem w kwietniu Ukraina wyeksportowała zaledwie 1,2 mln ton zboża.

Na razie tysiące wagonów utykają na zachodniej granicy Ukrainy. Według unijnego dokumentu z połowy maja, średni czas oczekiwania na przejścia granicznych to 16 dni, a w skrajnych przypadkach nawet 30 dni. Zaległości nie wynikają z braku dobrej woli, ale problemów organizacyjnych.

Jednym z nich są kontrole fitosanitarne, które trwają długo i paraliżują płynny ruch wagonów. Zdarzały się szokujące przykłady opóźnień całych konwojów 4-10 dni z powodu braku jednego certyfikatu, który i tak nie był wymagany w miejscu docelowym ładunku.

- Wielokrotnie prosiłam, aby kontrole były dokonywane właśnie tam, a nie na zatłoczonych przejściach granicznych. Dlatego ponawiam mój apel, aby wymogi były jak najbardziej oszczędne, zwłaszcza gdy prawo UE ich nie przewiduje. Jest to szczególnie ważne w przypadku towarów w tranzycie - mówiła Adina Valean, unijna komisarz ds. transportu pod koniec maja.

Brakuje infrastruktury

2 czerwca w Warszawie odbyło się pod patronatem serwisu Farmer.pl spotkanie branżowe zorganizowane przez Izbę Zbożowo-Paszową Polish Grain Day. Wiele mówiono tam o transporcie ziarna z Ukrainy.

Zdaniem Mirosława Marciniaka, właściciela firmy InfoGrain, analityka rynku zbożowego, transport ziarna z Ukrainy jest bardzo trudny, bo nikt nie był na to gotowy, a wyeksportowanie nowymi drogami wszystkiego, co Ukraina eksportowała morzem i przedwojennymi szlakami lądowymi, jest niemożliwe.

- To nie jest tak, że Europa może nagle przeładować dodatkowo 5-6 mln ton ukraińskich zbóż, bo jest przygotowana do obsługi tego, co przeładowywała wcześniej. To samo dotyczy Polski - zaznaczał Marciniak.

W jego ocenie nasze możliwości przeładunkowe w wypadku portów morskich kształtują się w granicach 600-700 tys. ton miesięcznie. Nie mamy możliwości zwiększenia tych przeładunków, bo nie mamy fizycznie nabrzeży, elewatorów w portach. Kolejne, co może skomplikować przeładunki, to za chwilę zaczynające się żniwa w Europie - powiedział.

Zwracają na to uwagę także analitycy rynku kolejowego. Chociaż w ostatnim okresie, jeszcze przed wojną, krajowe porty chwaliły się wzrostem przeładunków zbóż, to Polska nie była tu europejskim potentatem. Sama Odessa przeładowuje 10 razy tyle, co wszystkie polskie porty. Dużej infrastruktury nie ma, bo być nie może. Trzeba by ją dopiero budować, a na razie, wobec niepewności dotyczącej działań wojennych, trudno jest o decyzje.

Oprócz nabrzeży w portach potrzebna jest cała logistyczna układanka. Gdy z rumuńskiego portu Konstanca wychodził w morze pierwszy statek załadowany 70 000 ton ukraińskiego zboża, mało kto zdawał sobie sprawę, że aby go wypełnić, potrzebne było zastosowanie kombinacji 49 barek i pociągów. A takich statków do wywiezienia 20 mln ton zboża z Ukrainy potrzeba prawie 300.

Na Polish Grain Day zwrócono też uwagę, że zwiększony import zbóż z Ukrainy destabilizuje sytuację na rynku polskim. Na południowym wschodzie kraju rolnicy mają problem ze sprzedażą swojej kukurydzy, bo pojawia się ukraińska. Jednak zdaniem ministra Henryka Kowalczyka, rolnicy nie powinni się obawiać, że stracą na transporcie ukraińskiego zboża. - To jest tranzyt, który realizujemy i tylko pomagamy - podkreślił w RMF.

Czytaj więcej: Marciniak: Import zbóż z Ukrainy destabilizuje sytuację na rynku polskim

Potrzeba 20 pociągów ze zbożem dziennie

Więcej optymizmu w ocenie zdolności transportach naszego kraju jest w słowach Marcina Witczaka, prezesa Laude Smart Intermodal, firmy, która specjalizuje się w przewozach zboża z Ukrainy koleją. Jego zdaniem, infrastruktura po polskiej stronie pozwala na przewożenie wielokrotnie większej ilości ładunków z Ukrainy w porównaniu do tego, co przewozi się dzisiaj. Deklaruje, że jego firma razem z Euroterminalem w Sławkowie jest w stanie obsłużyć teoretycznie transport około 5 mln ton ukraińskiego ziarna miesięcznie. Problemem jest tylko przepustowość granicy.

- Potrzeba specustawy, która praktycznie wprowadziłaby zarządzanie wojskowe na granicach, w oparciu o rodzaj stanu wyjątkowego w pasie nadgranicznym - powiedział w obszernym wywiadzie udzielonym WNP.PL.

- Byłoby dobrze, gdyby powstało silne centrum decyzyjne zajmujące się tym tematem, podobnie jak to było ze szczepionkami w czasie pandemii. Najlepiej, gdyby odpowiadała za to jedna osoba po stronie polskiej i jedna po ukraińskiej. Dzięki temu odpowiedzialność nie byłaby rozproszona - dodał.

Bardzo by się to przydało, bo klasyczny 600-metrowy pociąg może zabrać 1900 ton ziarna. W technologii transportu ziarna w kontenerach, którą dysponuje Laude ponad 2400 (84 kontenery po 29 ton kukurydzy). Tak czy owak, żeby przewieźć przez granicę 1,5 mln ton ziarna potrzeba 600-800 pociągów. Ponad 20 dziennie. To mniej więcej tyle, ile dziś przekracza granicę polsko-ukraińską, ale nie tylko ze zbożem. Żeby przewieźć 5 mln ton, przepustowość granicy trzeba by zwiększyć o trzy razy. Jeśli się to uda, to zdaniem Marcina Witczaka, da się ukraińskie zboże przeładować i rozwieźć po całej Europie, bo największe terminale na Linii Hutniczo-Siarkowej mają dużo wolnych mocy przeładunkowych.

Na razie w czasie niedawnych konsultacji międzyrządowych szefowie MSW Polski i Ukrainy podpisali w Kijowie deklarację współpracy przy usprawnieniu kontroli na wspólnej granicy. Wojna, jak to się mówi, odwróciła wektory. Zimą Ukraina blokowała tranzyt pociągów z Azji do Polski przez swoje terytorium, chcąc prawdopodobnie uzyskać większą liczbę zezwoleń na przejazd ukraińskich samochodów ciężarowych przez terytorium naszego kraju. Obowiązywał też zakaz prowadzenia eksportu z Ukrainy do Polski w wagonach własności Kolei Ukraińskich. Ruch odblokowano 10 lutego, dwa tygodnie przed rosyjską agresją.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl