Umarł król lotnictwa. Boeing ma już następcę

Po tym, jak Boeing dostarczył ostatniego Boeinga 747 w historii, w lotnictwie cywilnym kończy się pewna epoka. Jednak amerykański koncern w kwestii wielkich, dalekodystansowych samolotów nie powiedział ostatniego słowa - w zanadrzu ma nową ofertę.

B747 zrewolucjonizował lotnictwo pasażerskie.

Maszyna przegrała ze zmianami w lotnictwie cywilnym.

Boeing ma już następcę, bardziej dostosowanego do nowych czasów.

Epopeja Jumbo Jeta rozpoczęła się niemal 45 lat temu, przez ten okres wyprodukowano - wliczając maszyny prototypowe - 1574 samoloty - siedmiu głównych podtypów. Ostatnią wersją, właśnie dostarczoną, był 747-8F, czyli maszyna cargo. Do dzisiaj we flotach kilkudziesięciu przewoźników lata ponad 440 samolotów.

Boeingi 747 zrewolucjonizowały cywilny ruch lotniczy. Ale - mimo wielu dokonań i bardzo dobrej opinii - produkcja maszyny musiała zostać zakończona. Ostatnia wersja 747-8 (występująca w dwóch odmianach: F - cargo oraz pasażerska) sprzedała się w 155 egzemplarzach. Ponieważ zamówień na kolejne maszyny brakowało, nastąpił kres samolotu.

Lotnictwo się zmieniło, a pasażerowie są wygodni

Dlaczego Boeing B747 nie będzie już produkowany? Okazało się, że zapotrzebowanie na tak gigantyczne samoloty już przeminęło. Warto jednak dodać, że ogromna maszyna i mały Boeing B737 stały się podwalinami pod potęgę amerykańskiego koncernu.

Samolot świecił triumfy. W dzisiejszych realiach był już zwyczajnie nieekonomiczny. Cztery silniki to ogromne koszty - zarówno zakupu, jak i utrzymania.

Problemem z tak wielką maszyną było także to, że wcale nie jest łatwo znaleźć ponad 500 pasażerów, którzy chcą lecieć w jedno konkretne miejsce. Owszem, to możliwe, ale wiąże się z koncepcją rozwoju ruchu lotniczego, gdzie dominują wielkie porty lotnicze, tzw. huby, do których z lokalnych lotnisk przywożeni są - mniejszymi samolotami - pasażerowie.

Miało to uzasadnienie, gdy tylko B747 miał transoceaniczny zasięg. Jednak teraz na rynku jest kilka dużo mniejszych, tańszych w eksploatacji tego rodzaju dwusilnikowych maszyn.

Oznacza to, że siatki transkontynentalnych połączeń obejmują także mniejsze lotniska. Efektem tych zmian był spadek zapotrzebowania na giganty przestworzy. Zresztą warto podkreślić, że ostatniej odmiany samolotu wykonano wprawdzie 155 egzemplarzy, ale tylko 46 w wersji pasażerskiej. Reszta to maszyny towarowe.

O tym, jak bardzo w ostatnich latach zmieniło się lotnictwo pasażerskie, niech świadczy przypadek największej maszyny pasażerskiej w historii - ogromnego Airbusa A380. Produkcja zakończyła się w 2021 roku na zaledwie 254 egzemplarzach (wliczając trzy maszyny testowe). Airbus - zamiast zarobić krocie - stracił miliardy...

Następca jak poprzednik, ale bez jego wad i ryzyk

Jednak bardzo duże samoloty nadal będą potrzebne. Stąd też - zgodnie z przysłowiem: umarł król, niech żyje król! - Boeing ma już od pewnego czasu następcę Jumbo Jeta. To samolot oznaczony B777-x. Obecnie zamiast x są stosowane cyferki 8 lub 9, a także litera F. W dwóch pierwszych przypadkach mamy różne długości kadłuba, a więc i liczbę zabieranych pasażerów. Pod literą F kryje się zaś maszyna transportowa.

Nowy samolot pozbawiony jest wad poprzednika. Po pierwsze: zamiast czterech ma tylko dwa silniki. Sprawia to, że w przypadku pełnego wypełnienia maszyny będzie przewoził pasażerów najtaniej na świecie. Aby to było możliwe, potrzeba była ogromna rozpiętość skrzydeł - aż 71,5 m. Ale to ogromna wada na lotniskach i Boeing pozbył się jej, bo końcówki skrzydeł się składają.

Oprócz tego samolot wykorzystuje bardzo dużo tworzyw sztucznych i ma najnowsze rozwiązania z elektroniki. Efekt - zdaniem firmy - to niskie koszty eksploatacji oraz wielki zasięg (krótsza wersja w bazowej konfiguracji ma 16170 km).

Nic zatem dziwnego, że zamówienia na samolot opiewają już na liczbę 353 maszyn. To wciąż stosunkowo mało w porównaniu z poprzednią generacją 777 (już 1701 samolotów), ale to jednak całkiem obiecujący wynik.

Boeing dmucha na zimne; następca mocno opóźniony

Jak sytuacja się rozwinie, zależy od kilku czynników. Po pierwsze: 777x musiał zmierzyć się z konsekwencjami koronawirusa, który miał destrukcyjny wpływ na cały rynek lotniczy. Po drugie: opóźnienie jest związane z silnikiem dla nowej maszyny. W końcu - po trzecie - cieniem na nowym projekcie położyły się problemy z Boeingiem 737 Max. Po serii katastrof maszyna została uziemiona, a jej produkcja - czasowo wstrzymana. Straty Boeinga i linii były ogromne...

Amerykanie postanowili zatem jeszcze raz przeanalizować wiele danych dotyczących nowej maszyny. Wszystko jednakże wskazuje, że są już na dobrej drodze i w końcu program ruszy z pełną prędkością.

