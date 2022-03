Ułatwienia w transporcie drogowym w związku z wojną w Ukrainie

Zwolnienie pojazdów z transportami humanitarnymi z opłat w systemie e-toll, wydłużenie czasu pracy kierowców - to rozwiązania wprowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Jak poinformowało ministerstwo, transporty humanitarne zostały zwolnione z opłat w systemie e-toll, a dotyczy to przejazdów drogami płatnymi, także tymi, które są administrowane przez operatorów komercyjnych. MI przypomniało, że samochody na ukraińskich rejestracjach mogą się także poruszać bezpłatnie płatnymi odcinkami dróg w Polsce.

Wdrożona została również szybka ścieżka zwalniania z obowiązku posiadania zezwoleń dla samochodów ciężarowych wykonujących przewozy humanitarne. Według ministerstwa, w praktyce dla kierowców oznacza to zwolnienie z konieczności posiadania zezwolenia drogowego. Działania te są koordynowane przez ambasadę Ukrainy w Polsce - zaznaczył resort.

Z ułatwień mogą korzystać także podmioty z innych krajów, które organizują przewozy pomocy humanitarnej dla Ukrainy przez Polskę - podkreśliło Ministerstwo Infrastruktury.

"Polska solidaryzuje się z narodem ukraińskim, który z ogromną determinacją opiera się rosyjskiej agresji. Naszym obowiązkiem moralnym jest nieść pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom, dlatego wprowadzamy szereg ułatwień w transporcie. Chodzi m.in. o nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy pociągami PKP Intercity, czy bezpłatne przejazdy po polskich drogach transportów humanitarnych" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w informacji resortu.

Jak zaznaczył, kolejnym ułatwieniem jest wprowadzenie czasowych odstępstw w stosowaniu przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i pracy kierowców. Obowiązują one do 2 kwietnia 2022 r., a zakładają, że dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin, tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin. Dodatkowo po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 5,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut.

Kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju - przypomniało ministerstwo.

Zgodnie z przepisami, korzystający z nich kierowcy mają obowiązek wskazać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego powody skorzystania z odstępstw. Jest to zwyczajowa praktyka w sytuacjach awaryjnych i ma zasadnicze znaczenie dla celów kontroli przepisów - podkreśliło MI.

"Wprowadzenie odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu dla kierowców pomoże zachować płynność realizacji przewozów osób i rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Nie możemy pozwolić na zachwianie dostępu do dóbr przewożonych drogowo" - zaznaczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Jak dodał, liberalizacja przepisów o czasie pracy kierowców wychodzi naprzeciw postulatom branży transportowej.

