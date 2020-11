Umowa DB Cargo z ArcelorMittal wymaga wzmocnionych wagonów

Firma DB Cargo podpisała dziesięcioletnią umowę z ArcelorMittal, największym na świecie przedsiębiorstwem branży stalowej i największym w Europie producentem stali, na dostawy do wielkiego pieca w Eisenhüttenstadt w Niemczech. Dzięki obowiązującej do 2031 roku umowie DB Cargo zapewni transport surowców do jednego z największych zakładów przemysłu stalowego w Niemczech.