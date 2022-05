ULC: Polskie lotniska w 2021 r. obsłużyły o 35 proc. więcej osób niż w 2020 r.

W 2021 r. lotniska w Polsce obsłużyły ponad 19,6 mln pasażerów, o 35 proc. więcej niż w 2020 r. oraz o 60 proc. mniej niż w 2019 - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Najwięcej osób podróżowało z Lotniska Chopina w Warszawie oraz z portów w Krakowie i Katowicach.

Jak zauważył Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), rok 2021 był trudny dla lotnictwa, w związku z powracającymi falami epidemii COVID-19. ULC przypomina, że najwięcej zachorowań odnotowano na przełomie marca i kwietnia, a także w grudniu 2021 roku.

"Ze względu na pandemię, utrzymywały się lub były nakładane nowe ograniczenia dla podróży lotniczych, co utrudniło odbudowę ruchu" - przekazał ULC w informacji prasowej zamieszczonej na swojej stronie internetowej. Mimo to poprawa była zauważalna, zwłaszcza w drugiej połowie roku - dodał.

"Ostatecznie obsłużono ponad 19,6 mln pasażerów (+35 proc. do 2020 i -60 proc. do 2019) i prawie 191 tys. operacji lotniczych (+23 proc. do 2020 i -52 proc. do 2019)" - podał ULC.

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie (7,4 mln osób, wzrost o 2 mln wobec 2020 r. i spadek o 11,4 mln wobec 2019), Port Lotniczy Kraków-Balice (3,1 mln pasażerów - to wzrost o 477 tys. do 2020 i spadek o 5,3 mln do 2019) oraz Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (2,3 mln pasażerów - wzrost o 874 tys. wobec 2020 i spadek o 2,5 mln do 2019).

Najwięcej pasażerów przewieźli w tym czasie: Ryanair - 5,7 mln pasażerów, czyli o 1,8 mln więcej niż w 2020 r. i o 6,3 mln mniej wobec 2019, PLL LOT - 4,8 mln osób, tj. o 1 mln więcej niż w 2020 i o 7,3 mln mniej niż w 2019, Wizz Air - 3,3 mln podróżnych, czyli o 45 tys. mniej wobec 2020 oraz 6,2 mln mniej niż w 2019 roku.

Z danych ULC wynika, że na trasach międzynarodowych wykonano 163 tys. operacji lotniczych (+29 proc. do 2020 i -52 proc. do 2019), i przewieziono 18,2 mln pasażerów (+38 proc. do 2020 i -60 proc. do 2019).

Z międzynarodowych przewozów regularnych skorzystało 15,2 mln pasażerów - to o 3,2 mln więcej niż w 2020 oraz 24,7 mln mniej w relacji do 2019 roku. W międzynarodowym ruchu czarterowym obsłużono ponad 2,9 mln pasażerów - to wzrost o 1,8 mln do 2020 roku i spadek o 2,2 mln do 2019 r. W ruchu międzynarodowym najwięcej pasażerów przewiozły: Ryanair (5,5 mln), PLL LOT (3,5 mln) i Wizz Air (3,3 mln).

W ruchu krajowym obsłużono 1,5 mln pasażerów - o 9,5 proc. więcej wobec roku 2020 i 62 proc. mniej niż w 2019 r. Najwięcej podróżnych przewiozły PLL LOT (1,3 mln) i Ryanair (190 tys.).

W ruchu regularnym przewieziono 16,7 mln pasażerów (+25 proc. do 2020 i -62 proc. do 2019). Najwięcej osób podróżowało do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch.

Najwięcej pasażerów w ruchu regularnym przyjęły: Lotnisko Chopina w Warszawie (6,8 mln), Port Lotniczy Kraków-Balice (3 mln), Port Lotniczy Gdańsk (1,9 mln).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyły linie: Ryanair (5,7 mln), PLL LOT (4,4 mln) oraz Wizz Air (3,3 mln).

ULC podał, że w polskich portach lotniczych odprawiono ponad 2,9 mln pasażerów czarterowych (+152 proc. do 2020 i -43 proc. do 2019). Najwięcej pasażerów podróżowało do Turcji, Grecji i Egiptu.

Spośród przewoźników lotniczych najwięcej podróżnych przewieźli: Enter Air (915 tys.), Buzz (549 tys.) oraz Smartwings (391 tys.).

